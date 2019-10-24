Лунный календарь окрашивания волос на ноябрь 2019 года

Узнайте, когда лучше всего окрашивать волосы в ноябре 2019 года по лунному календарю

Лунный календарь окрашивания волос ноябрь Фото: Pixabay

Когда можно красить волосы в ноябре 2019 по лунному календарю, чтобы изменение цвета и новый имидж вам понравился, принес удовольствие и пользу, привлекая здоровье, успех, а также внимание и комплименты от окружающих? Смотрите подробный лунный календарь окрашивания волос в ноябре 2019 года и выбирайте самые лучшие дни для посещения парикмахера.

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Лунный календарь на ноябрь 2019: когда красить волосы

1 ноября – 6 лунный день. По лунному календарю окрашивания волос это негативный период для смены имиджа.

2 ноября – 7 лунный день. Благоприятный день для окрашивания волос, придающий силы и уверенность в себе.

3 ноября – 8 лунный день. Сегодня не стоит вмешиваться в изменение внешнего вида и цвета волос, лучше оставьте все как есть.

4 ноября – 9 лунный день. Выбирайте естественные оттенки для окрашивания волос, это способствует их оздоровлению.

5 ноября – 10 лунный день. Для смены имиджа подойдут исключительно натуральные средства, и не используйте химию на волосах.

6 ноября – 11 лунный день. Нейтральный день для изменения цвета волос, можно безболезненно подкрасить отросшие корни.

7 ноября – 12 лунный день. Согласно календарю окрашивания волос, этот день подходит для темных оттенков, которые привлекут финансовую удачу.

8 ноября – 13 лунный день. Кардинальная смена цвета шевелюры привлечет к вам интерес противоположного пола.

9 ноября – 14 лунный день. Хороший день для ухода за волосами, но красить их не стоит, чтобы не навредить.

10 ноября – 15 лунный день. Не стоит слишком отходить от своего цвета волос, в этом случае результат окрашивания вас порадует.

Лунный календарь окрашивания волос ноябрь Фото: Pixabay

11 ноября – 16 лунный день. Нейтральный период для окрашивания волос, можно замаскировать отросшие корни.

12 ноября – 17 лунный день. Хороший день для окрашивания в желаемый цвет и тонирования волос, вы останетесь довольны.

13 ноября – 18 лунный день. Яркие оттенки волос поднимут вам настроение и помогут найти общий язык с окружающими.

14 ноября – 19 лунный день. День подходит для экспериментов с цветом, волосы будут долго оставаться здоровыми и сияющими.

15 ноября – 20 лунный день. Красить волосы лучше в естественные цвета, что благоприятно отразится на развитии бизнеса.

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16 ноября – 21 лунный день. Неподходящий день для смены цвета, особенно химическими средствами.

17 ноября – 22 лунный день. Не стоит красить волосы сегодня, если не хотите неприятных перемен, или же остановитесь на родном цвете.

18 ноября – 23 лунный день. Неподходящий день для манипуляций с волосами, лучше перенесите окрашивание на другой период.

19 ноября – 24 лунный день. Сегодня хорошо выбирать тона, темнее вашего, это принесет прибыль и выгодные предложения.

20 ноября – 24 лунный день. Отдайте предпочтение более темным оттенкам – они лучше лягут на ваш цвет, да к тому же привлекут деньги.

21 ноября – 25 лунный день. Неподходящий день для окрашивания волос, лучше заняться их оздоровлением.

22 ноября – 26 лунный день. Лучше всего выбрать для волос натуральные оттенки, вы останетесь довольны внешним видом.

23 ноября – 27 лунный день. Вполне удачно пройдет окрашивание и тонирование волос, не бойтесь использовать новые цвета.

24 ноября – 28 лунный день. Неплохой период для окрашивания, для спокойного настроения выбирайте спокойные оттенки.

25 ноября – 29 лунный день. Сегодня нежелательно красить волосы, чтобы избежать финансовых проблем.

26 ноября – 30, 1 лунный день. Смена цвета волос на стыке лунных дней может принести проблемы и отвлечь от важных дел.

27 ноября – 2 лунный день. Лунный календарь окрашивания волос на сегодня рекомендует остановить выбор на естественных цветах.

28 ноября – 3 лунный день. Окрашивание волос по лунному календарю в этот день нежелательно, т.к. вы рискуете ухудшить здоровье своих локонов.

29 ноября – 4 лунный день. Лунный календарь для окрашивания волос советует не искать новые оттенки, а сохранить свой прежний цвет.

30 ноября – 5 лунный день. Выбирайте для окрашивания светлые тона – этот цвет принесет удовольствие и приятное общение.

Напомним, ранее мы публиковали лунный календарь стрижек на ноябрь 2019 года.

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