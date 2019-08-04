Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.
Принять
Главная Сегодня
На главную Сегодня
Ru  |  Ua

Меган Маркл – 38! ТОП-7 самых эффектных нарядов герцогини

Стиль герцогини отличается элегантностью

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 10:56
Меган Маркл
Меган Маркл
Фото: Getty Images

В воскресенье, 4 августа, свой день рождения отмечает одна из самых обсуждаемых персон мира – супруга принца Гарри Меган Маркл. Ее жизнь напоминает сказку о принцессе – американка, которая просто снималась в кино, попадает в королевскую семью и получает статус герцогини. 

Смотрите ролик о том, как Меган Маркл представила собственную обложку для глянца:

Более того, пару месяцев назад Меган родила одного из наследников престола – сына Арчи. Свадьбой с членом монаршей семьи Меган Маркл обеспечила себе безбедную жизнь. Роскошные замки, светские приемы и самые дорогие наряды – экс-актриса теперь не отказывает себе ни в чем. И правда, ее светские выходы всегда самые эффектные, а образы идеально подобраны самыми лучшими стилистами мира.

Читайте также:
Ребенок Меган Маркл и принца Гарри может остаться без титула – СМИ

Сегодня.Lifestyle предлагают вспомнить самые эффектные наряды именинницы Меган Маркл. Отметим, что прошлый год для герцогини оказался особенным – она носила под сердцем своего первенца. Но беременность почти никак не отразилась на элегантном стиле жены принца Гарри – лаконичные платья и шпильки стали главным атрибутом ее гардероба. 

В лазурном платье на банкете президента Фиджи

Еще задолго до того, как у Меган вырос животик, герцогиня вызвала настоящий фурор своим появлением на банкете президента Фиджи, выбрав наряд по примеру королевы Елизаветы II. В 1982 году Ее Величество тоже летала в республику – на встрече с президентом она надела сине-голубое платье, и не просто так. Голубой цвет – основной на флаге государства.

Меган поступила точно так же, выбрав для банкета лазурное платье-кейп от британского дизайнера Safiyaa, которого очень любят Дженнифер Лопес и Кейт Уинслет. Дополнением к образу беременной герцогини стали бриллиантовые серьги.

Меган Маркл в платье Safiyaa
Меган Маркл в платье Safiyaa
Фото: Getty Images

Меган Маркл посетила Цирк Дю Солей

Поскольку почти сразу после свадьбы Меган Маркл забеременела, то все ее официальные выходы в свет припадают на период беременности и стоит отметить, что герцогиня выглядела круглый год потрясающе. Она не отказывала себе в облегающих платьях и высоких каблуках. Чего только стоит ее появление в Лондонском Альберт-холле, где проходило представление всемирно известного Цирка Дю Солей.

Меган Маркл. Фото: AFP

Для такого повода Меган предпочла длинное темно-синее платье от бренда Roland Mouret, усыпанное пайетками, стоимость которого составляет 3400 фунтов (122 тыс. грн). Дополнили образ босоножки на высоком каблуке и серебристый клатч Givenchy.

Меган Маркл. Фото: AFP

Губы герцогини Сассекской были накрашены красной помадой, а руки она снова держала на своем внушительном животе. К слову, на одной из них был надет браслет принцессы Дианы.

4 миллиона гривен на гардероб для поездки в Марокко

Во время совместного тура с принцем Гарри в Марокко беременная Меган Маркл потратила за три дня на гардероб 98 945 фунтов стерлингов (около 4 млн гривен). И оно того стоило! Все образы супруги принца Гарри были потрясающими!

В первый день своего официального визита Меган надела роскошное алое платье Valentino. Яркий наряд она дополнила серьгами Natalie Marie, маленькой сумкой Valentino, классическими лодочками и кожаными перчатками - все Gianvito Rossi. 

Меган надела алое платье Valentino
Меган надела алое платье Valentino
Фото: Getty Images

На следующий день для вечернего приема Меган надела платье Dior кремового оттенка за 3,2 млн гривен и дополнила свой королевский look миниатюрным клатчем. 

Меган Маркл в платье Dior
Меган Маркл в платье Dior
Фото: Getty Images

В последний день беременная герцогиня Сассекская остановила свой выбор на роскошном голубом платье от Carolina Herrera длиной до самого пола. Это платье - перешитая по спецзаказу версия шифонового наряда из коллекции 2019 года.

