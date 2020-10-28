Лучшие прически для Хэллоуина-2020: самые трендовые идеи

Время креативить!

Посеченные кончики и пережженные осветлителем волосы – это, конечно, страшно. Но для Хэллоуина нужно что-то более эффектное. Сегодня.Lifestyle приготовили для вас подборку небанальных причесок на Хэллоуин, которые можно легко сделать самой.

31 октября, он же День всех святых в этом году будет весьма странным. Впрочем, как и весь год. И если из-за защитной маски вам придется отказаться от макияжа или грима, то сделать жуткую прическу просто необходимо! Вот вам несколько идей.

Распущенные или заплетенные волосы будут выглядеть по-хэллоуински празднично, если украсить их пауками или черепами, скелетами, крестами или тыквами. Тематическую атрибутику можно найти в магазинах или же сделать из подручных средств.

Фото: Pinterest

Блондинкам можно использовать трафареты с понравившимся изображением, чтобы нанести рисунок на волосы. Для этого понадобится цветной спрей для волос, который легко можно найти в любом масс-маркете.

Фото: Pinterest

Соберите волосы в высокий пучок и украсьте их, чтобы они выглядели как призрак или тыква. Для этого понадобятся резинка, заколки и декоративные элементы, которые можно вырезать из ткани или картона.

Фото: Pinterest

Начес – еще один простой и быстрый способ сделать ваш образ немного пугающим. Особенно он подойдет для лука ведьмы. Нелишним будет украсить волосы пауками или другими подобными аксессуарами.

Фото: Pinterest

А вот косы можно украсить булавками. Это будет выглядеть не менее эффектно и даже стильно. Только сам процесс может занять некоторое время.

Фото: Pinterest

Еще больше причесок на Хэллоуин вы найдете в этом материале. Мы также рассказывали, как сделать крутой макияж на Хэллоуин.

Все подробности в спецтеме Halloween-2020

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