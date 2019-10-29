Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.
Принять
Главная Сегодня
На главную Сегодня
Ru  |  Ua

Макияж на Хэллоуин: самые крутые, жуткие и милые образы

Как подготовиться к Хэллоуину: яркие идеи макияжа

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 16:28
Макияж на Хэллоуин
Макияж на Хэллоуин
Фото: Depositphotos

Приближается самый мистический праздник в году. Поэтому мы продолжаем делиться с вами идеями, как подготовиться к Хэллоуину 2019. Сегодня.Lifestyle предлагают идеи макияжа, который легко можно сделать самим или попросить мастера-визажиста помочь вам перевоплотиться в сказочного или страшного персонажа.

Как украинцы относятся к празднованию Хэллоуина – видео:

Кстати, а вы знаете, откуда возник такой праздник? Он берет свои истоки еще в кельтской культуре, и отмечали племена окончание сезона сбора урожая – это был так называемый "Кельтский Новый год" (похожий обряд был и у древних славян, назывался Велесовой ночью, а также в Мексике – и связан с Богиней смерти Санта Муэрте). Считалось, что в эту ночь двери между миром мертвых и живых открывались, поэтому с помощью маскировок под "злых духов" люди старались с ними примириться и защититься от негатива. Так что Хэллоуин – это отнюдь не праздник зла, а повод отпугнуть негатив таким нехитрым способом. Сегодня это скорее повод перевоплотиться, повеселиться и дать волю фантазии.

Читайте также:
Хэллоуин 2019: ТОП лучших мероприятий столицы

В любом случае, вот вам идеи образов, а вы выбирайте на свой вкус и воплощайте.

Киношные герои

Если вы поклонник комиксов – это идеально, когда еще примерить на себя образ любимого героя? Харли Квин, Джокер, Женщина-кошка, Чудо-женщина… Ну и герои хорроров – от мертвой невесты до Красной Королевы или Чеширского кота из "Алисы в стране чудес" Бартона. Перевоплощайтесь – и ощутите вкус популярности на собственном опыте. Тут уместны будут аксессуары и немного терпения. Для образа подойдут как тени, так и краски для боди-арта.

Восставшие из ада и иже с ними

Самая популярная тема Хэллоуина – конечно, тема смерти. Поэтому все варианты черепов, скелетов, лица мертвеца, зомби, вампира, той же богини смерти Санта Муэрте или элементов этих образов дают огромную почву для фантазий и поле для экспериментов.

Макияж на Хэллоуин 2019
Фото: Depositphotos
Макияж на Хэллоуин 2019
Фото: Depositphotos
Макияж на Хэллоуин 2019
Фото: Depositphotos
Макияж на Хэллоуин 2019
Фото: Depositphotos
Макияж на Хэллоуин 2019
Фото: Depositphotos
Макияж на Хэллоуин 2019
Фото: Depositphotos
1/6

Для создания таких образов достаточно черно-белой палитры, имитации капель крови и, возможно, тематических контактных линз для завершенности.

Сказочные создания

Не всем близки агрессивно-ужасные образы. Кто-то предпочтет быть лесной феей-мавкой, русалкой или розовым единорогом. Создания не менее мистические, чем другие, зато очень милые. Для такого образа непременно пригодится глиттер, перламутровые тени, различные блестки, неоновые тени.

Макияж на Хэллоуин своими руками
Фото: Depositphotos
Макияж на Хэллоуин своими руками
Фото: Depositphotos
Макияж на Хэллоуин своими руками
Фото: Depositphotos
1/3

Только акценты и ничего лишнего

Совсем не обязательно накладывать серьезный грим или проводить у зеркала полдня, чтобы сделать тематический макияж. Может быть достаточно одного акцента – ярко-красная помада, глаза "смоки айз" или "кошачий глаз" с ярко выраженными стрелками, накладные ресницы, пара "капель крови" или "укусов зубов" и соответствующая прическа и макияж.

