Манящая красота: ТОП-5 роскошных нарядов Анджелины Джоли на премьерах "Малефисенты 2"
Эффектные выходы актрисы в Риме, Лондоне, Токио и Лос-Анджелесе
Голливудская актриса и главная героиня фильма "Малефисента 2" Анджелина Джоли находится сейчас в мировом турне с премьерой самой ожидаемой киноленты осени 2019. Голливудская знаменитость уже успела выйти на красные дорожки в таких странах, как Италия, Япония, Великобритания. Для каждого своего выхода киноактриса выбрала самые роскошные платья от именитых дизайнеров.
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Разумеется, первая мировая премьера стартовала в Америке. В Лос-Анджелесе на красную дорожку Анджелина Джоли вышла в роскошном платье Atelier Versace черного цвета с необычной деталью – драгоценной брошью в виде скорпиона. Волосы красотки были собраны в высокую прическу.
Одним из первых городов, которые посетила Анджелина Джоли стал Токио. Знаменитость очаровала золотисто-серебряным изяществом в вечернем платье от Ralph & Russo. Наряд в стиле 30-х годов оголял стройные плечи и руки голливудского секс-символа. Образ был довершен драгоценными серьгами и туфлями-лодочками на высоком каблуке. Вместе с актрисой на премьеру фильма "Малефисента 2" также приехали ее дети.
Спустя несколько дней свой премьерный тур Джоли продолжила на просторах европейских стран – актриса представила картину в столице Италии Риме. Для очередного выхода в свет звезда сделала ставку на черном блестящем платье с оголенными плечами и высоким разрезом от Versace, созданным дизайнером Луиджи Масси.
Позже на фотоколл Анджелина появилась в нежном наряде-плиссе лилового цвета от Givenchy. Под платье асимметричной длины актриса надела черные зауженные брюки и туфли на каблуках.
Но самым эффектным нарядом красотка похвасталась на красной дорожке кинопремьеры в Лондоне. Дизайнерский шедевр от Ralph & Russo был усыпан пайетками, бусами и цепями от Swarovski. Платье с огромным шлейфом дополняли не менее роскошные украшения Cartier – серьги из коллекции High Jewellery и кольцо Pluie de Cartier.
Напомним, исполнительница роли главной злодейки в картине Анджелина Джоли уже успела поссориться с одной из актрис. Инсайдеры говорят, что актриса поссорилась с Мишель Пфайффер, которую пригласили специально для участия во второй части фильма.
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