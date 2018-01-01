Мальчик-паж затмил Меган Маркл во время свальбы – забавное видео

Мальчик-паж затмил Меган Маркл во время свальбы – забавное видео

Меган Маркл. Фото: Getty

Меган Макрл и принц Гарри стали мужем и женой. Меган блистала в белоснежном наряде с 5-метровой фатой от Givenchy, но одному маленькому мальчику удалось затмить невесту.

Мальчик-паж стал звездой королевской свадьбы скриншот Мальчик-паж стал звездой королевской свадьбы Getty Мальчик-паж стал звездой королевской свадьбы Getty Мальчик-паж стал звездой королевской свадьбы Getty Мальчик-паж стал звездой королевской свадьбы Getty 1/5

Во время церемонии детям были отведены очень важные роли. Все пажи и подружки невесты были младше 10 лет. Кенсингтонский дворец сообщил, что самой младшей из шести подружек невесты два года, самому взрослому мальчику-пажу – семь. Два пажа несли вуаль Меган Макрл, которая была длиной пять метров. И один из мальчишек был слишком раж исполнять свои обязанности, ее смешное лицо попало на видео:

После свадьбы принц Гарри и Меган Маркл получат королевские титулы – они станут герцогом и герцогиней Сассекскими. Во время церемонии они обменялись клятвами в присутствии звездных гостей, среди которых были замечены Опра Уинфри, Джордж и Амаль Клуни, чета Бекхэмов и другие. Над дизайном свадебного платье Меган Маркл работала британский дизайнер Клэр Уэйт Келлер, которая в прошлом году стала креативным директором модного дома Givenchy. Кейт Миддлтон и принцесса Шарлотта очаровали нежными образами на королевской свадьбе