Мода, дети и суперспособности в новом фильме Kenzo с Миллой Йовович

Бренд Kenzo выпустил долгожданный фильм с Миллой Йовович в главной роли

Милла Йовович. Фото: instagram/millajovovich

Модный бренд Kenzo, который объявил о своем решении приступить к выпуску декоративной косметики, наконец-то, презентовал мини-фильм под названием "Все"/The Everything, активно рекламируемый несколько недель назад.

Главная роль в ленте досталась голливудской звезде украинского происхождения Милле Йовович. Режиссером выступил креативный директор Kenzo Умберто Леон. А в самом фильме идет речь о нескольких подростках, обладающих суперспособностями, которым бы позавидовал любой модник. Милла играет их мать.

Напомним, тем временем в Нью-Йорке в самом разгаре Неделя моды. И помимо красивых моделей на подиумах, на улицах города также можно увидеть немало стильных людей, которые выбирают для визитов на показы самые свежие и самые яркие наряды.

Ранее там же состоялась вечеринка модного глянцевого журнала Harper’s Bazaar, на которой присутствовали самые яркие звезды мира моды и шоу-бизнеса. Среди прочих гостей была и Белла Хадид – одна из самых топовых моделей нашего времени. Объектом всеобщего внимания стал наряд Беллы. На модели был надет облегающий комбинезон телесного цвета. Талию при этом подчеркивал корсет, а сквозь ткань были прекрасно видны трусы.