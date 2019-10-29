Макияж на Хэллоуин: самые крутые, жуткие и милые образы
Как подготовиться к Хэллоуину: яркие идеи макияжа
Приближается самый мистический праздник в году. Поэтому мы продолжаем делиться с вами идеями, как подготовиться к Хэллоуину 2019. Сегодня.Lifestyle предлагают идеи макияжа, который легко можно сделать самим или попросить мастера-визажиста помочь вам перевоплотиться в сказочного или страшного персонажа.
Как украинцы относятся к празднованию Хэллоуина – видео:
Кстати, а вы знаете, откуда возник такой праздник? Он берет свои истоки еще в кельтской культуре, и отмечали племена окончание сезона сбора урожая – это был так называемый "Кельтский Новый год" (похожий обряд был и у древних славян, назывался Велесовой ночью, а также в Мексике – и связан с Богиней смерти Санта Муэрте). Считалось, что в эту ночь двери между миром мертвых и живых открывались, поэтому с помощью маскировок под "злых духов" люди старались с ними примириться и защититься от негатива. Так что Хэллоуин – это отнюдь не праздник зла, а повод отпугнуть негатив таким нехитрым способом. Сегодня это скорее повод перевоплотиться, повеселиться и дать волю фантазии.
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В любом случае, вот вам идеи образов, а вы выбирайте на свой вкус и воплощайте.
Киношные герои
Если вы поклонник комиксов – это идеально, когда еще примерить на себя образ любимого героя? Харли Квин, Джокер, Женщина-кошка, Чудо-женщина… Ну и герои хорроров – от мертвой невесты до Красной Королевы или Чеширского кота из "Алисы в стране чудес" Бартона. Перевоплощайтесь – и ощутите вкус популярности на собственном опыте. Тут уместны будут аксессуары и немного терпения. Для образа подойдут как тени, так и краски для боди-арта.
Восставшие из ада и иже с ними
Самая популярная тема Хэллоуина – конечно, тема смерти. Поэтому все варианты черепов, скелетов, лица мертвеца, зомби, вампира, той же богини смерти Санта Муэрте или элементов этих образов дают огромную почву для фантазий и поле для экспериментов.
Для создания таких образов достаточно черно-белой палитры, имитации капель крови и, возможно, тематических контактных линз для завершенности.
Сказочные создания
Не всем близки агрессивно-ужасные образы. Кто-то предпочтет быть лесной феей-мавкой, русалкой или розовым единорогом. Создания не менее мистические, чем другие, зато очень милые. Для такого образа непременно пригодится глиттер, перламутровые тени, различные блестки, неоновые тени.
Только акценты и ничего лишнего
Совсем не обязательно накладывать серьезный грим или проводить у зеркала полдня, чтобы сделать тематический макияж. Может быть достаточно одного акцента – ярко-красная помада, глаза "смоки айз" или "кошачий глаз" с ярко выраженными стрелками, накладные ресницы, пара "капель крови" или "укусов зубов" и соответствующая прическа и макияж.
Несколько секретов успешного Хэллоуин-макияжа:
- чтобы не окрасились волосы и ресницы при нанесении грима на лицо, покройте их предварительно тонким слоем обычного медицинского вазелина;
- создать идеальные "синяки" под глазами для образа мертвеца, зомби и т.д. можно смешав черные, фиолетовые и красные тени, а после нанесения растушевать их чуть влажным спонжем;
- для эффекта "потрескавшихся" губ смешайте нюдовую помаду с фиолетовыми плотными тенями;
- для создания искусственной крови можно смешать темно-бордовую помаду плотной консистенции с небольшим количеством черного лайнера и прозрачного блеска для губ.
Не стесняйтесь экспериментировать!
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