Макияж на Хэллоуин
Макияж на Хэллоуин
Фото: Depositphotos

Несколько секретов успешного Хэллоуин-макияжа:

  • чтобы не окрасились волосы и ресницы при нанесении грима на лицо, покройте их предварительно тонким слоем обычного медицинского вазелина;
  • создать идеальные "синяки" под глазами для образа мертвеца, зомби и т.д. можно смешав черные, фиолетовые и красные тени, а после нанесения растушевать их чуть влажным спонжем;
  • для эффекта "потрескавшихся" губ смешайте нюдовую помаду с фиолетовыми плотными тенями;
  • для создания искусственной крови можно смешать темно-бордовую помаду плотной консистенции с небольшим количеством черного лайнера и прозрачного блеска для губ.

Не стесняйтесь экспериментировать!

Смотрите также маникюр на Хэллоуин: идеи страшно красивых ногтей

Все подробности в спецтеме Halloween

Читайте самые важные новости в Telegram, а также смотрите интересные интервью на нашем YouTube-канале.

Еще несколько материалов по теме:
Вечер страха: ТОП ужастиков на вечер Хэллоуина Поздравления с Хэллоуином: лучшие стихи, SMS и пожелания Костюмы на Хэллоуин 2019 для девушек: идеи праздничных образов с фото Как украсить комнату на Хэллоуин: интересные идеи декора с фото
Хэллоуин макияж Хэллоуин 2019
Реклама

Новости партнеров

Судья
Судья "Танців з зірками" показала фото в бикини
Колбасу не покупаю: 3 шикарных блюда на замену
Колбасу не покупаю: 3 шикарных блюда на замену
Скандал с «Мисс Украина» из-за Крыма получил продолжение
Скандал с «Мисс Украина» из-за Крыма получил продолжение
Как сложить блины: 20 способов красивой подачи (фото)
Как сложить блины: 20 способов красивой подачи (фото)

Популярные статьи

Сегодня, 13:11Fun

Жених ушел из жизни после семи часов брака

Сегодня, 12:14Стиль

Посольство Японии прокомментировало желтый наряд Елены Зеленской

Вчера, 20:04Психология

Лучше промолчать: ТОП-7 женских фраз, которые срочно нужно забыть

Вчера, 17:02Travel

В Турции сообщили неприятную новость для туристов

Вчера, 16:39Fun

Дочь четыре года писала SMS покойному отцу и получила ответ: "Боялся разбить тебе сердце"

Вчера, 15:27Техно

Apple заблокирует старые iPhone в ноябре: кто в зоне риска

Вчера, 10:14Travel

Как поместить все вещи в ручной клади, чтобы летать без багажа

Вчера, 09:56Психология

Чтобы чувствовать себя хорошо: 50 полeзных привычек на каждый день

Вчера, 06:30Events

Сегодня День бабушек и дедушек: история и значение праздника

27 октябряПсихология

Гороскоп на неделю 27 октября — 2 ноября для всех знаков зодиака

27 октябряТехно

Популярный смартфон Xiaomi получил Android 10: как обновиться

27 октябряШоу-бизнес

"Он очень эпатажный": Астафьева прокомментировала объятия с Конором Макгрегором

27 октябряFun

Сегодня День автомобилиста в Украине: что подарить в праздник

27 октябряEvents

День автомобилиста: лучшие поздравления с открытками, пожеланиями и стихами

27 октябряFun

27 октября: какой сегодня праздник, приметы дня и что нельзя делать

26 октябряEvents

Переход на зимнее время 2019 в Украине: что нужно знать

Новости партнеров

Продукты, помогающие уснуть не хуже любого снотворного
Продукты, помогающие уснуть не хуже любого снотворного
Жареная курица с тыквой и картофелем
Жареная курица с тыквой и картофелем
Вкусно и полезно: лучшие рецепты сырников без муки
Вкусно и полезно: лучшие рецепты сырников без муки
Назван напиток, улучшающий здоровье мозга
Назван напиток, улучшающий здоровье мозга
Астролог розкрив головну таємницю Стрільців
Астролог розкрив головну таємницю Стрільців
Дети Кристины Орбакайте: как их воспитывает знаменитая мама
Дети Кристины Орбакайте: как их воспитывает знаменитая мама
Оригинальные идеи для однокомнатной квартиры: как удивлять гостей
Оригинальные идеи для однокомнатной квартиры: как удивлять гостей
Судороги и онемение: 5 тревожных признаков нехватки витаминов
Судороги и онемение: 5 тревожных признаков нехватки витаминов