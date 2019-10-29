Макияж на Хэллоуин: самые крутые, жуткие и милые образы

Как подготовиться к Хэллоуину: яркие идеи макияжа

Макияж на Хэллоуин Фото: Depositphotos

Приближается самый мистический праздник в году. Поэтому мы продолжаем делиться с вами идеями, как подготовиться к Хэллоуину 2019. Сегодня.Lifestyle предлагают идеи макияжа, который легко можно сделать самим или попросить мастера-визажиста помочь вам перевоплотиться в сказочного или страшного персонажа.

Как украинцы относятся к празднованию Хэллоуина – видео:

Кстати, а вы знаете, откуда возник такой праздник? Он берет свои истоки еще в кельтской культуре, и отмечали племена окончание сезона сбора урожая – это был так называемый "Кельтский Новый год" (похожий обряд был и у древних славян, назывался Велесовой ночью, а также в Мексике – и связан с Богиней смерти Санта Муэрте). Считалось, что в эту ночь двери между миром мертвых и живых открывались, поэтому с помощью маскировок под "злых духов" люди старались с ними примириться и защититься от негатива. Так что Хэллоуин – это отнюдь не праздник зла, а повод отпугнуть негатив таким нехитрым способом. Сегодня это скорее повод перевоплотиться, повеселиться и дать волю фантазии.

В любом случае, вот вам идеи образов, а вы выбирайте на свой вкус и воплощайте.

Киношные герои

Если вы поклонник комиксов – это идеально, когда еще примерить на себя образ любимого героя? Харли Квин, Джокер, Женщина-кошка, Чудо-женщина… Ну и герои хорроров – от мертвой невесты до Красной Королевы или Чеширского кота из "Алисы в стране чудес" Бартона. Перевоплощайтесь – и ощутите вкус популярности на собственном опыте. Тут уместны будут аксессуары и немного терпения. Для образа подойдут как тени, так и краски для боди-арта.

Восставшие из ада и иже с ними

Самая популярная тема Хэллоуина – конечно, тема смерти. Поэтому все варианты черепов, скелетов, лица мертвеца, зомби, вампира, той же богини смерти Санта Муэрте или элементов этих образов дают огромную почву для фантазий и поле для экспериментов.

Макияж на Хэллоуин 2019 Фото: Depositphotos Макияж на Хэллоуин 2019 Фото: Depositphotos Макияж на Хэллоуин 2019 Фото: Depositphotos Макияж на Хэллоуин 2019 Фото: Depositphotos Макияж на Хэллоуин 2019 Фото: Depositphotos Макияж на Хэллоуин 2019 Фото: Depositphotos 1/6

Для создания таких образов достаточно черно-белой палитры, имитации капель крови и, возможно, тематических контактных линз для завершенности.

Сказочные создания

Не всем близки агрессивно-ужасные образы. Кто-то предпочтет быть лесной феей-мавкой, русалкой или розовым единорогом. Создания не менее мистические, чем другие, зато очень милые. Для такого образа непременно пригодится глиттер, перламутровые тени, различные блестки, неоновые тени.

Макияж на Хэллоуин своими руками Фото: Depositphotos Макияж на Хэллоуин своими руками Фото: Depositphotos Макияж на Хэллоуин своими руками Фото: Depositphotos 1/3

Только акценты и ничего лишнего

Совсем не обязательно накладывать серьезный грим или проводить у зеркала полдня, чтобы сделать тематический макияж. Может быть достаточно одного акцента – ярко-красная помада, глаза "смоки айз" или "кошачий глаз" с ярко выраженными стрелками, накладные ресницы, пара "капель крови" или "укусов зубов" и соответствующая прическа и макияж.

Макияж на Хэллоуин Фото: Depositphotos

Несколько секретов успешного Хэллоуин-макияжа:

чтобы не окрасились волосы и ресницы при нанесении грима на лицо, покройте их предварительно тонким слоем обычного медицинского вазелина;

создать идеальные "синяки" под глазами для образа мертвеца, зомби и т.д. можно смешав черные, фиолетовые и красные тени, а после нанесения растушевать их чуть влажным спонжем;

для эффекта "потрескавшихся" губ смешайте нюдовую помаду с фиолетовыми плотными тенями;

для создания искусственной крови можно смешать темно-бордовую помаду плотной консистенции с небольшим количеством черного лайнера и прозрачного блеска для губ.

Не стесняйтесь экспериментировать!

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