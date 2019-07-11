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Made in Ukraine: 20 платьев, от которых кружится голова

Летние платья на каждый день от украинских брендов

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 18:33
Платье ELENA GURANDA. Цена – 4800 грн
Платье ELENA GURANDA. Цена – 4800 грн

Это лето обязательно должно пройти под лозунгом только натуральных материалов и самых ярких узоров. Удобный вариант для летнего лука – платье, которое не требует особых дополнений и само по себе является полноценным нарядом. Остается подобрать только обувь и лаконичные аксессуары.

"Сегодня" собрали 20 стильных моделей платьев от украинских дизайнеров, без которых лето не будет ярким и запоминающимся!

Платье Elina Kim. Цена – 2000 грн
Платье ETNODIM. Цена – 3980 грн
Платье JULIA GURSKAJA. Цена – 1800 грн
Платье 2KOLYORY. Цена – 6700 грн
Платье BOBKOVA. Цена – 7000 грн
Платье KATERINA KVIT
Платье ELENA BURBA. Цена – 10 000 грн
Платье Katimó Clothes. Цена – 4500 грн
Платье Darja Donezz.
Платье CIX. Цена – 9300 грн
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Важное место в летней моде занимают платья-комбинации. От однотонных минималистичных моделей – до пестрых, с воланами и кружевом. Обратите внимание именно на длину. Миди с разрезами по бокам уместна на прогулке или в офисе. Мини с тропическим декором подойдет для вечеринки или громкого празднования.

Также не стесняйтесь платьев-футболок, они подходят практически под любой повод и дресс-код. А с небольшим декором смотрятся уже не так обыденно. Сборки на талии, пояса, объемные рукава и асимметрия – вот ключевые аспекты при выборе наряда.

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Отдельная история – платья с вышивкой от украинских дизайнеров в национальном стиле. Чаще всего они изготовлены из льна, который является самым комфортным материалом для жарких дней. Для важного выхода выбирайте платья с воланами и полупрозрачными вставками, а еще делайте ставку на цвет. В этом сезоне актуальны лимонные оттенки, синие, песочные и красные. Подчеркивайте ими оттенок загорелой кожи – так вы будете выглядеть очень свежо. 

Платье ROSININA. Цена – 5500 грн
Платье THE LACE. Цена – 1390 грн
Платье KATSURINA. Цена – 3000
Платье Lake Studio. Цена – 11 000 грн
Платье One by One. Цена – 1300 грн
Платье ELENA GURANDA. Цена – 4800 грн
Платье Marianna Senchina. Цена – 14 500 грн
Платье SOLH. Цена – 2790 грн
Платье OVER THE SEA. Цена – 3250 грн
Платье Nadya Dzyak. Цена – 18 900 грн
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Напомним, ранее мы писали, какие джинсы-бойфренды выбрать в этом сезоне.

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