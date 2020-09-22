Главная Сегодня
На главную Сегодня
Ru  |  Ua

Маша Ефросинина показала стильный официальный look на встрече с президентом

Сегодня, 13:41

Телеведущая надела костюм от украинского бренда

Звезды украинского шоу-бизнеса все чаще демонстрирую свою любовь к одежде локальных брендов. Недавно мы видели Елену Зеленскую в элегантном наряде от Кати Сильченко, а теперь телеведущая Маша Ефросинина впечатлила своим аутфитом на встрече с главой государства.

Мария посетила мероприятие с представителями общественных организаций по противодействию домашнему насилию, где также присутствовали Владимир Зеленский и его жена Елена. На своей странице в Instagram Ефросинина показала наряд, который выбрала для важного ивента.

Телеведущая Маша Ефросинина
Телеведущая Маша Ефросинина
Фото: instagram.com/mashaefrosinina

На ней – розовый костюм от бренда Katimō с удлиненным пиджаком и прямыми брюками. Образ телезвезда дополнила бежевыми лодочками, собранными в высокий пучок волосами и помадой в тон костюму.

Маша Ефросинина в костюме от Katimō
Маша Ефросинина в костюме от Katimō
Фото: instagram.com/mashaefrosinina

Ранее мы показывали лучшие платья онлайн-премии "Эмми-2020".

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться
 Читайте Segodnya.ua в Google News
Еще несколько материалов по теме:
Маша Ефросинина в лавандовом платье провела выходные во Львове В стиле 00-х. Смотрим на образ Тины Кароль в четвертом выпуске "Танців з зірками-2020" Джамала в стильном костюме рассказала, почему не спешит худеть после родов
костюм телеведущая Маша Ефросинина украинский бренд
Реклама

Новости партнеров

Ана Чери в спортивном костюме подразнила фигурой
Ана Чери в спортивном костюме подразнила фигурой
Квитко показала сочные формы в бикини
Квитко показала сочные формы в бикини
"Шикардос!: фитнес-модель Юлия Мишура удивила пикантным образом
"Шикардос!: фитнес-модель Юлия Мишура удивила пикантным образом
Наталью Могилевскую заподозрили в романе с известным миллионером
Наталью Могилевскую заподозрили в романе с известным миллионером

Популярные статьи

Сегодня, 10:07Fun

Ученые раскрыли тайну загадочной жидкости из гробницы возрастом 2000 лет: фото

Сегодня, 05:29Психология

Гороскоп на сегодня 22 сентября: Овна ждет удача на работе, а Тельца – интересная встреча

Вчера, 18:42Шоу-бизнес

Григорий Чапкис женился на женщине, которая моложе его на 52 года

Вчера, 14:30Шоу-бизнес

Джей Ло восхитила поклонников шикарной фигурой в купальнике: фото

Вчера, 13:52Fun

"Что это за животное?" Коза с впечатляющими габаритами случайно попала на видео

Вчера, 11:12Стиль

Лучшие платья онлайн-премии "Эмми-2020": как выглядели Энистон, Уизерспун, Зендая и другие

Вчера, 11:02Events

Рождество Пресвятой Богородицы-2020: лучшие поздравления в картинках, стихах и смс

Вчера, 09:26Events

Рождество Пресвятой Богородицы: что ни в коем случае нельзя делать в этот праздник

Вчера, 07:16Психология

Какие знаки зодиака самые могущественные: таких только четыре

Вчера, 05:20Events

С Рождеством Пресвятой Богородицы: нежные картинки и открытки с великим церковным праздником

Вчера, 00:31Шоу-бизнес

Кто покинул шоу "Танці з зірками-2020" в четвертом эфире

Вчера, 00:10Шоу-бизнес

Экс-холостяк Сергей Мельник признался, что в финале романтического шоу выбрал не ту девушку

20 сентябряEvents

Сегодня Всемирный День отца-2020: что означает праздник

20 сентябряEvents

День Благодарения в Украине-2020: история и традиции праздника

20 сентябряПсихология

Гороскоп на сегодня 20 сентября: Водолею нужно начать действовать, а Рыбам – сбавить обороты

20 сентябряEvents

20 сентября: какой сегодня праздник, что нельзя делать и приметы дня

Новости партнеров

Очень смело: Злата Огневич выгнулась и оголила грудь
Очень смело: Злата Огневич выгнулась и оголила грудь
«Відірватися неможливо». Рецепт пельменів від Євгена Клопотенка
«Відірватися неможливо». Рецепт пельменів від Євгена Клопотенка
Украинка с 9-м размером без капли стеснения сверкнула бюстом
Украинка с 9-м размером без капли стеснения сверкнула бюстом
Дилетта Леотта – главная звезда итальянского футбола
Дилетта Леотта – главная звезда итальянского футбола
Дівчина дня. Гаряча подруга Артуро Відаля
Дівчина дня. Гаряча подруга Артуро Відаля
"Холостячка" Мишина показала наслаждение в огромном декольте
"Холостячка" Мишина показала наслаждение в огромном декольте
Ведучий "Орла і решки" Сєрга назвав найбільш ненависну партнерку
Ведучий "Орла і решки" Сєрга назвав найбільш ненависну партнерку
Тело Мадонны сдается: вот что с ней происходит
Тело Мадонны сдается: вот что с ней происходит

Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять