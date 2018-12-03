Меняла как перчатки: три ярких наряда Мелании Трамп в Аргентине
За день своего визита в страну первая леди США сменила пять образов
Мелания Трамп, которая не так давно зажгла огни на рождественской елке в Белом доме, подалась в теплые края, где за день успела сменить пять нарядов. Мы рарркажем о трех самых ярких.
Президентская чета Трампов побывала в Аргентине в рамках саммита Большой двадцатки. Сразу же после прибытия они отправились на виллу Окампо вместе с первой леди Аргентины, Джулианой Авадой. Там Мелания надела пестрое шелковое платье без рукавов с юбкой плиссе.
Затем последовала фотосессия на ступенях театра Колон в Буэнос-Айресе. И тут Мелания надела сливовое платье от дизайнера и ее друга Reem Acra. Которое дополнила бриллиантами и золотыми лодочками на высоком каблуке.
А уже под вечер первая леди США появилась в нежном кремовом платье от Diоr, усеянном горошком. Поверх которого Мелания набросила бежевое пальто.
Напомним, ранее Мелания Трамп встретилась в сером пальто с морскими пехотинцами, участвовавшими в тушении пожара в Arthur Capper Public Housing, случившегося в сентябре. На встрече с ними первая леди снова продемонстрировала свою любовь к клетке.