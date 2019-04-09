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Модель Эшли Грэм похвасталась пышными формами в горчичном платье

Манекенщица призывает любить свое тело

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 09:25
Модель plus-size Эшли Грэм
Модель plus-size Эшли Грэм
Фото: instagram.com/ashleygraham

Известная модель с пышными формами Эшли Грэм благодаря любви к своему телу заработала популярность.Теперь красотка – званый гость всех громких вечеринок, куда она тщательно подбирает наряды и не стесняется фигуры. Для очередной party в Нью-Йорке 31-летняя звезда подыскала простое, но в тоже время откровенное платье с глубоким декольте из коллекции бренда Cushnie.

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Стоит отметить, что к загорелой коже манекенщицы отлично подходит горчичный цвет. В таком сочетании оттенков Эшли Грэм смотрится "вкусно". И, конечно же, какой светский выход не обходится без шпилек – на аппетитных ногах модели мы видим ярко-желтые босоножки и броский белый педикюр. 

Эшли Грэм в горчичном платье с декольте от американского бренда Cushnie
Эшли Грэм в горчичном платье с декольте от американского бренда Cushnie
Фото: AFP

Модель plus-size Эшли Грэм показала пышные формы на вечеринке
Модель plus-size Эшли Грэм показала пышные формы на вечеринке
Фото: AFP

Напомним, модель plus-size Эшли Грэм, не так давно появившаяся в Нью-Йорке в очень ярком трикотажном платье, разместила на своей странице в Instagram видео из спортзала. На нем звезда находится в зале в эффектных лосинах с леопардовым принтом и коротком светлом топе. Немного отдышавшись, она начинает поднимать штангу.

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