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Меган Маркл появилась на публике в платье, которое надевала во время беременности

Герцогиня Сассекская вернула дородовую форму

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 14:18
Герцогиня Сассекская Меган Макрл
Герцогиня Сассекская Меган Макрл
Фото: Getty Images

В Лондоне 22 октября состоялось 10-е открытие ежегодного саммита One Young World, который посетила Меган Маркл, недавно возмутившая других членов королевской семьи. Отметим, это уже третий опыт выступления герцогини Сассекской в качестве спикера для молодых лидеров со всего мира, и ее первое участие в качестве члена королевской семьи и вице-президента The Queens Commonwealth Trust.

Британские СМИ опубликовали личное письмо Меган Маркл. Детали в сюжете:

К слову, на мероприятии Меган Маркл появилась без своего супруга принца Гарри. Внимание публики привлек также наряд герцогини Сассекской. Меган Маркл вышла в свет в фиолетовом миди-платье, которое демонстрировала еще во время беременности. В этот раз герцогиня дополнила образ синими лодочками, а в январе сопроводила платье красным пальто и туфлями в тон.

Меган Маркл на открытии саммита One Young World
Меган Маркл на открытии саммита One Young World
Фото: Getty Images

Меган Макрл и принц Гарри в Биркенхеде в январе 2019
Меган Макрл и принц Гарри в Биркенхеде в январе 2019
Фото: Getty Images

Судя по внешнему виду Меган Маркл, спустя полгода после рождения сына Арчи ей удалось вернуть дородовую форму.

Отметим, это первый выход герцогини Сассекской в свет после презентации документального фильма "Гарри и Меган: африканское путешествие", в котором Меган Маркл призналась, что друзья ее отговаривали от брака с принцем Гарри.

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