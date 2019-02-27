Маникюр на 8 Марта 2019: модные и нежные идеи
Красивый и нежный дизайн весеннего маникюра
У женщин от природы заложено желание выглядеть красиво и ухоженно, а особенно если это касается праздника 8 Марта. Мы так ждали весну, и пришла пора готовиться к встрече теплого сезона.
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В нашей статье вы найдете весенние идеи маникюра с фото к женскому дню 8 Марта.
Маникюр с тюльпаном
С приходом весны душа требует ярких красок и цветов. Чем больше ярких деталей, тем лучше настроение. Так почему не добавить цветочный мотив в маникюре? Тюльпаны – символ прихода весны и женского праздника 8 Марта. Также можно нарисовать на ногтях мимозу, лаванду, ромашки и зеленые листочки.
Маникюр с веточками к 8 Марта
Веточки на ногтях – тренд весеннего маникюра в 2019 году. Рядом с таким рисунком могут соседствовать не только яркие оттенки (синий, красный, бордовый), но и более спокойные (пудровый, бежевый, нюдовый).
Нежный дизайн ногтей
Нежность всегда была в моде. Если вы консервативны и не любите излишеств в ногтевом дизайне, сделайте спокойный маникюр, который подойдет под любой образ к 8 Марта.
Новинки маникюра: лучшие идеи на 8 Марта
Экспериментаторам предлагаем такой вариант весеннего маникюра, как на фото. Цветочный принт и серебристые полоски на ногтях – симбиоз поистине весеннего настроения.
Модный маникюр на 8 Марта 2019
Маникюр с эффектом битого стекла выглядит смело и с недавних пор покорил сердца модниц. Различные комбинации декоративного материала повторяют преломления калейдоскопа и могут быть частью самого смелого и фантазийного маникюра.
Дизайн весеннего маникюра: свежие идеи
После серой зимы возникает острая необходимость в свежем воздухе. Камифубуки – новый тренд нейл-дизайна. На прозрачную основу выкладываются сердечки, звездочки и разные геометрические фигурки. Переливы зеленого, желтого, фиолетового и нежно-голубого оттенков придают изящности женским мальчикам.
Оригинальный маникюр к женскому дню
Смелым и неординарным дамам подойдет дизайн в виде четких черных линий. За основу маникюра можно выбрать и другие цвета – красный, синий, зеленый или даже желтый.
Напомним, ранее мы писали, какую прическу сделать 8 Марта.
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