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Мелания Трамп, Елизавета II и Тереза Мэй: яркие наряды дам на торжестве в Лондоне

Политические лидеры показали отменное чувство стиля

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 16:20
Елизавета II
Елизавета II
Фото: AFP

Официальный визит президента США Дональда Трампа и первой леди Мелании Трамп в Великобритании продолжается. На четвертый день пребывания политический лидер вместе с супругой присоединились к торжествам по случаю 75-летней годовщины высадки союзников в Нормандии.

Смотрите видео, как Елизавета II принимала президентскую чету в Букингемском дворце:


Мероприятие также посетила королева Елизавета II, премьер-министр Великобритании Тереза Мэй, канцлер Германии Ангела Меркель и другие политические лидеры. Но взоры были прикованы к двум главным персонам – Мелании Трамп и британской королевы. 

По традиции наряд Ее Величества был подобран в самых ярких красках – насыщенного розового оттенка. Поверх платья в цветочный узор королева надела пальто без воротника и украсила его любимой брошкой в виде розы. Главным атрибутом королевского наряда стала дамская платья в тон наряду. 

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Не менее ярким образом удивила лаконичная Тереза Мэй, которая недавно сложила свои полномочия премьер-министра Британии. Политик также предпочла яркий оттенки, надев легкое пальто цвета свежей травы. Отличный выбор! Верхняя одежда гармонично смотрелась на фоне белого платья и шляпкой с широкими полями в тон. Не обошлось без ее любимого анималистического принта в обуви. 

Тереза Мэй и Елизавета II
Тереза Мэй и Елизавета II
Фото: AFP

Главной "перчинкой" торжества стала американка Мелания Трамп. Ее стиль отличается от монаршеских традиций в одежде. Первая леди США выбрала элегантное пальто-платье с широким поясом на талии. Молочный наряд Dior дополняла шляпка необычной формы от Philip Treacy, которая напоминала космическую тарелку. 

Мелания Трамп, Елизавета II, Тереза Мэй и Ангела Меркель
Фото: AFP
Мелания Трамп, Елизавета II, Тереза Мэй и Ангела Меркель
Фото: AFP
Мелания Трамп, Елизавета II, Тереза Мэй и Ангела Меркель
Фото: AFP
Мелания Трамп, Елизавета II, Тереза Мэй и Ангела Меркель
Фото: AFP
Мелания Трамп, Елизавета II, Тереза Мэй и Ангела Меркель
Фото: AFP
Мелания Трамп, Елизавета II, Тереза Мэй и Ангела Меркель
Фото: AFP
Мелания Трамп, Елизавета II, Тереза Мэй и Ангела Меркель
Фото: AFP
Мелания Трамп, Елизавета II, Тереза Мэй и Ангела Меркель
Фото: AFP
Мелания Трамп, Елизавета II, Тереза Мэй и Ангела Меркель
Фото: AFP
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А вот канцлер Германии Ангела Меркель предпочла не выделяться и надела простой брючный костюм черного цвета, дополнив образ любимыми бусами. 

Напомним, что президентская чета сейчас находится с официальным визитом в Лондоне. Первая леди США Мелания Трамп уже успела сменить множество нарядов, а самым ярким ее выходом стало появление на праздничном банкете в Виндзорском дворце в белоснежном платье Dior. Также на торжестве блистали сама королева Англии и герцогиня Кейт Миддлтон.

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