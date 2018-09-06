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Меган Маркл вошла в список самых стильных знаменитостей

Герцогиня Сассекская получила признание стилистов

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 15:54
Меган Маркл. Фото: Getty
Меган Маркл. Фото: Getty

Меган Маркл, которая недавно вместе с принцем Гарри посетила больных детей в элегантном костюме, вошла в список самых стильных людей по версии издания Vanity Fair.

Стоит отметить, что Меган попала в этот список впервые. По мнению журнала, герцогиня Сассекская является самым смелым представителем королевской семьи, а ее любимые туфли-лодочки и монохромные цвета демонстрируют классический шик.

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Меган Маркл
Фото: Getty

Помимо самой Маркл в список также попали Амаль Клуни, которая уже заранее стала крестной матерью будущих детей Меган и принца Гарри, теннисистка Серена Уильямс, супруга президента Франции Брижит Макрон, модель Белла Хадид, барбадосская певица Рианна и другие знаменитости. 

Как сообщалось ранее, несмотря на то что основное внимание, связанное с королевской семьей, в нынешнем году было приковано к Меган Маркл и принцу Гарри, самой стильной представительницей британской монархии все равно признали кейт Миддлтон. Согласно данным ежегодного отчета онлайн-ретейлера eBay, герцогиня Кембриджская снова стала примером для большинства женщин Великобритании.

Напомним, на днях королева Елизавета II посетила одно из своих самых любимых спортивных мероприятий – народные игры Braemar Gathering, которые ежегодно проходят в Шотландии и являются лучшим способом познакомиться с традициями и культурой этой северной страны.

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Источник: "Сегодня"
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