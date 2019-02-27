Продолжая просмотр сайта, вы соглашаетесь с тем, что ознакомились с обновленной политикой конфиденциальности и соглашаетесь на использование файлов cookie.
Соглашаюсь
Главная Сегодня
На главную Сегодня
Ru  |  Ua

Маникюр на 8 Марта 2019: модные и нежные идеи

Красивый и нежный дизайн весеннего маникюра

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 17:22
Красивый дизайн ногтей на 8 Марта
Красивый дизайн ногтей на 8 Марта
Фото: Pixabay

У женщин от природы заложено желание выглядеть красиво и ухоженно, а особенно если это касается праздника 8 Марта. Мы так ждали весну, и пришла пора готовиться к встрече теплого сезона.

Читайте также
Красивый маникюр на 8 Марта: ТОП-5 идей с фото

В нашей статье вы найдете весенние идеи маникюра с фото к женскому дню 8 Марта. 

Маникюр с тюльпаном

Цветочный маникюр на 8 Марта
Цветочный маникюр на 8 Марта
Фото: Pinterest

С приходом весны душа требует ярких красок и цветов. Чем больше ярких деталей, тем лучше настроение. Так почему не добавить цветочный мотив в маникюре? Тюльпаны – символ прихода весны и женского праздника 8 Марта. Также можно нарисовать на ногтях мимозу, лаванду, ромашки и зеленые листочки. 

Маникюр с веточками к 8 Марта

Красивый дизайн ногтей 2019
Красивый дизайн ногтей 2019
Фото: Pinterest

Веточки на ногтях – тренд весеннего маникюра в 2019 году. Рядом с таким рисунком могут соседствовать не только яркие оттенки (синий, красный, бордовый), но и более спокойные (пудровый, бежевый, нюдовый). 

Нежный дизайн ногтей

Нежный маникюр на короткие ногти
Нежный маникюр на короткие ногти
Фото: Pinterest
 

Нежность всегда была в моде. Если вы консервативны и не любите излишеств в ногтевом дизайне, сделайте спокойный маникюр, который подойдет под любой образ к 8 Марта. 

Новинки маникюра: лучшие идеи на 8 Марта

Лучший маникюр 2019
Лучший маникюр 2019
Фото: Pinterest

Экспериментаторам предлагаем такой вариант весеннего маникюра, как на фото. Цветочный принт и серебристые полоски на ногтях – симбиоз поистине весеннего настроения. 

Модный маникюр на 8 Марта 2019

Модный маникюр на весну 2019
Модный маникюр на весну 2019
Фото: Pinterest

Маникюр с эффектом битого стекла выглядит смело и с недавних пор покорил сердца модниц. Различные комбинации декоративного материала повторяют преломления калейдоскопа и могут быть частью самого смелого и фантазийного маникюра. 

Дизайн весеннего маникюра: свежие идеи 

Весенний свежий дизайн ногтей к 8 Марта
Весенний свежий дизайн ногтей к 8 Марта
Фото: Pinterest

После серой зимы возникает острая необходимость в свежем воздухе. Камифубуки – новый тренд нейл-дизайна. На прозрачную основу выкладываются сердечки, звездочки и разные геометрические фигурки. Переливы зеленого, желтого, фиолетового и нежно-голубого оттенков придают изящности женским мальчикам. 

Оригинальный маникюр к женскому дню 

Бирюзовый маникюр на длинные ноги
Бирюзовый маникюр на длинные ноги
Фото: Pinterest

Смелым и неординарным дамам подойдет дизайн в виде четких черных линий. За основу маникюра можно выбрать и другие цвета – красный, синий, зеленый или даже желтый. 

Напомним, ранее мы писали, какую прическу сделать 8 Марта. 

Читайте самые важные и интересные новости на наших страницах Facebook, Twitter, Telegram

Еще несколько материалов по теме:
Прически на 8 Марта: интересные идеи с фото Модные каблуки: какую обувь носить в 2019 году Подарок для мамы на 8 Марта: что выбрать
маникюр стиль 8 марта маникюр весна маникюр 2019 весна 2019
Реклама

Новости партнеров

Автор
Автор "Белых роз" рассказал о жизни в нищете
Евровидение-2019: MARUV сделала громкое заявление
Евровидение-2019: MARUV сделала громкое заявление
15 звезд Голливуда, которые носят парики и тщательно скрывают это
15 звезд Голливуда, которые носят парики и тщательно скрывают это
С кем дружит Свинья: 5 знаков Зодиака, которым крупно повезет
С кем дружит Свинья: 5 знаков Зодиака, которым крупно повезет

Популярные статьи

Сегодня, 12:11Wellness

В Украине ожидается серьезная магнитная буря в ближайшие часы

Сегодня, 08:24Техно

Смартфон-бетон: как выглядит мобильник с зарядом на 50 дней

Вчера, 16:05Fun

Поздравления с 8 Марта в прозе: самые красивые тексты и открытки

Вчера, 13:53Fun

26 февраля: какой сегодня праздник, приметы и что нельзя делать

Вчера, 11:47Шоу-бизнес

В Европе отреагировали на ситуацию с MARUV на "Евровидении"

Вчера, 11:35Техно

На краю Солнечной системы нашли новую планету

Вчера, 09:35Техно

Карты памяти преодолели недостижимый объем в 1 ТБ

Вчера, 09:00Психология

Гороскоп на март 2019 для знака Весы: наибольшую радость вы получите от домашнего уюта

Вчера, 08:18Fun

Женщина похудела на центнер после ухода мужа: фото

25 февраляТехно

Новая Nokia показала фантастические возможности пентакамеры

25 февраляПсихология

Гороскоп на март 2019 для знака Лев: вас ждет финансово благополучный месяц

25 февраляАфиша

"Оскар 2019": названы все лауреаты престижной кинопремии

25 февраляFun

Забывчивый муж из-за фастфуда потерял жену

25 февраляШоу-бизнес

Как прошла 91-я церемония вручения премии "Оскар 2019"

25 февраляТехно

Пользователей Windows 7 летом будут ждать неприятности

25 февраляТехно

На Марсе обнаружены древние реки: фото

Новости партнеров

В «Дизель Шоу» появилась новая актриса (фото)
В «Дизель Шоу» появилась новая актриса (фото)
Символ российского кино умирает в нищете и одиночестве
Символ российского кино умирает в нищете и одиночестве
Диета Бриджит Макрон против старения
Диета Бриджит Макрон против старения
Dan Balan устроил «драку» с MONATIK ради Тины Кароль
Dan Balan устроил «драку» с MONATIK ради Тины Кароль
7 продуктов для того, чтобы кожа сияла
7 продуктов для того, чтобы кожа сияла
Вскрылись неизвестные факты из жизни Децла (фото)
Вскрылись неизвестные факты из жизни Децла (фото)
Двойник Тины Кароль произвела фурор на сцене шоу «Голос країни 9»
Двойник Тины Кароль произвела фурор на сцене шоу «Голос країни 9»
В Сети находят подтверждение, что Децла певца инсценирована
В Сети находят подтверждение, что Децла певца инсценирована