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Меган Маркл появилась на свадьбе подруги в наряде за 11 тысяч долларов

В Риме сыграли свадьбу Миша Нону и Майкл Хесс

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 16:53
Меган Маркл и принц Гарри
Меган Маркл и принц Гарри
Фото: Getty Images

Меган Маркл и принц Гарри, которые выбрали необычное место для отдыха с сыном, посетили свадьбу дизайнера Миши Нону, которая вышла замуж за нефтяного магната Майкла Хесса. В Риме, 20 сентября, герцогиня Сассекская была замечена в платье от Valentino за 11 тысяч долларов.

О главном тренде миллениалов смотрите в ролике:

На кадрах, появившихся в сети, Меган Маркл запечатлена вместе с ее мужем принцем Гарри. Герцоги выбрали для торжества темные наряды: на Гарри был черный костюм с белой рубашкой, на Меган – полупрозрачное платье, декорированное камнями, от знаменитого бренда Valentino.

Меган Маркл и принц Гарри на свадьбе Миши Нону
Меган Маркл и принц Гарри на свадьбе Миши Нону
Фото: Instagram/royal.addicted

Свой образ Маркл дополнила золотыми серьгами и собранными в пучок волосами. Отметим, что стоимость платья составляет почти 11 тысяч долларов.

Меган Маркл в платье Valentino
Меган Маркл в платье Valentino
Фото: Instagram/royal.addicted

Добавим, что кроме представителей королевской семьи Великобритании, свадебную церемонию Миши Нону и Майкла Хесса посетили Пол Маккартни, Кэти Перри с Орландо Блумом, принцессы Беатрис и Евгения. Сами же молодожены были приглашены на свадьбу Меган и Гарри в 2018 году.

Ранее мама Илона Маска вышла в свет в наряде от украинского дизайнера.

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