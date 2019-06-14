Главная Сегодня
На главную Сегодня
Ru  |  Ua

Лилия Ребрик показала ТОП-4 летних образа в офис

Стильные офисные варианты, в которых будет не жарко летом

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 17:16
Лилия Ребрик
Лилия Ребрик
Фото: пресс-служба телеканала "Украина"

В программе "Ранок з Україною", которая выходит по будням в 6:30 на телеканале "Украина", назвали стильные офисные варианты, в которых будет не жарко, а выглядят они модно и прилично.

Офисная мода: как одеваться женщине летом на работу? Об этом детальней в сюжете:

Оставаться модной в 30-градусную жару непросто. Однако стилист Ольга Нагорная подобрала 4 удачных образа, в которых с легкостью можно пойти в офис. А ведущая телеканала "Украина" Лилия Ребрик демонстрирует, как носить такие варианты на работу.

Брюки-палаццо

Первый вариант – для любительниц брюк, однако в другой, чрезвычайно модной сейчас вариации. "Брюки-палаццо входят в летнюю моду из-за того, что они широкие и очень просторные. Благодаря этому хорошо циркулирует воздух", – рассказывает стилист в "Ранку з Україною".

Брюки-палаццо
Брюки-палаццо
Фото: пресс-служба телеканала "Украина"

Плюс такого образа в том, что брюки сделаны из льняной или другой натуральной ткани, которая сейчас главный летний тренд. К таким идеально подойдет свободная шелковая майка на тонких бретелях. Вообще, любой летний верх на работу лучше носить в пастельных тонах, без принтов.

Читайте также
Лилия Ребрик стала лучшей телеведущей года

Юбки на высокой посадке 

Второй образ – со стильной юбкой. "Забываем о юбках из костюмной ткани и одеваем шелковые. Модные сейчас – на высокой посадке, с запахом, с анималистическим принтом. Лучшая длина – миди, это то, что этим летом вам просто необходимо", – говорит Ольга Нагорная.

Офисная мода: юбка на высокой посадке
Офисная мода: юбка на высокой посадке
Фото: пресс-служба телеканала "Украина"

К такому низу подойдет обычная однотонная хлопковая футболка, которая есть в гардеробе каждой девушки.

Платья из натуральных тканей 

Третий вариант – платье. На бретельках или длинное свободного кроя в офис не подходят – это элементы повседневного стиля.

Деловое платье в офис из льна
Деловое платье в офис из льна
Фото: пресс-служба телеканала "Украина"

"Найдите обычное льняное платье – и вы поймете, насколько это удобно для лета. Такой наряд добавляет прохлады", – отмечает Ольга в эфире канала "Украина". Этой ткани идут оттенки натуральных цветов – бежевый, молочный, розовый, голубой. Визуально сузит талию и придаст силуэту строгих форм тоненький пояс.

Еще один вариант платья из льна – вышиванка
Еще один вариант платья из льна – вышиванка
Фото: пресс-служба телеканала "Украина"

Костюм с шортами 

Четвертый образ – стильный костюм с шортами. Это единственный вариант, когда низ короткой длины будет выглядеть на работе целесообразно.

Льняной костюм на лето 2019
Льняной костюм на лето 2019
Фото: пресс-служба телеканала "Украина"

"Куда же в офис без костюмов. Но лучший вариант – это короткие шорты на высокой талии, которые подчеркнут фигуру. Выбирайте варианты с принтом в полоску, сейчас это тренд номер один", – подчеркивает стилист.

Что касается обуви, то под каждый из этих образов подойдут классические замшевые черные босоножки на толстом каблуке с тоненькими перегородками.

Больше о трендах в одежде на лето 2019 читайте в нашей статье. Также ранее мы рассказывали, какие выбрать модные заколки для волос.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Еще несколько материалов по теме:
Эллипс или dragonfly: как правильно выбрать очки на лето 2019 Хит лета - велосипедки: почему они сейчас так популярны и с чем носить Мода из прошлого: учимся стильно завязывать платок на голове Отпуск в разгаре: как выбрать идеальный купальник
мода лето стиль Лилия Ребрик тренды 2019
Реклама

Новости партнеров

Известный российский певец умер в возрасте 44 лет
Известный российский певец умер в возрасте 44 лет
Девушка, выбежавшая на поле в финале ЛЧ – сделала это снова?
Девушка, выбежавшая на поле в финале ЛЧ – сделала это снова?
Т.Буланова: «Влюбилась в другого и сказала об этом мужу»
Т.Буланова: «Влюбилась в другого и сказала об этом мужу»
6 привычек, которые приводят к преждевременному старению
6 привычек, которые приводят к преждевременному старению

Популярные статьи

Сегодня, 11:33Афиша

Умерла звезда сериалов "Дикая роза" и "Богатые тоже плачут" Эдит Гонсалес

Сегодня, 11:29Шоу-бизнес

Потап запечатлел Настю Каменских полностью обнаженной: фото 18+

Сегодня, 07:33Техно

На Луне обнаружили таинственную аномалию: фото

Вчера, 20:36Events

Гороскоп на завтра для всех знаков зодиака

Вчера, 13:38Fun

Кто их туда пустил? "Чернобыльские дивы" влипли в скандал из-за обнаженных снимков

Вчера, 09:02Шоу-бизнес

Дочь Арнольда Шварценеггера вышла замуж: невероятные фото

Вчера, 08:56Fun

13 июня: какой сегодня праздник, что нельзя делать и приметы дня

Вчера, 08:37Техно

Дешевый убийца флагманов от Xiaomi огорчил Европу

Вчера, 08:00Шоу-бизнес

Не королевское это дело: с Кейт Миддлтон произошел курьезный случай

Вчера, 05:32Fun

Что ни в коем случае нельзя делать на Троицу 2019

12 июняТехно

Эксперты назвали самые надежные смартфоны в мире

12 июняFun

Известная украинская телеведущая оконфузилась в эфире: видео

12 июняШоу-бизнес

Оля Полякова о домогательствах продюсеров: "Я назову конкретные имена"

12 июняТехно

Странному феномену в Антарктиде нашли объяснение спустя полвека

12 июняFun

Курьезное видео: "сумасшедший" банкомат начал плеваться деньгами

11 июняТехно

Xiaomi официально представила Mi Band 4 по "смешной" цене

Новости партнеров

Ленивые пирожки с яйцом и зелёным луком за 10 минут
Ленивые пирожки с яйцом и зелёным луком за 10 минут
Вероника Кастро стала очередной жертвой пластических хирургов
Вероника Кастро стала очередной жертвой пластических хирургов
Анатолий Руденко о разрыве с Дарьей Поверенновой
Анатолий Руденко о разрыве с Дарьей Поверенновой
Таисия Повалий изменилась до неузнаваемости
Таисия Повалий изменилась до неузнаваемости
В Японии вышло в эфир сенсационное телешоу с Сашей Плющенко
В Японии вышло в эфир сенсационное телешоу с Сашей Плющенко
Машкова рассказала, кого действительно считает своими родителями
Машкова рассказала, кого действительно считает своими родителями
Совсем не в мать: Тильда Суинтон вывела в свет красавицу-дочь
Совсем не в мать: Тильда Суинтон вывела в свет красавицу-дочь
Бывший муж Удовиченко рассказал, что погубило их брак
Бывший муж Удовиченко рассказал, что погубило их брак
Продолжая просмотр сайта, вы соглашаетесь с тем, что ознакомились с обновленной политикой конфиденциальности и соглашаетесь на использование файлов cookie.
Соглашаюсь