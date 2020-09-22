Маша Ефросинина показала стильный официальный look на встрече с президентом

Телеведущая надела костюм от украинского бренда

Звезды украинского шоу-бизнеса все чаще демонстрирую свою любовь к одежде локальных брендов. Недавно мы видели Елену Зеленскую в элегантном наряде от Кати Сильченко, а теперь телеведущая Маша Ефросинина впечатлила своим аутфитом на встрече с главой государства.

Мария посетила мероприятие с представителями общественных организаций по противодействию домашнему насилию, где также присутствовали Владимир Зеленский и его жена Елена. На своей странице в Instagram Ефросинина показала наряд, который выбрала для важного ивента.

Телеведущая Маша Ефросинина Фото: instagram.com/mashaefrosinina

На ней – розовый костюм от бренда Katimō с удлиненным пиджаком и прямыми брюками. Образ телезвезда дополнила бежевыми лодочками, собранными в высокий пучок волосами и помадой в тон костюму.

Маша Ефросинина в костюме от Katimō Фото: instagram.com/mashaefrosinina

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