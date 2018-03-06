Маникюр на 8 марта: какие оттенки и дизайн выбрать

Сегодня, 17:52

Ультра фиолет – самый одный оттенок 


Ультра фиолет этой весной – самый модный оттенок, по версии американского института цвета PANTONE. В столичном салоне красоты об этом уже знают. Его владелица Наталья такой цвет ногтей особенно советует зрелым женщинам. " Он сейчас на моих руках, для женщин в возрасте – он в тоже время и яркий, и какой-то баланс между ярким и сдержанным цветом", –  Наталья Нечай, владелица салона красоты.

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Фото: instagram.com/minhas.unhas.decoradas

Специалисты говорят: теплый сезон подарит разнообразие вариантов. Как для любителей классики, так и экспериментаторов. Тем, кто привык эпатировать, предлагают острую форму

 Алина Еловенкова PR-директор салона красоты

"Вошли в моду ультра длинные, острые ногти, они называются стилеты".

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Фото: instagram.com/nailsbyemmab

Несмотря на то, что  весна, старайтесь воздержаться от цветочных принтов на руках. никаких Цветочная тематика в декоре отошла в прошлое, ее заменила сложная графика.

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Фото: https://www.instagram.com/nails_by_zucy/

Не менее популярная тенденция – глиттер. Это яркие блестки, которые втираются в сам ноготь. Впрочем, быть в тренде этой весной можно и бюджетно. Ведь классический маникюр остается актуальным. Ранее мы делали подборку модных трендов маникюра этой весной.
маникюр, дизайн, ногти

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"Сегодня"

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