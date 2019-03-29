Малиновые туфли и молочный костюм: Виктория Бекхэм в наряде от своего бренда

Бекхэм примеряла образ из собственной коллекции

44-летняя модель и дизайнер Виктория Бекхэм Фото: AFP

44-летняя модель и дизайнер Виктория Бекхэм появилась в светлом костюме из собственной коллекции

На открытие Национального музея Катара знаменитость решила нарядится в брюки и рубашку молочного цвета из своей собственной коллекции. Костюм смотрелся на стройной Бекхэм весьма оригинально, такой эффект получился благодаря сочетанию классического фасона вещей и необычного принта атласной ткани – крупного горошка.

Виктория Бекхэм в ансамбле из рубашки и классических брюк от своего бренда Фото: AFP

Из украшений 44-летняя дизайнер выбрала миниатюрные серебристые серьги, длинную цепочку с кулоном золотистого цвета и часы на металлическом ремешке. Неожиданным завершением светского образа стали малиновые туфли-лодочки на высоких каблуках и клатч в тон цепочке. Стоит отметить, что в таком наряде Виктория Бекхэм выглядела сногсшибательно.

Виктория Бекхэм дополнила образ длинной золотистой цепочкой и клатчем в тон украшению Фото: AFP

Видимо у Виктории истинная страсть к малиновым туфлям и белым вещам, ведь совсем недавно она посетила торжественный гала-ужин в Лондонской портретной галерее в похожем наряде, только с белой блузкой и малиновыми лодочками она надела черные брюки.

К слову, в семье Бекхэмов появился новый дизайнер. Детали в нашем сюжете:

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