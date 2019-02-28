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Меган Маркл потратила 4 млн гривен на гардероб для поездки в Марокко

Три дня в Северной Африке обошлись 37-летней Меган Маркл в круглую сумму

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 21:16
Беременная Меган Маркл на прогулке в Марокко
Беременная Меган Маркл на прогулке в Марокко
Фото: AFP

Во время совместного тура с принцем Гарри в Марокко беременная Меган Маркл потратила за три дня на гардероб 98 945 фунтов стерлингов (около 4 млн гривен). Об этом сообщает Daily Mail.

23 февраля герцог и герцогиня Сассекские прилетели в Касабланку. Меган надела алое платье Valentino (22 тыс. гривен). Яркий наряд она дополнила серьгами Natalie Marie (48 тыс. гривен), маленькой сумкой Valentino (48,5 тыс. гривен), классическими лодочками (18 тыс. гривен) и кожаными перчатками (14,7 тыс. гривен) - все Gianvito Rossi. Итого - 160 тыс. гривен.

Меган надела алое платье Valentino
Меган надела алое платье Valentino
Фото: Getty Images

На следующий день пара посетила школьный пансионат в городе Асни. Она надела черный кашемировый джемпер Misha Nonoo (6 тыс. гривен), джинсы для беременных Hatch Nearly Skinny (7 тыс. гривен), синий блейзер Alice+Olivia (6 тыс. гривен) и слипперы Birdies (3,2 тыс. гривен). Свой наряд Маркл дополнила серьгами Boh Runga (6 тыс. гривен) и солнечными очками Illesteva (6,5 тыс. гривен). Общая стоимость образа - 43 тыс. гривен.

Вечером того же дня Меган надела платье Dior кремового цвета за 3,2 млн гривен. Элегантный образ экс-актрисы с учетом украшений и аксессуаров обошелся в 3,5 млн гривен.

Меган Маркл в платье Dior
Меган Маркл в платье Dior
Фото: Getty Images

На третий день Меган сменила три образа. Королевскую конную федерацию избранница принца Гарри посетила в полосатом топе Equipment Breton, черных джинсах Rag+Bone, полусапожках Stuart Weitzman и зеленом жакете J. Crew Field Mechanic с золотыми серьгами Ecksand Tresses. Цена такого комплекта – 39,5 тыс. гривен.

Меган с мужем в Королевской конной федерации
Меган с мужем в Королевской конной федерации
Фото: Getty Images

Затем пара приехала в Андалузский сад. Меган надела черное платье Loyd/Ford, белый жакет Babaton by Aritzia и сатиновые туфли Manolo Blahnik. Общая стоимость "вылилась" королевской семье в 41,2 тыс. гривен.  

Марокканский тур Меган и Гарри подходит к концу
Марокканский тур Меган и Гарри подходит к концу
Фото: AFP

И в последний день на встречу с королем Марокко Мухаммедом VI жена принца Гарри надела платье василькового оттенка с растительными принтами в пол за 115 тыс. гривен.

Принц Гарри и Меган Маркл на торжественном приеме
Принц Гарри и Меган Маркл на торжественном приеме
Фото: Getty Images

Финальный образ Меган обошелся в 183 тыс. гривен.

Напомним, ранее беременная Меган Маркл сделала татуировку.

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Источник: The Daily Mail
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