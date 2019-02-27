Маникюр на 8 Марта 2019: модные и нежные идеи

Красивый и нежный дизайн весеннего маникюра

Красивый дизайн ногтей на 8 Марта Фото: Pixabay

У женщин от природы заложено желание выглядеть красиво и ухоженно, а особенно если это касается праздника 8 Марта. Мы так ждали весну, и пришла пора готовиться к встрече теплого сезона.

В нашей статье вы найдете весенние идеи маникюра с фото к женскому дню 8 Марта.

Маникюр с тюльпаном

Цветочный маникюр на 8 Марта Фото: Pinterest

С приходом весны душа требует ярких красок и цветов. Чем больше ярких деталей, тем лучше настроение. Так почему не добавить цветочный мотив в маникюре? Тюльпаны – символ прихода весны и женского праздника 8 Марта. Также можно нарисовать на ногтях мимозу, лаванду, ромашки и зеленые листочки.

Маникюр с веточками к 8 Марта

Красивый дизайн ногтей 2019 Фото: Pinterest

Веточки на ногтях – тренд весеннего маникюра в 2019 году. Рядом с таким рисунком могут соседствовать не только яркие оттенки (синий, красный, бордовый), но и более спокойные (пудровый, бежевый, нюдовый).

Нежный дизайн ногтей

Нежный маникюр на короткие ногти Фото: Pinterest

Нежность всегда была в моде. Если вы консервативны и не любите излишеств в ногтевом дизайне, сделайте спокойный маникюр, который подойдет под любой образ к 8 Марта.

Новинки маникюра: лучшие идеи на 8 Марта

Лучший маникюр 2019 Фото: Pinterest

Экспериментаторам предлагаем такой вариант весеннего маникюра, как на фото. Цветочный принт и серебристые полоски на ногтях – симбиоз поистине весеннего настроения.

Модный маникюр на 8 Марта 2019

Модный маникюр на весну 2019 Фото: Pinterest

Маникюр с эффектом битого стекла выглядит смело и с недавних пор покорил сердца модниц. Различные комбинации декоративного материала повторяют преломления калейдоскопа и могут быть частью самого смелого и фантазийного маникюра.

Дизайн весеннего маникюра: свежие идеи

Весенний свежий дизайн ногтей к 8 Марта Фото: Pinterest

После серой зимы возникает острая необходимость в свежем воздухе. Камифубуки – новый тренд нейл-дизайна. На прозрачную основу выкладываются сердечки, звездочки и разные геометрические фигурки. Переливы зеленого, желтого, фиолетового и нежно-голубого оттенков придают изящности женским мальчикам.

Оригинальный маникюр к женскому дню

Бирюзовый маникюр на длинные ноги Фото: Pinterest

Смелым и неординарным дамам подойдет дизайн в виде четких черных линий. За основу маникюра можно выбрать и другие цвета – красный, синий, зеленый или даже желтый.

Напомним, ранее мы писали, какую прическу сделать 8 Марта.

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