Принц Гарри и Меган Маркл на торжественном приеме
Принц Гарри и Меган Маркл на торжественном приеме
Фото: Getty Images

Последний выход в свет перед декретом 

Последний раз перед тем, как официально уйти в декрет, Меган Маркл пришла вместе с другими членами королевской семьи на службу в Вестминстерском аббатстве по случаю Дня Содружества наций. На последнем месяце беременности экс-актриса надела светлый ансамбль из платья, пальто и шляпы от Victoria Beckham. Контрастными акцентами выступали туфли на высоких каблуках и клатч благородного темно-зеленого оттенка.

Меган Маркл и принц Гарри
Меган Маркл и принц Гарри
Фото: AFP

Официальный выход в свет после родов 

14 июля в Лондоне состоялась премьера долгожданного фильма "Король Лев", которую посетили принц Гарри и Меган Маркл. Этот выход королевской четы стал первым официальным появлением супругов на публике после рождения их сына Арчи. 

Принц Гарри и Меган Маркл на премьере фильма "Король Лев"
Принц Гарри и Меган Маркл на премьере фильма "Король Лев"
Фото: Getty Images

Для своего выхода Меган Маркл выбрала расклешенное черное платье-миди от Jason Wu с прозрачным верхом и классические лодочки от Aquazzurа. Образ герцогини дополнили клатч от Gucci и серьги от Nikos Koulis.

Меган Маркл и принц Гарри впервые вышли в свет после рождения сына Арчи
Меган Маркл и принц Гарри впервые вышли в свет после рождения сына Арчи
Фото: Getty Images

Также узнайте, как Меган Маркл решила отпраздновать в этом году свой 38-й день рождения. 

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Еще несколько материалов по теме:
Меган Маркл во дворце снова придумали обидное прозвище Елизавета II пропустит крестины cына Меган Маркл и принца Гарри: известна причина Испортила жизнь: брат Меган Маркл накинулся на герцогиню с обвинениями
мода День рождения стиль платья Меган Марк герцогиня Сассекская
Реклама

Новости партнеров

Велосипедистка дня: колумбийка Лаура Серрато Перес
Велосипедистка дня: колумбийка Лаура Серрато Перес
5 гениальных способов красиво обустроить маленькую кухню
5 гениальных способов красиво обустроить маленькую кухню
​Слишком много спать вредно для здоровья
​Слишком много спать вредно для здоровья
Можно ли арбуз детям, с какого возраста, сколько
Можно ли арбуз детям, с какого возраста, сколько

Популярные статьи

Сегодня, 06:30Психология

Гороскоп на неделю 4-10 августа для всех знаков зодиака

Вчера, 19:45Events

Гороскоп на завтра для всех знаков зодиака

2 августаWellness

Загар в солярии: польза и вред для здоровья

2 августаFun

2 августа: какой сегодня праздник, приметы дня и что нельзя делать

2 августаEvents

Ильин день 2019: почему нельзя купаться, запреты и обряды

2 августаПсихология

10 качеств женщины, которую нельзя отпускать

2 августаШоу-бизнес

Наталье Могилевской – 44: ТОП-5 песен певицы, которые заставят вас поностальгировать

2 августаТехно

Кривая и скрученная: астрономы показали форму нашей галактики

2 августаАфиша

Как Тора делали толстым: появилось видео со съемок "Мстителей: Финал"

2 августаTravel

Летний отпуск в Яремче: все, что нужно знать о курорте

1 августаEvents

Гороскоп на завтра для всех знаков зодиака

1 августаEvents

Медовый Спас Маковей 2019: дата, история и традиции

1 августаШоу-бизнес

Публично приставала: Брэда Питта смутило поведение голливудской актрисы

1 августаFun

1 августа: какой сегодня праздник, приметы дня и что нельзя делать

1 августаFun

Гигантский самолет неожиданно приземлился в аэропорту: видео

1 августаСтиль

Эффектная Мелания Трамп поразила красотой в изумрудном платье: фото

Новости партнеров

Красотка на велосипеде: еще она — балерина и деловая женщина
Красотка на велосипеде: еще она — балерина и деловая женщина
Пить протеиновые коктейли или есть куриную грудку
Пить протеиновые коктейли или есть куриную грудку
Какие натуральные соки самые полезные?
Какие натуральные соки самые полезные?
Как восстановить печень
Как восстановить печень
Відкрилася виставка художніх робіт Джима Керрі. Фото
Відкрилася виставка художніх робіт Джима Керрі. Фото
Фотогалерея: Капри – райский остров
Фотогалерея: Капри – райский остров
Что нужно знать о непереносимости глютена велосипедистам
Что нужно знать о непереносимости глютена велосипедистам
Можно ли детям помидоры: какие, с какого возраста
Можно ли детям помидоры: какие, с какого возраста