Made in Ukraine: 20 платьев, от которых кружится голова
Летние платья на каждый день от украинских брендов
Это лето обязательно должно пройти под лозунгом только натуральных материалов и самых ярких узоров. Удобный вариант для летнего лука – платье, которое не требует особых дополнений и само по себе является полноценным нарядом. Остается подобрать только обувь и лаконичные аксессуары.
"Сегодня" собрали 20 стильных моделей платьев от украинских дизайнеров, без которых лето не будет ярким и запоминающимся!
Важное место в летней моде занимают платья-комбинации. От однотонных минималистичных моделей – до пестрых, с воланами и кружевом. Обратите внимание именно на длину. Миди с разрезами по бокам уместна на прогулке или в офисе. Мини с тропическим декором подойдет для вечеринки или громкого празднования.
Также не стесняйтесь платьев-футболок, они подходят практически под любой повод и дресс-код. А с небольшим декором смотрятся уже не так обыденно. Сборки на талии, пояса, объемные рукава и асимметрия – вот ключевые аспекты при выборе наряда.
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Отдельная история – платья с вышивкой от украинских дизайнеров в национальном стиле. Чаще всего они изготовлены из льна, который является самым комфортным материалом для жарких дней. Для важного выхода выбирайте платья с воланами и полупрозрачными вставками, а еще делайте ставку на цвет. В этом сезоне актуальны лимонные оттенки, синие, песочные и красные. Подчеркивайте ими оттенок загорелой кожи – так вы будете выглядеть очень свежо.
Напомним, ранее мы писали, какие джинсы-бойфренды выбрать в этом сезоне.
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