Мелания Трамп посетила Космический центр в платье за 1038 долларов

Первая леди США продемонстрировала идеальный весенний образ

Мелания Трамп в очередной раз отличилась своим изысканным вкусом в одежде. Первая леди США вместе со своим супругом посетили Космический центр Кеннеди, где в минувшую среду должен был состояться запуск ракеты Falcon-9. Для выхода Мелания выбрала платье от Azzedine Alaïa и туфли своего любимого бренда Manolo Blahnik.

Так, 50-летняя Мелания Трамп восхитила публику сдержанным, но элегантным миди-платьем модного дома Alaia французского модельера Аззедина Алайя. Стоимость облегающего наряда без рукавов с расклешенной юбкой Alaia Labyrinth Printed Knit Midi Dress составляет 1038 долларов. Аутфит жена Трампа дополнила белыми туфлями лодочками от Manolo Blahnik.

Мелания Трамп в платье Azzedine Alaïa Фото: Getty Images

Отметим, что платье как у Мелании подойдет для ежедневных образов, для торжественных мероприятий и для романтических встреч. Такой лук можно дополнить обувью на низком ходу и укороченной курткой – в зависимости от повода и вашего настроения.

У первой леди также можно поучиться, как носить тренч летом. Во время пребывания в Японии Мелания поразила сочетанием миди-платья молочного оттенка, поверх которого был надет тренч с яркими оранжевыми акцентами, а желтые туфли лодочки идеально дополняли яркий и стильный аутфит.

Но далеко не всегда жена президента США точно угадывает с аутфитом. Однажды Мелания Трамп шокировала публику нарядом на военном параде.

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