Маша Ефросинина прогулялась в брюках Gucci за 26 тысяч гривен

Ведущая показала свое любимое сочетание цветов

Маша Ефросинина советует всем утепляться. Телезвезда сменила эффектное платье в горох на более теплую, однако не менее стильную одежду. Накануне звезда прогулялась по городу в ярком образе, который идеально подходит для осени.

В своем Instagram-аккаунте знаменитость разместила новое фото, на котором она запечатлена в модном аутфите – это ярко-розовый вязаный свитер с горлом, брюки лилового цвета с фирменным принтом Gucci и высокие замшевые сапоги на каблуках. Образ Мария дополнила широкими солнцезащитными очками.

Ведущая Маша Ефросинина Фото: instagram.com/mashaefrosinina

В подписи к фото Ефросинина отметила, что яркие цвета для нее как витамин Д.

Стоимость брюк из новой коллекции Gucci 2020, которые надела телеведущая, – 790 евро (более 26 тысяч гривен).

Скриншот: net-a-porter.com

Ранее мы видели Машу Ефросинину в стильном официальном луке на встрече с президентом.

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