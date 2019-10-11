Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.
Принять
Главная Сегодня
На главную Сегодня
Ru  |  Ua

Манящая красота: ТОП-5 роскошных нарядов Анджелины Джоли на премьерах "Малефисенты 2"

Эффектные выходы актрисы в Риме, Лондоне, Токио и Лос-Анджелесе

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 13:50
Анджелина Джоли
Анджелина Джоли
Фото: AFP

Голливудская актриса и главная героиня фильма "Малефисента 2" Анджелина Джоли находится сейчас в мировом турне с премьерой самой ожидаемой киноленты осени 2019. Голливудская знаменитость уже успела выйти на красные дорожки в таких странах, как Италия, Япония, Великобритания. Для каждого своего выхода киноактриса выбрала самые роскошные платья от именитых дизайнеров.

Узнайте, какого звездного врага нажила себе Анджелина Джоли:

Первая мировая премьера в Лос-Анджелесе

Разумеется, первая мировая премьера стартовала в Америке. В Лос-Анджелесе на красную дорожку Анджелина Джоли вышла в роскошном платье Atelier Versace черного цвета с необычной деталью – драгоценной брошью в виде скорпиона. Волосы красотки были собраны в высокую прическу.

Анджелина Джоли на премьере в Лос-Анджелесе
Фото: Getty Images
Анджелина Джоли на премьере в Лос-Анджелесе
Фото: Getty Images
Анджелина Джоли на премьере в Лос-Анджелесе
Фото: Getty Images
Анджелина Джоли на премьере в Лос-Анджелесе
Фото: Getty Images
Анджелина Джоли на премьере в Лос-Анджелесе
Фото: Getty Images
1/5

Премьера в Токио

Одним из первых городов, которые посетила Анджелина Джоли стал Токио. Знаменитость очаровала золотисто-серебряным изяществом в вечернем платье от Ralph & Russo. Наряд в стиле 30-х годов оголял стройные плечи и руки голливудского секс-символа. Образ был довершен драгоценными серьгами и туфлями-лодочками на высоком каблуке. Вместе с актрисой на премьеру фильма "Малефисента 2" также приехали ее дети.

Главная героиня "Малефисенты" в платье Ralph & Russo
Главная героиня "Малефисенты" в платье Ralph & Russo
Фото: Getty Images

Анджелина Джоли с детьми на красной дорожке
Анджелина Джоли с детьми на красной дорожке
Фото: Getty Images

Выход на красную дорожку в Риме

Спустя несколько дней свой премьерный тур Джоли продолжила на просторах европейских стран – актриса представила картину в столице Италии Риме. Для очередного выхода в свет звезда сделала ставку на черном блестящем платье с оголенными плечами и высоким разрезом от Versace, созданным дизайнером Луиджи Масси.

Анджелина Джоли на красной дорожке в Versace
Анджелина Джоли на красной дорожке в Versace
Фото: Getty Images

Позже на фотоколл Анджелина появилась в нежном наряде-плиссе лилового цвета от Givenchy. Под платье асимметричной длины актриса надела черные зауженные брюки и туфли на каблуках.

Наряд актрисы от Givenchy для фотоколла в Риме
Наряд актрисы от Givenchy для фотоколла в Риме
Фото: Getty Images

Богемный образ Анджелины Джоли в Лондоне

Но самым эффектным нарядом красотка похвасталась на красной дорожке кинопремьеры в Лондоне. Дизайнерский шедевр от Ralph & Russo был усыпан пайетками, бусами и цепями от Swarovski. Платье с огромным шлейфом дополняли не менее роскошные украшения Cartier – серьги из коллекции High Jewellery и кольцо Pluie de Cartier.

