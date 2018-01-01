Меган Маркл впервые вышла в свет после свадьбы в платье с распродажи

Ради этого события принц Гарри и Меган Маркл отложили медовый месяц

Меган Маркл. Фото: Getty

Сегодня, 22 мая, Меган Маркл впервые совершила выход в свет в новом статусе – как жена принца Гарри и герцогиня Сассекская. Ради этого события молодоженам пришлось отложить свой медовый месяц – они посетили праздник в саду Букингемского дворца в честь 70-летия принца Чарльза, отца принцев Гарри и Уильяма.

Меган Маркл и принц Гарри Меган Маркл и принц Гарри Меган Маркл и Камилла Принц Чарльз с супругой Камиллой и Меган Маркл 1/6

Формально его день рождения – 14 ноября, но 22 мая праздник устраивается для патронажных организаций принца Уэльского. Кроме Меган и Гарри на празднике присутствовал сам принц Чарльз с супругой Камиллой, а также шесть тысяч других приглашенных гостей.

Платье Меган Маркл уже раскуплено matchesfashion.com

По случаю Меган Маркл сделала выбор в пользу британского бренда Goat, который давно числится среди фаворитов Кейт Миддлтон. Новоиспеченная герцогиня выбрала выполненный на закал в бледно-розовом цвете вариант платья, которое еще недавно было на распродаже за 450 долларов, но уже полностью раскуплено. Меган дополнила образ шляпкой от Phillip Treacy, клатчем в тон и ювелирными украшениями.

Напомним, что стали известны подробности закрытой свадебной вечеринки принца Гарри и Меган Маркл, на которой Джордж Клуни выступил в роли бармена. А супруга Джорджа, что Амаль Клуни стала самой стильной гостьей на свадьбе Меган Маркл и принца Гарри. А Кейт Миддлтон и принцесса Шарлотта очаровали нежными образами на королевской свадьбе.