Меган Маркл – 38! ТОП-7 самых эффектных нарядов герцогини

Стиль герцогини отличается элегантностью

Меган Маркл Фото: Getty Images

В воскресенье, 4 августа, свой день рождения отмечает одна из самых обсуждаемых персон мира – супруга принца Гарри Меган Маркл. Ее жизнь напоминает сказку о принцессе – американка, которая просто снималась в кино, попадает в королевскую семью и получает статус герцогини.

Смотрите ролик о том, как Меган Маркл представила собственную обложку для глянца:

Более того, пару месяцев назад Меган родила одного из наследников престола – сына Арчи. Свадьбой с членом монаршей семьи Меган Маркл обеспечила себе безбедную жизнь. Роскошные замки, светские приемы и самые дорогие наряды – экс-актриса теперь не отказывает себе ни в чем. И правда, ее светские выходы всегда самые эффектные, а образы идеально подобраны самыми лучшими стилистами мира.

Сегодня.Lifestyle предлагают вспомнить самые эффектные наряды именинницы Меган Маркл. Отметим, что прошлый год для герцогини оказался особенным – она носила под сердцем своего первенца. Но беременность почти никак не отразилась на элегантном стиле жены принца Гарри – лаконичные платья и шпильки стали главным атрибутом ее гардероба.

В лазурном платье на банкете президента Фиджи

Еще задолго до того, как у Меган вырос животик, герцогиня вызвала настоящий фурор своим появлением на банкете президента Фиджи, выбрав наряд по примеру королевы Елизаветы II. В 1982 году Ее Величество тоже летала в республику – на встрече с президентом она надела сине-голубое платье, и не просто так. Голубой цвет – основной на флаге государства.

Меган поступила точно так же, выбрав для банкета лазурное платье-кейп от британского дизайнера Safiyaa, которого очень любят Дженнифер Лопес и Кейт Уинслет. Дополнением к образу беременной герцогини стали бриллиантовые серьги.

Меган Маркл в платье Safiyaa Фото: Getty Images

Меган Маркл посетила Цирк Дю Солей

Поскольку почти сразу после свадьбы Меган Маркл забеременела, то все ее официальные выходы в свет припадают на период беременности и стоит отметить, что герцогиня выглядела круглый год потрясающе. Она не отказывала себе в облегающих платьях и высоких каблуках. Чего только стоит ее появление в Лондонском Альберт-холле, где проходило представление всемирно известного Цирка Дю Солей.

Меган Маркл. Фото: AFP

Для такого повода Меган предпочла длинное темно-синее платье от бренда Roland Mouret, усыпанное пайетками, стоимость которого составляет 3400 фунтов (122 тыс. грн). Дополнили образ босоножки на высоком каблуке и серебристый клатч Givenchy.

Меган Маркл. Фото: AFP

Губы герцогини Сассекской были накрашены красной помадой, а руки она снова держала на своем внушительном животе. К слову, на одной из них был надет браслет принцессы Дианы.

4 миллиона гривен на гардероб для поездки в Марокко

Во время совместного тура с принцем Гарри в Марокко беременная Меган Маркл потратила за три дня на гардероб 98 945 фунтов стерлингов (около 4 млн гривен). И оно того стоило! Все образы супруги принца Гарри были потрясающими!

В первый день своего официального визита Меган надела роскошное алое платье Valentino. Яркий наряд она дополнила серьгами Natalie Marie, маленькой сумкой Valentino, классическими лодочками и кожаными перчатками - все Gianvito Rossi.

Меган надела алое платье Valentino Фото: Getty Images

На следующий день для вечернего приема Меган надела платье Dior кремового оттенка за 3,2 млн гривен и дополнила свой королевский look миниатюрным клатчем.

Меган Маркл в платье Dior Фото: Getty Images

В последний день беременная герцогиня Сассекская остановила свой выбор на роскошном голубом платье от Carolina Herrera длиной до самого пола. Это платье - перешитая по спецзаказу версия шифонового наряда из коллекции 2019 года.

Принц Гарри и Меган Маркл на торжественном приеме Фото: Getty Images

Последний выход в свет перед декретом

Последний раз перед тем, как официально уйти в декрет, Меган Маркл пришла вместе с другими членами королевской семьи на службу в Вестминстерском аббатстве по случаю Дня Содружества наций. На последнем месяце беременности экс-актриса надела светлый ансамбль из платья, пальто и шляпы от Victoria Beckham. Контрастными акцентами выступали туфли на высоких каблуках и клатч благородного темно-зеленого оттенка.

Меган Маркл и принц Гарри Фото: AFP

Официальный выход в свет после родов

14 июля в Лондоне состоялась премьера долгожданного фильма "Король Лев", которую посетили принц Гарри и Меган Маркл. Этот выход королевской четы стал первым официальным появлением супругов на публике после рождения их сына Арчи.

Принц Гарри и Меган Маркл на премьере фильма "Король Лев" Фото: Getty Images

Для своего выхода Меган Маркл выбрала расклешенное черное платье-миди от Jason Wu с прозрачным верхом и классические лодочки от Aquazzurа. Образ герцогини дополнили клатч от Gucci и серьги от Nikos Koulis.

Меган Маркл и принц Гарри впервые вышли в свет после рождения сына Арчи Фото: Getty Images

Также узнайте, как Меган Маркл решила отпраздновать в этом году свой 38-й день рождения.

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