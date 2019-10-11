Манящая красота: ТОП-5 роскошных нарядов Анджелины Джоли на премьерах "Малефисенты 2"

Эффектные выходы актрисы в Риме, Лондоне, Токио и Лос-Анджелесе

Анджелина Джоли Фото: AFP

Голливудская актриса и главная героиня фильма "Малефисента 2" Анджелина Джоли находится сейчас в мировом турне с премьерой самой ожидаемой киноленты осени 2019. Голливудская знаменитость уже успела выйти на красные дорожки в таких странах, как Италия, Япония, Великобритания. Для каждого своего выхода киноактриса выбрала самые роскошные платья от именитых дизайнеров.

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Первая мировая премьера в Лос-Анджелесе

Разумеется, первая мировая премьера стартовала в Америке. В Лос-Анджелесе на красную дорожку Анджелина Джоли вышла в роскошном платье Atelier Versace черного цвета с необычной деталью – драгоценной брошью в виде скорпиона. Волосы красотки были собраны в высокую прическу.

Анджелина Джоли на премьере в Лос-Анджелесе Фото: Getty Images Анджелина Джоли на премьере в Лос-Анджелесе Фото: Getty Images Анджелина Джоли на премьере в Лос-Анджелесе Фото: Getty Images Анджелина Джоли на премьере в Лос-Анджелесе Фото: Getty Images Анджелина Джоли на премьере в Лос-Анджелесе Фото: Getty Images 1/5

Премьера в Токио

Одним из первых городов, которые посетила Анджелина Джоли стал Токио. Знаменитость очаровала золотисто-серебряным изяществом в вечернем платье от Ralph & Russo. Наряд в стиле 30-х годов оголял стройные плечи и руки голливудского секс-символа. Образ был довершен драгоценными серьгами и туфлями-лодочками на высоком каблуке. Вместе с актрисой на премьеру фильма "Малефисента 2" также приехали ее дети.

Главная героиня "Малефисенты" в платье Ralph & Russo Фото: Getty Images

Анджелина Джоли с детьми на красной дорожке Фото: Getty Images

Выход на красную дорожку в Риме

Спустя несколько дней свой премьерный тур Джоли продолжила на просторах европейских стран – актриса представила картину в столице Италии Риме. Для очередного выхода в свет звезда сделала ставку на черном блестящем платье с оголенными плечами и высоким разрезом от Versace, созданным дизайнером Луиджи Масси.

Анджелина Джоли на красной дорожке в Versace Фото: Getty Images

Позже на фотоколл Анджелина появилась в нежном наряде-плиссе лилового цвета от Givenchy. Под платье асимметричной длины актриса надела черные зауженные брюки и туфли на каблуках.

Наряд актрисы от Givenchy для фотоколла в Риме Фото: Getty Images

Богемный образ Анджелины Джоли в Лондоне

Но самым эффектным нарядом красотка похвасталась на красной дорожке кинопремьеры в Лондоне. Дизайнерский шедевр от Ralph & Russo был усыпан пайетками, бусами и цепями от Swarovski. Платье с огромным шлейфом дополняли не менее роскошные украшения Cartier – серьги из коллекции High Jewellery и кольцо Pluie de Cartier.

Голливудская актриса в платье Ralph & Russo Фото: Getty Images Голливудская актриса в платье Ralph & Russo Фото: Getty Images Голливудская актриса в платье Ralph & Russo Фото: Getty Images Голливудская актриса в платье Ralph & Russo Фото: Getty Images Голливудская актриса в платье Ralph & Russo Фото: Getty Images 1/5

Напомним, исполнительница роли главной злодейки в картине Анджелина Джоли уже успела поссориться с одной из актрис. Инсайдеры говорят, что актриса поссорилась с Мишель Пфайффер, которую пригласили специально для участия во второй части фильма.

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