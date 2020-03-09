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Marc Jacobs сняли рекламную кампанию весенней коллекции в Кременчуге: фото

Главной героиней кампейна стала Саша Мельничук

Инна Петрова
Сегодня, 12:11

Marc Jacobs сняли фэшн-кампейн сезона весна 2020 в Украине. Главной героиней стала модель Александра Мельничук, которая позировала для фото со своей семьей.

Саша Мельничук с мамой для Marc Jacobs
Саша Мельничук с мамой для Marc Jacobs
Фото: instagram.com/marcjacobs

На странице брэнда Marc Jacobs опубликованы кадры, сделанные в Кременчуге. На них супермодель Саша Мельничук вместе с мамой, братом, бабушкой и другими родственниками. Проект посвящен воссоединению семьи.

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"Саша Мельничук и ее мама позирует в нарядах весна-2020 в Кременчуге. Украина", – говорится в подписи к одному из постов в Instagram.

INSTAGRAM

На фотографиях Мельничук демонстрирует наряды из новой коллекции, а также сумку на фоне названия украинского города.

INSTAGRAM

На других фото Мельничук позировала с игрушками в своей комнате и с украинскими учебниками ее младшего брата Никиты.

INSTAGRAM

Александра Мельничук родилась в 1993 году в Кременчуге. В три года она вместе с родителями переехала в Прагу. Сейчас модель проживает в Париже.

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