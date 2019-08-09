Лунный календарь стрижек на сентябрь 2019: когда можно стричь волосы

Узнайте благоприятные дни, когда лучше всего стричься в сентябре 2019 года по лунному календарю

Лунный календарь стрижек на сентябрь 2019 Фото: pexels.com

Когда можно стричься в сентябре 2019 по лунному календарю, а в какие дни не стоит посещать парикмахера, чтобы прическа всегда вас радовала, выглядела эффектно, а волосы излучали красоту и здоровье?

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Смотрите подробный лунный календарь для стрижки волос в сентябре 2019 года и планируйте свой поход в салон.

Лунный календарь на сентябрь 2019: когда стричь волосы

1 сентября – 2-3 лунный день. Нейтральный день для стрижки, также обновить вашу прическу помогут декоративные процедуры.

2 сентября – 3-4 лунный день. Удачный день для стрижек на непослушных волосах, но учтите, что они очень быстро будут расти после косметической процедуры.

3 сентября – 4-5 лунный день. Парикмахерской в этот день лучше избегать — стрижка принесет только разочарование.

4 сентября – 5-6 лунный день. Лунный календарь предостерегает от любых манипуляций с волосами, ведь стрижка в этот день спровоцирует массу финансовых проблем.

5 сентября – 6-7 лунный день. Благоприятный период, когда можно стричь волосы и даже экспериментировать со своей внешностью – вы останетесь довольны. День хорошо подходит для классических стрижек.

6 сентября – 7-8 лунный день. Благоприятный период в лунном календаре для стрижки волос, придающий силы, стрижка сделает волосы послушными и крепкими.

7 сентября – 8-9 лунный день. Время, когда хорошо стричь волосы, у вас будет красивая новая прическа.

8 сентября – 9-10 лунный день. Сегодня рекомендуется стричь волосы.

9 сентября – 10-11 лунный день. Подходящий день для укорачивания волос.

10 сентября – 11-12 лунный день. Нейтральное время для стрижки. Но лунный календарь для стрижки указывает, что можно слегка укоротить челку.

11 сентября – 12-13 лунный день. День нейтральный для укорачивания волос, но лучше посвятить время лечению шевелюры.

12 сентября – 13-14 лунный день. Нейтральный день для стрижки.

13 сентября – 14-15 лунный день. Неблагоприятный день для укорачивания волос, вы будете недовольны результатом и получите заряд негатива.

14 сентября – 15-16 лунный день. Нехороший период, чтобы изменить свой внешний вид, постричь волосы и сделать новую прическу.

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15 сентября – 16-17 лунный день. Стрижка сегодняшнего дня может вас расстроить и испортить настроение.

16 сентября – 17-18 лунный день. Остерегайтесь обрезать волосы в этот день, ведь результат непредсказуем.

17 сентября – 18-19 лунный день. Не подходящий день для посещения мастера, тем более после обеда лунный календарь стричься не советует.

18 сентября – 19-20 лунный день. Нейтральный период для изменения длины волос. Но любые манипуляции с волосами сделают их крепкими.

19 сентября – 20-21 лунный день. Если хотите изменить жизнь — сделайте новую прическу.

20 сентября – 21-22 лунный день. Стригитесь в этот день.

Узнайте благоприятные дни, когда лучше всего стричься в сентябре 2019 Фото: pexels.com

21 сентября – 22-23 лунный день. В этот день хорошо привести волосы в порядок.

22 сентября – 23-24 лунный день. Сегодня не нужно чересчур укорачивать волосы.

23 сентября – 24-25 лунный день. Совершенно неподходящий день для манипуляций с волосами.

24 сентября – 25 лунный день. Сегодня лучше не выполнять стрижку, чтобы избежать неприятностей.

25 сентября – 25-26 лунный день. Стрижка в этот день превзойдет все ожидания.

26 сентября – 26-27 лунный день. После сегодняшних манипуляций и стрижки волосы будут непослушными, лучше не ходить к парикмахеру.

27 сентября – 27-28 лунный день. Сегодня удачный лучший день для стрижки, обрамляющих лицо.

28 сентября – 28, 29-1 лунный день. Хорошее время, когда стричь волосы по лунному календарю рекомендуется для полной смены вашего имиджа. Получится идеально и поднимет вам настроение.

29 сентября – 1-2 лунный день. Стрижка улучшит ваше настояние.

30 сентября – 2-3 лунный день. Стрижка на стыке лунных дней придаст вам новых сил для дальнейших планов и работы. Этот лунный день хорош для смены имиджа.

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