Голливудская актриса в платье Ralph & Russo
Фото: Getty Images
Голливудская актриса в платье Ralph & Russo
Фото: Getty Images
Голливудская актриса в платье Ralph & Russo
Фото: Getty Images
Голливудская актриса в платье Ralph & Russo
Фото: Getty Images
Голливудская актриса в платье Ralph & Russo
Фото: Getty Images
1/5

Напомним, исполнительница роли главной злодейки в картине Анджелина Джоли уже успела поссориться с одной из актрис. Инсайдеры говорят, что актриса поссорилась с Мишель Пфайффер, которую пригласили специально для участия во второй части фильма.

Читайте самые важные новости в Telegram, а также смотрите интересные интервью на нашем YouTube-канале.

Еще несколько материалов по теме:
ТОП-10 звезд, которые сделали пластические операции Анджелина Джоли о разводе с Питтом: "В конце я не узнала себя" "Малефисента 2": как из Анджелины Джоли делали ведьму Анджелина Джоли планирует стать мамой в седьмой раз - СМИ
мода премьеры актриса стиль Анджелина Джоли Малефисента
Реклама

Новости партнеров

Самые сильные молитвы за детей
Самые сильные молитвы за детей
Как очистить сковороду: 2 способа, которых вы не знали
Как очистить сковороду: 2 способа, которых вы не знали
Секреты приготовления идеальных блинов
Секреты приготовления идеальных блинов
Экзотическая подруга португальского новичка Александрии
Экзотическая подруга португальского новичка Александрии

Популярные статьи

Сегодня, 12:11Fun

Покров Пресвятой Богородицы 2019: приметы и суеверия в этот день

Вчера, 16:59Стиль

Назад в прошлое: какие свитера в тренде этой осенью

Вчера, 10:00Food

Всемирный день зрения 2019: ТОП-10 вкусностей для здоровья глаз

Вчера, 09:30Fun

"Весь мир видит прелести": невесту высмеяли из-за откровенного платья

Вчера, 08:49Fun

10 октября: какой православный праздник, приметы дня и что нельзя делать

9 октябряТехно

Redmi Note 8 Pro с 64 МП камерой уже доступен в Украине: цена удивляет

9 октябряШоу-бизнес

Камалия заметно похудела: фотофакт

9 октябряТехно

В Instagram появилась темная тема: как включить

9 октябряFun

Британец нашел на огороде клад стоимостью 333 тысячи гривен: фото

9 октябряFun

9 октября: какой православный праздник, приметы дня и что нельзя делать

9 октябряTravel

Скандал в аэропорту Риги: все подробности ЧП с украинцами

9 октябряFun

Кошка стала заботливой матерью для четырех осиротевших щенят: фото и видео

9 октябряШоу-бизнес

Очевидцы рассказали, как выглядит больная раком Анастасия Заворотнюк

9 октябряFun

Сбросила 57 кг: женщина раскрыла два правила быстрого похудения

8 октябряШоу-бизнес

Умерла Марина Куклина: фото украинской актрисы до и после болезни

8 октябряEvents

Покров Пресвятой Богородицы: традиции и приметы осеннего праздника

Новости партнеров

Медики назвали главные признаки нехватки витаминов
Медики назвали главные признаки нехватки витаминов
Велосипедистка дня: обладательница пышных форм Наталья Дель Рио
Велосипедистка дня: обладательница пышных форм Наталья Дель Рио
Лилия Подкопаева в третий раз стала мамой: первое фото малыша
Лилия Подкопаева в третий раз стала мамой: первое фото малыша
Жареная тыква в панировке: весьма интересный рецепт
Жареная тыква в панировке: весьма интересный рецепт
Топ-7 нестандартных способов выращивания картофеля
Топ-7 нестандартных способов выращивания картофеля
Велосипедистка дня: хипстер с роскошной фигурой Полин Перрин
Велосипедистка дня: хипстер с роскошной фигурой Полин Перрин
4 полезные свойства острых приправ
4 полезные свойства острых приправ
Мясной рулет с брокколи «Прощай, колбаса»
Мясной рулет с брокколи «Прощай, колбаса»