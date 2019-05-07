Met Gala 2019: Леди Гага в четырех нарядах устроила фееричное шоу

Голливудская певица разделась на ковровой дорожке

Леди Гага на Met Gala 2019 Фото: AFP

Голливудская певица и актриса феерично появилась перед публикой во время громкого события в мире моды - Met Gala 2019.

Более того, звезда не просто нарядилась в заявлений стиль Кэмп, а устроила целое шоу с перевоплощением в четыре разных наряда от ее друга и любимого дизайнера Brandon Maxwell. Восхождение по лестнице в музей Гага начала под руку с дизайнером и в платье цвета фуксии с огромным бантом и восьмиметровым шлейфом.

Леди Гага в платье со шлейфом Brandon Maxwell Фото: AFP

После чего сам Максвелл расстегнул платье, под которым скрывалось еще одно – пышное черное с корсетом. Второй свой образ звезда дополнила черным зонтиком и напоминала героиню сказочных повестей Мэри Поппинс.

Леди Гага переодевается на ковровой дорожке Фото: AFP

Леди Гага в платье Brandon Maxwell и украшениях Tiffany & Co. Фото: AFP

По центру дорожки певица остановилась, чтобы подправить прическу и макияж (обычно такое остается за кулисами). И снова эпатажная звезда перевоплотилась – под черным нарядом оказалось еще одно платье насыщенного розового цвета, правда уже не пышное, а строго облегающее. Образ певицы был довершен большими черными очками со стразами.

Третий наряд Леди Гага – платье Brandon Maxwell и украшения Tiffany & Co. Фото: AFP

Завершающим маневром и главной перчинкой перфоменса от Леди Гаги стал последний образ – черный комплект из бюстгальтера и мини-шорт, утопающий в стразах. Публика была в восторге от звездного шоу и задарила знаменитость теплыми овациями.

Финальный штрих звезды на ковровой дорожке – комплект Brandon Maxwell Фото: AFP

Напомним, что перед Met Gala 2019 уже прошла праздничная вечеринка, на которой появилась знаменитая голливудская певица и актриса Леди Гага. Она поразила публику многослойным мини-платьем от Marc Jacobs в черно-белую полоску и обувью на огромной платформе.

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