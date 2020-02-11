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Лучшие платья Оскара за всю историю: ТОП-10 нарядов с красной дорожки

Образы кинодив, которые нам запомнились

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 14:25
Лучшие платья "Оскара"
Лучшие платья "Оскара"
Фото: Getty Images

На днях состоялась 92-я церемония награждения премией "Оскар", где популярные селебритис удивляли нас своими луками. Кроме того, накануне интернет-пользователи выбрали лучшее платье за всю историю кинособытия. Им стал жемчужный наряд Анджелины Джоли, в котором актриса пришла на мероприятие в 2004 году.

Смотрите, как прошла церемония "Окар-2020":

Премия Американской академии кинематографических искусств и наук, с 1940-х годов известная как "Оскар", создана в 1929 году, и традиционно вручается деятелям киноискусства за их вклад в создание кинофильмов. Церемония награждения проводится ежегодно в Лос-Анджелесе, в театре "Долби", и транслируется в прямом эфире в десятках стран мира.

Просмотрев фотоархив "Оскара" с самой первой церемонии, Сегодня.Lifestyle выбрали десятку лучших платьев за всю историю премии.

ТОП-10 лучших платьев за всю историю "Оскар"

Мэрилин Монро (1951 год)

Мэрилин Монро Фото: worldcelebritydress.com
Мэрилин Монро Фото: worldcelebritydress.com

Икона Голливуда Мэрилин Монро всегда отличалась потрясающими и блистательными образами. В 1951 году актриса появилась на красной дорожке "Оскара" в черном пышном платье с глубоким декольте, позаимствованное из гардероба студии Fox. Блондинка, которая ни разу не была номинирована на "Оскар", вручала статуэтку Томасу Моултону.

Грейс Келли (1955 год)

Грейс Келли
Грейс Келли
Фото: Getty Images

В 1955 году знаменитая актриса получила свой первый и единственный "Оскар". На церемонии награждения Грейс Келли появилась в сатиновом платье холодного голубого оттенка, дополнил образ высокими перчатками и сумочкой на тонкой цепочке. Этот лук уже много лет считается одним из самых элегантных.

Мадонна (1991 год)

Мадонна
Мадонна
Фото: Getty Images

Поп-королева блистала на 63-й церемонии во образе Мэрилин Монро. Ее сопровождал Майкл Джексон. Вероятно, выход этой пары стал самым запоминающимся моментом того вечера. На Мадонне было белое облегающее платье с блестками, меховое боа, бриллиантовые украшения и платиновые кудри. Настоящая голливудская дива 50-х!

Вайнона Райдер (1996 год)

Вайнона Райдер
Вайнона Райдер
Фото: Getty Images

И хотя на самой церемонии Вайнона Райдер была в черном облегающем платье, ее наряд с вечеринки по поводу 67-й премии "Оскар" был значительно ярче.

Джулия Робертс (2001 год)

Джулия Робертс
Джулия Робертс
Фото: Getty Images

В 2001 году Джулия забрала статуэтку в номинации "Лучшая женская роль". На церемонии актриса была в черном платье с белыми полосами и пышной юбкой от Valentino. Настоящая красавица!

Шарлиз Терон (2004 год)

Шарлиз Терон
Шарлиз Терон
Фото: Getty Images

На 76-й церемонии "Оскара" Шарлиз Терон также выбрала прическу "в стиле Мерилин". Однако она вовсе не выглядела, как копия звездной коллеги. Актриса надела блестящее платье от Dior цвета слоновой кости, которое потрясающе оттеняло ее загорелую кожу.

Камерон Диаз (2010 год)

Камерон Диаз
Камерон Диаз
Фото: Getty Images

Золушка или фея? Камерон Диаз выглядела умопомрачительно в золотом платье от дизайнера Оскара де ла Рента, которое так красиво сочетается с ее идеальными локонами!

Анджелина Джоли (2012 год)

Анджелина Джоли
Анджелина Джоли
Фото: Getty Images

Классический образ, который покорил всех. Черное платье от Versace с эффектным разрезом – его хотели примерить все модницы. Здесь слова лишние.

Леди Гага (2014 год)

Леди Гага
Леди Гага
Фото: Getty Images

На красной дорожке Леди Гага позировала в шикарном платье-бюстье нежно-розового оттенка с графическим принтом и вертикальной вышивкой. Наряд от Versace идеально подчеркнуло фигуру Гаги.

Марго Робби (2016 год)

Марго Робби
Марго Робби
Фото: Getty Images

В 2016 году все обсуждали золотое платье австралийки Марго Робби на "Оскаре". И это не удивительно. Наряд от Tom Ford подчеркнул красоту актрисы как нельзя лучше.

Обязательно поделитесь в комментариях своими любимыми образами с церемонии "Оскар".

А также зацените скандальный образ Натали Портман на "Оскар-2020".

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