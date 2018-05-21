Модная битва свадебных нарядов: Меган Маркл против Кейт Миддлтон

Чей свадебный образ получился более эффектным?

19 мая состоялась самая ожидаемая свадьба года – американская актриса Меган Маркл и британский принц Гарри стали мужем и женой. Конечно же, все обсуждали платье невесты, и не обошлось без сравнений – удалось ли Меган превзойти свадебный образ Кейт Миддлтон, жены принца Уильяма?

Кейт Миддлтон и принц Уильям, Меган Маркл и принц Гарри AFP

Под венец Меган Маркл шла в белоснежном лаконичном наряде от британского дизайнера Клэр Уэйт Келлер, креативного директора Givenchy. Шелковое платье с вырезом-лодочкой и шлейфом дополняла 5-метровая фата, на которой символически были представлены 53 страны Британского Содружества. Растения, представляющие каждую из стран, были вышиты на 5-метровой фате вручную шелковыми нитями. Волосы Меган были уложены в пучок. Прическу для невесты создавал Серж Норман, а макияж – давний друг Меган Маркл Даниэль Мартин.

Кейт Миддлтон Фото: Getty Меган Маркл Фото: Getty Кейт Миддлтон Фото: Getty Меган Маркл Фото: Getty Кейт Миддлтон и принц Уильям Фото: Getty Принц Гарри и Меган Маркл Фото: Getty Принц Уильям и Кейт Миддлтон Фото: Getty Ппринц Гарри и Меган Маркл Фото: Getty 1/8

Кейт Мидлтон доверила создание своего свадебного платья креативному директору модного дома Alexander McQueen Саре Бертон. Платье, сшитое из атласа, кружева и органзы, оценивается в 400 тысяч долларов. Корсаж наряда сзади застегивался на 58 пуговиц, а кружевные аппликации на подоле и шлейфе платья были вырезаны вручную в Королевской школе рукоделия, во дворце Хэмптон-корт. Образ невесты дополняла тиара и фата.

А чей образ вам нравится больше? Пишите в комментариях!

Напомним, что Меган Маркл показала два белых платья в день свадьбы. А Кейт Миддлтон и принцесса Шарлотта очаровали нежными образами на королевской свадьбе.