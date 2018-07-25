Мода на натуральную красоту – почему не стоит увеличивать губы

Тренд к уменьшению задала голливудская знаменитость Кайли Дженнер

Мода на неестественно пухлые губы уходит. Все больше женщин возвращают своим губам естественную форму.

В лифте, в гостиной, и даже в автомобиле. Без "утиных" губ можно было не стараться сделать эффектное селфи. Однако мировые модницы собственным примером доказывают – искусственно пухлые губы уже вчерашний день. Тренд к уменьшению задала голливудская знаменитость Кайли Дженнер. Пышные губы были ее визитной карточкой. Но недавно звезда поразила фотографией, где видно – ее губы снова имеют натуральную форму.

Лилия Ребрик убеждена: слишком большие губы только портят врожденную красоту: "Мне хочется сказать, Слава Богу, что девушки поумнели и уменьшают губы и возвращаются к своей природной красоте". "Мой муж шутил, когда я приходила на какие-то светские мероприятия то он говорил "Ты как инородное тело там", – добавила ведущая.

"Хочу такие, как у Анджелины Джоли!" – нередко слышит от клиенток косметолог Тамара Штоюнда.

По словам косметолога, вернуть губам натуральность – просто и недорого: "Это быстро, учитывая анестезию, это недорогая процедура: 100, 200, 300. Ну до 500 гривен".

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