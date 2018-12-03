Меняла как перчатки: три ярких наряда Мелании Трамп в Аргентине

За день своего визита в страну первая леди США сменила пять образов

Мелания Трамп в Аргентине. Фото: AFP

Мелания Трамп, которая не так давно зажгла огни на рождественской елке в Белом доме, подалась в теплые края, где за день успела сменить пять нарядов. Мы рарркажем о трех самых ярких.

Президентская чета Трампов побывала в Аргентине в рамках саммита Большой двадцатки. Сразу же после прибытия они отправились на виллу Окампо вместе с первой леди Аргентины, Джулианой Авадой. Там Мелания надела пестрое шелковое платье без рукавов с юбкой плиссе.

Мелания Трамп Фото: AFP

Затем последовала фотосессия на ступенях театра Колон в Буэнос-Айресе. И тут Мелания надела сливовое платье от дизайнера и ее друга Reem Acra. Которое дополнила бриллиантами и золотыми лодочками на высоком каблуке.

Мелания Трамп Фото: AFP

А уже под вечер первая леди США появилась в нежном кремовом платье от Diоr, усеянном горошком. Поверх которого Мелания набросила бежевое пальто.

Мелания Трамп Фото: AFP

Напомним, ранее Мелания Трамп встретилась в сером пальто с морскими пехотинцами, участвовавшими в тушении пожара в Arthur Capper Public Housing, случившегося в сентябре. На встрече с ними первая леди снова продемонстрировала свою любовь к клетке.

Мелания Трамп в Аргентине Фото: AFP Мелания Трамп в Аргентине Фото: AFP Мелания Трамп в Аргентине Фото: AFP Мелания Трамп в Аргентине Фото: AFP Мелания Трамп в Аргентине Фото: AFP Мелания Трамп в Аргентине Фото: AFP Мелания Трамп в Аргентине Фото: AFP Мелания Трамп в Аргентине Фото: AFP Мелания Трамп в Аргентине Фото: AFP 1/9



