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Лунный календарь стрижек на май 2019: когда лучше всего стричь волосы

Узнайте благоприятные дни, когда можно стричь волосы в мае 2019 года по лунному календарю

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 08:24
Лунный календарь стрижек на май 2019
Лунный календарь стрижек на май 2019
Фото: Pixabay

Когда стричь волосы по лунному календарю в мае 2019, а в какие дни лучше не проводить манипуляции с волосами и отказаться от посещения парикмахерской, чтобы ваша прическа была красивой, эффектной и привлекательной, а волосы излучали блеск и здоровье? Смотрите подробный лунный календарь для стрижки волос в мае 2019 года и планируйте посещение своего мастера.

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Лунный календарь на май 2019: когда стричь волосы

1 мая – 26 лунный день. Сегодня не самый лучший день для стрижки, вы рискуете подпортить здоровье своих волос.

2 мая – 27 лунный день. Хорошее время, когда стричь волосы по лунному календарю рекомендуется для полной смены вашего имиджа.

3 мая – 28 лунный день. Неудачный день для укорачивания волос, вы рискуете вместе с волосами укоротить и свою удачу.

4 мая – 29 лунный день. После стрижки волосы будут отрастать очень быстро, так что вскоре вам вновь придется стричься.

5 мая – 1, 2 лунный день. Лунный календарь стрижек на сегодня не советует обрезать волосы в фазу новолуния.

6 мая – 3 лунный день. Стрижка волос по лунному календарю в этот день будет способствовать росту и раскрытию внутренних потенциалов.

7 мая – 4 лунный день. Лунный календарь для стрижек предостерегает от любых манипуляций с волосами сегодня, что чревато плохим самочувствием.

8 мая – 5 лунный день. Период, когда можно стричь волосы и даже экспериментировать со своей внешностью – вы останетесь довольны.

9 мая – 6 лунный день. Благоприятные период в лунном календаре для стрижки волос, придающий силы.

10 мая – 7 лунный день. Время, когда лучше стричь волосы, чтобы получить финансовое благополучие.

11 мая – 8 лунный день. Сегодня не рекомендуется стричь волосы, иначе вы можете навлечь проблемы на бизнес.

12 мая – 9 лунный день. Совершенно неподходящий день для укорачивания волос, привлекающий негативную энергетику.

13 мая – 10 лунный день. Лунный календарь для стрижки указывает, что можно слегка укоротить челку или кончики волос.

14 мая – 11 лунный день. Откажитесь от идеи похода в парикмахерскую, день чреват плохим самочувствием.

15 мая – 12 лунный день. Это день, когда нужно стричь волосы, чтобы укрепить и оздоровить ослабленную шевелюру.

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16 мая – 13 лунный день. Благоприятный день для укорачивания волос, вы будете довольны результатом и получите заряд позитива.

17 мая – 14 лунный день. Хороший период, чтобы изменить свой внешний вид, постричь волосы и сделать новую прическу.

18 мая – 15 лунный день. Стрижка сегодняшнего дня может вас расстроить и испортить настроение.

19 мая – 16 лунный день. Обрезая волосы в этот день, вы уменьшаете свои шансы на достижение успеха.

20 мая – 17 лунный день. Не подходящий день для посещения мастера, стрижка вызовет разногласия в семье.

21 мая – 18 лунный день. Нейтральный период для изменения длины волос, смена прически не вам не навредит.

22 мая – 18 лунный день. Не самый плохой день, чтобы посетить мастера, стрижка вам не повредит.

23 мая – 19 лунный день. Сегодня не стоит стричься коротко, а вот освежить кончики локонов будет полезно.

24 мая – 20 лунный день. Не стригитесь в этот день, смена прически может спровоцировать болезнь.

25 мая – 21 лунный день. Ваша прическа привлечет внимание противоположного пола и укрепит партнерские связи.

26 мая – 22 лунный день. Сегодня не нужно чересчур укорачивать волосы, иначе вы укоротите свою удачу.

27 мая – 23 лунный день. Совершенно неподходящий день для манипуляций с волосами, приводящий к неприятностям.

28 мая – 24 лунный день. Сегодня не нужно стричь волосы, лучше займитесь их оздоровлением.

29 мая – 25 лунный день. После сегодняшних манипуляций и стрижки волосы будут непослушными.

30 мая – 26 лунный день. Сегодня не самый лучший день для стрижки, вы рискуете подпортить здоровье своих волос.

31 мая – 27 лунный день. Хорошее время, когда стричь волосы по лунному календарю рекомендуется для полной смены вашего имиджа.

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