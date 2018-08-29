Меган Фокс снялась в сексуальной рекламе нижнего белья

Актриса создала модели для новой коллекции бренда Frederick's of Hollywood

Меган Фокс. Фото: Frederick's of Hollywood

Голливудская звезда Меган Фокс, которую папарацци заметили на одном из гавайских пляжей вместе с мужем, приняла участие в очень красивой и сексуальной фотосессии для рекламы новой коллекции нижнего белья Frederick's of Hollywood.

Меган Фокс Фото: Frederick's of Hollywood

Сама Меган является не только амбассадором, но и креативным директором американского бренда. Для съемок она примерила новые комплекты нижнего белья, полупрозрачные комбинации и сексуальные халаты, которые сама же и создавала.

Меган Фокс Фото: Frederick's of Hollywood

Также для рекламной кампании был снят ролик, в котором на Меган Фокс можно посмотреть во всей красе.

Напомним, нынешней весной барбадосская поп-дива Рианна решила, что нуждается в собственном бренде нижнего белья. Благодаря чему на свет родился новый бренд под названием Savage x Fenty. И его новую коллекцию уже можно купить.