Лунный календарь окрашивания волос на сентябрь 2019 года: благоприятные дни

Узнайте, когда лучше всего окрашивать волосы в сентябре 2019 года по лунному календарю

Лунный календарь окрашивания волос на сентябрь 2019 года - благоприятные дни Фото: pexels.com

Когда можно красить волосы в сентябре 2019 по лунному календарю, чтобы изменение цвета и новый имидж вам понравился, принес удовольствие и пользу, привлекая здоровье, успех, а также внимание и комплименты от окружающих?

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Смотрите подробный лунный календарь окрашивания волос в сентябре 2019 года и выбирайте самые лучшие дни для посещения парикмахера.

Лунный календарь на сентябрь 2019: когда красить волосы

1 сентября – 2-3-й лунный день. Неблагоприятный день для окрашивания волос.

2 сентября – 3-4-й лунный день. Неудачный день для окрашивания волос, вам не понравится результат.

3 сентября – 4-5-й лунный день. Нейтральный период для окрашивания прически.

4 сентября – 5-6-й лунный день. Лунный календарь предостерегает от окрашивания волос.

5 сентября – 6-7-й лунный день. Нейтральный период, когда можно красить волосы и экспериментировать.

6 сентября – 7-8-й лунный день. Результат может быть непредсказуем, поэтому только вас решать нужна ли покраска волос.

7 сентября – 8-9-й лунный день. Время, когда хорошо сделать покраску волос, у вас будет красивая новая прическа. Обратите внимание на массаж головы в этот период.

8 сентября – 9-10-й лунный день. Сегодня рекомендуется красить волосы. Можно, после этот от поклонников не будет отбоя.

9 сентября – 10-11-й лунный день. Подходящий день для покраски волос. Можно сделать ламинирование волос.

10 сентября – 11-12-й лунный день. Нейтральное время для окрашивания волос. Но лунный календарь для покраски волос указывает, что покраска в это время улучшить внешний вид вашей прически.

11 сентября – 12-13-й лунный день. День благополучный для кардинальной покраски волос, но также можно посвятить время лечению шевелюры.

12 сентября – 13-14-й лунный день. Хороший день для стрижки.

13 сентября – 14-15-й лунный день. Неблагоприятный день для покраски волос, вы будете недовольны результатом и получите заряд негатива.

14 сентября – 15-16-й лунный день. Нехороший период, чтобы изменить свой внешний вид, покрасить волосы и сделать новую прическу.

15 сентября – 16-17-й лунный день. Неблагоприятный день для окрашивания волос — изменение цвета волос может вас расстроить и испортить настроение.

16 сентября – 17-18-й лунный день. Нейтральный день для окрашивания.

17 сентября – 18-19-й лунный день. Неподходящий день для посещения мастера, тем более после обеда лунный календарь красить волосы не советует.

18 сентября – 19-20-й лунный день. Нейтральный период для изменения цвета волос.

19 сентября – 20-21-й лунный день. Если хотите изменить жизнь — сделайте новую прическу, например, омбре.

20 сентября – 21-22-й лунный день. Красите волосы в этот день.

Благоприятные дни по лунному календарю для окрашивания волос на сентябрь 2019 года Фото: pexels.com

21 сентября – 22-23-й лунный день. В этот день хорошо привести волосы в порядок и покрасить их.

22 сентября – 23-24-й лунный день. Сегодня не нужно чересчур красить волосы.

23 сентября – 24-25-й лунный день. Совершенно неподходящий день для манипуляций с волосами.

24 сентября – 25-й лунный день. Сегодня лучше не делать покраску волос, чтобы избежать неприятностей.

25 сентября – 25-26-й лунный день. Покраска волос в этот день превзойдет все ожидания.

26 сентября – 26-27-й лунный день. После сегодняшних манипуляций волосы будут непослушными, лучше не ходить к парикмахеру, не рискуйте

27 сентября – 27-28-й лунный день. Сегодня удачный день для покраски.

28 сентября – 28, 29-1-й лунный день. Хорошее время, когда красить волосы по лунному календарю

29 сентября – 1-2-й лунный день. Покраска в светлый тона улучшит ваше настояние.

30 сентября – 2-3-й лунный день. Неблагоприятный день для покраски волос.

Напомним, ранее мы публиковали лунный календарь стрижек на август 2019 года.

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