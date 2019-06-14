Лилия Ребрик показала ТОП-4 летних образа в офис

Стильные офисные варианты, в которых будет не жарко летом

Лилия Ребрик Фото: пресс-служба телеканала "Украина"

В программе "Ранок з Україною", которая выходит по будням в 6:30 на телеканале "Украина", назвали стильные офисные варианты, в которых будет не жарко, а выглядят они модно и прилично.

Офисная мода: как одеваться женщине летом на работу? Об этом детальней в сюжете:

Оставаться модной в 30-градусную жару непросто. Однако стилист Ольга Нагорная подобрала 4 удачных образа, в которых с легкостью можно пойти в офис. А ведущая телеканала "Украина" Лилия Ребрик демонстрирует, как носить такие варианты на работу.

Первый вариант – для любительниц брюк, однако в другой, чрезвычайно модной сейчас вариации. "Брюки-палаццо входят в летнюю моду из-за того, что они широкие и очень просторные. Благодаря этому хорошо циркулирует воздух", – рассказывает стилист в "Ранку з Україною".

Брюки-палаццо Фото: пресс-служба телеканала "Украина"

Плюс такого образа в том, что брюки сделаны из льняной или другой натуральной ткани, которая сейчас главный летний тренд. К таким идеально подойдет свободная шелковая майка на тонких бретелях. Вообще, любой летний верх на работу лучше носить в пастельных тонах, без принтов.

Читайте также Лилия Ребрик стала лучшей телеведущей года

Юбки на высокой посадке

Второй образ – со стильной юбкой. "Забываем о юбках из костюмной ткани и одеваем шелковые. Модные сейчас – на высокой посадке, с запахом, с анималистическим принтом. Лучшая длина – миди, это то, что этим летом вам просто необходимо", – говорит Ольга Нагорная.

Офисная мода: юбка на высокой посадке Фото: пресс-служба телеканала "Украина"

К такому низу подойдет обычная однотонная хлопковая футболка, которая есть в гардеробе каждой девушки.

Платья из натуральных тканей

Третий вариант – платье. На бретельках или длинное свободного кроя в офис не подходят – это элементы повседневного стиля.

Деловое платье в офис из льна Фото: пресс-служба телеканала "Украина"

"Найдите обычное льняное платье – и вы поймете, насколько это удобно для лета. Такой наряд добавляет прохлады", – отмечает Ольга в эфире канала "Украина". Этой ткани идут оттенки натуральных цветов – бежевый, молочный, розовый, голубой. Визуально сузит талию и придаст силуэту строгих форм тоненький пояс.

Еще один вариант платья из льна – вышиванка Фото: пресс-служба телеканала "Украина"

Костюм с шортами

Четвертый образ – стильный костюм с шортами. Это единственный вариант, когда низ короткой длины будет выглядеть на работе целесообразно.

Льняной костюм на лето 2019 Фото: пресс-служба телеканала "Украина"

"Куда же в офис без костюмов. Но лучший вариант – это короткие шорты на высокой талии, которые подчеркнут фигуру. Выбирайте варианты с принтом в полоску, сейчас это тренд номер один", – подчеркивает стилист.

Что касается обуви, то под каждый из этих образов подойдут классические замшевые черные босоножки на толстом каблуке с тоненькими перегородками.

Больше о трендах в одежде на лето 2019 читайте в нашей статье. Также ранее мы рассказывали, какие выбрать модные заколки для волос.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram