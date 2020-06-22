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Мода после карантина: куда движутся современные fashion-тренды

Дизайнер Анастасия Иванова рассказала о главных тенденциях и осознанном гардеробе

Пандемия вносит свои коррективы во все сферы нашей жизни, и модная индустрия – не исключение. Она, в свою очередь, также подвергается кризисам, переживает сложные времена и изменения. Украинский дизайнер Анастасия Иванова, основательница бренда Nai Lu-na by Anastasiia Ivanova поделилась с Сегодня.Lifestyle размышлениями о том, что происходит с миром моды во время карантина и самоизоляции.

Напомним, недавно мы публиковали обзор модных сарафанов на лето: винтаж, рюши и открытые плечи.

За 14 лет работы в fashion-сфере я сталкивалась с различными рода кризисами, но текущий объединил в себе и политический, и социальный, и экономический перелом во всем мире одновременно. Мода очень чутко реагирует на то, что происходит в социуме. Как именно нынешняя ситуация поменяет мир fashion?

Дизайнер Анастасия Иванова Фото: пресс-служба

Осознанный гардероб

Покупатели начнут задумываться над своими инвестициями в одежду. К приобретению покупок они будут подходить еще более осознанно, вектор с количества нарядов сместиться на их качество. Fast fashion будет понемногу сдавать свои позиции.

Хоть сверх перенасыщенность консьюмеризмом наступила еще до кризиса, но именно сейчас эта тенденция перейдет на более качественный уровень. Использование органических тканей, отказ от химической обработки волокон или же производство одежды из легко возобновляемых природных ресурсов – это все показатели того, что акцент потребителей на экологичности изделия будет только возрастать.

Линейки домашней одежды станут еще более популярными.

Домашний этикет

Во время самоизоляции люди много времени находились дома, поэтому для них стало более важным то, как они выглядят в бытовых условиях, а не в социуме. Исходя из этого, важно помнить о законах домашнего этикета: то, в каком внешнем виде мы появляемся на завтрак, обед, ужин перед своими близкими свидетельствует о том, как уважительно мы к ним относимся.

Особенно это касается женщин – им очень важно сохранять свой эстетический облик при любых обстоятельствах. Так как после карантина тенденция к удаленной работе будет сохраняться, то линейки домашней одежды станут еще более популярными.

Предугадывая спрос к домашней одежде, я выпустила коллекцию Nai Lu-na Home. Под термином "домашняя одежда" я подразумеваю вовсе не пижамы, халаты или спортивные костюмы. Халат – это одежда, в которой вы выходите из ванной в гардеробную, пижама – одежда для сна, спортивные костюмы – одежда для спорта. А вот домашние платья – отличный пример того, как даже дома девушка показывает отличный пример женственности для своей семьи.

Доминирующая идея коллекции – сохранить изящный внешний вид женщины, сделать акцент на ее красоте не только в социуме, но и в бытовых условиях. Так, я создала удобные и лаконичные домашние платья.

Какой будет мода после карантина Фото: Depositphotos

Интерактивные fashion-шоу

Количество показов после выхода из самоизоляции однозначно сократится, и на смену придут fashion-шоу в онлайн-режиме. Неделя моды в Лондоне, в средине июня, к примеру, будет проходить на онлайн-платформе с добавлением цифровых инноваций. Благодаря такому роду показов мы имеем два значительные преимущества.

Во-первых, они будут открыты для всех желающих, а не только для fashion-инсайдеров, как это было ранее, – это позволит иметь больший охват потенциальных клиентов. Во-вторых, мгновенная обратная связь станет доминирующим фактором в вопросе предпочтений аудитории.

Показ нашей летней коллекции-2020 припал на пик пандемии, поэтому я решила провести онлайн-презентацию новой линейки. Успех был не меньший – вместо привычных 300-400 гостей на наше шоу "прибыло" 10 тысяч.

За три месяца самоизоляции украинцы привыкли покупать одежду онлайн.

Усиленное замещение офлайн-продаж на онлайн-продажи

За последние годы процент украинцев, которые привыкли покупать одежду онлайн, стал значительно увеличиваться. Карантин же только усилил данную привычку, ведь за три месяца самоизоляции весь ритейл сошел на нет. С одной стороны, потребители выявили значительные преимущества таких приобретений: экономия времени, быстрая и удобная покупка. С другой же стороны, в замещении офлайна на онлайн есть и свои недостатки: фото и видео товара полноценно не передают его качество, отсутствует ощущение тактильности и получение эмоции во время покупки. Эти пункты особенно важны при приобретении одежды люкс-сегмента.

В начале текущего кризиса мы запустили сервис примерки платьев на дому с возможностью заказа сразу 10 платьев. Мы понимали, что во время самоизоляции у наших клиенток желание преобразить себя и порадовать новым платьем не только останется, но и, возможно, усилится. Мы предоставили женщине выбор из десятка нарядов и сохранили ту эмоциональную составляющую, которую она получает при выборе и покупке платья. Таким образом, мы стали еще ближе к нашим клиентам, ведь "переместились" к ним домой.

Психология цвета

Модные тренды-2020 Фото: Depositphotos

Если углубится в историю, то после революций, переворотов, военных ситуаций и другого ряда обострений люди всегда старались внести яркие краски в свою жизнь с помощью выбора привлекательной одежды. С помощью такого психологического фактора они пытались компенсировать те негативные эмоции, которые проявились у них во время кризиса. Преимущественно, люди выбирают "кричащие" оттенки для своих образов, когда хотят сместить акцент с негатива на позитив. Выбор пастельных тонов, наоборот, свидетельствуют о спокойствии и умеренности жизни.

После выхода из карантина, многим захочется приобретать яркую одежду

Во время самоизоляции в наших ежедневных образах однообразный home style был преобладающим и вынужденным. Теперь же, после выхода из карантина, многим захочется приобретать одежду другого формата – платья для выхода в свет, яркие блузы и т.д. Красота, изысканность, модный флер – вот что станет главным акцентом в нарядах.

Главное на данный момент – чутко реагировать на вызовы времени, применять нынешние изменения на пользу своего бизнеса и пытаться предугадать дальнейший вектор движения модной индустрии! Конечно же, пережить кризис с наименьшими потерями удастся тем брендам, которые смогут трансформировать бизнес под текущую ситуацию.

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