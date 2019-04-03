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Мисс элегантность: новый выход Терезы Мэй в черном брючном костюме

Премьер-министр Британии поразила изысканным нарядом

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 15:36
Премьер-министр Британии Тереза Мэй
Премьер-министр Британии Тереза Мэй
Фото: AFP

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй начала обновлять к весне свой гардероб. Днями ранее политик появилась в новом твидовом жакете и красно-серых бусах, а потом и вовсе поразила элегантным брючным костюмом.

Британская чиновница во время пресс-конференции вышла на трибуну в деловом брючном костюме черного цвета. В таком фасоне Тереза Мэй смотрелась элегантно в тоже время в рамках делового дресс-кода. Для свежести образа черный брючный костюм гармонично сочетался с шелковой блузкой серого цвета.

Тереза Мэй в деловом брючном костюме и серой блузой
Тереза Мэй в деловом брючном костюме и серой блузой
Фото: AFP

Не обошлось и без любимой части гардероба чиновницы – туфель на низком ходу с "хищным" принтом. А в довершении своего выхода британская политик надела на шею массивное украшение, которое напоминало крупную цепь.  

Напомним, ранее Тереза Мэй приняла участие в саммите лидеров ASEM, куда надела деловые брюки темного синего цвета и полосатый жакет с белыми и красными полосками. На ногах ее при этом были ее любимые балетки с леопардовым принтом. 

Тогда как на выступление в парламенте политик надела ярко-синий костюм и бордовые балетки. На плечи Тереза Мэй накинула черную куртку, а в руках несла тяжелую сумку и папку с документами. 

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