Мода на винтаж, или почему знаменитости надевают одно и то же несколько раз

Сегодня, 18:19

Даже самый любимый винтажный образ советуют иногда обновлять аксессуарами 


Одежду, которой почти полвека,  достала из шкафа дочь английской королевы. Длинный бежевый жакет с синими вставками, похоже, пришелся по душе 67-летней принцессе Анне. Впервые она продемонстрировала его на королевских скачках почти 40 лет назад. После надевала еще пять раз. Не стесняется повторять свои образы  и другая представительница монаршей семьи, герцогиня Кембриджская Кейт. У супруги принца Уильяма и мамы двоих детей несколько любимых  платьев.   

Повторяют свои образы и голливудские звезды. Так 86-летняя Рита Морено в одном и том же платье дважды появлялась на "Оскаре". Правда, с интервалом в полвека – в 1962 и в 2018 годах.

В "старом" платье пришла на кинопремию и актриса Тиффани Хеддиш. Обещает носить его, пока будет хватать денег на химчистку.

Стилист Лиза Вашкевич такой страсти к одной вещи не разделяет. По ее словам, носить одно и то же на публичные мероприятия  еще не стало тенденцией. Скорее – способом привлечь к себе внимание.

А вот мода на винтаж – актуальная, убеждает стилист. Платья  70-80-х уместны на многих мероприятиях. Но даже самый любимый винтажный образ Лиза советует время от времени обновлять  аксессуарами и украшениями. Так, английская принцесса Анна на своем бежево-синем жакете меняет броши, а также экспериментирует со шляпами. А Кейт Миддлтон кружевное платье сочетала с ярким, красным пиджаком. 
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Источник:

"Сегодня"

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