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Миранда Керр в нежно-розовом платье подчеркнула округлившийся животик

Беременная модель позировала на красной дорожке в роскошном наряде

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 13:07
Беременная третьим ребенком супермодель Миранда Керр
Беременная третьим ребенком супермодель Миранда Керр
Фото: Getty Images

35-летняя австралийская супермодель Миранда Керр, которая на днях официально заявила о третьей беременности, показала свой округлившийся животик в нежно-розовом платье в пол. 

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Экс-ангел Victoria's Secret впервые появилась на публике после заявления о беременности на церемонии вручения премии Gruner & Jahr Spa Awards в Баден-Бадене. Жена миллиардера Эвана Шпигеля позировала на красной дорожке в длинном платье нежно-розового оттенка из коллекции Alex Perry Resort. Сам наряд был достаточно закрытым, но отлично подчеркивал округлившийся животик. Изюминкой платья были длинные рукава-плиссе и декоративная вставка из ткани на груди.

Беременная супермодель Миранда Керр в нежно-розовом платье с плиссированными рукавами
Беременная супермодель Миранда Керр в нежно-розовом платье с плиссированными рукавами
Фото: Getty Images

Нежный образ Миранды дополняли драгоценные массивные серьги, вечерний макияж с акцентом на красно-розовые губы и аккуратная укладка. 

Отметим, что Миранда в мае прошлого года во второй раз стала мамой. У нее и ее 28-летнего супруга, миллиардера Эвана Шпигеля родился сын. Для Эвана это первый ребенок, а для Миранды второй. Модель воспитывает 8-летнего сына Флинна от брака с актером Орландо Блумом.

Недавно Миранда Керр снялась в нежном образе для журнала Stellar и также рассказала о второй беременности и отношениях с бывшим мужем, актером Орландо Блумом.

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