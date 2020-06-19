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Модная обувь 2020: актуальные модели, которые нам приглянулись

Сегодня, 19:29

Квадратный мыс, мюли, классические кеды и джут

Уличная мода 2020 года радует своей практичностью, удобством, и в то же время эффектностью и смелостью. Это касается не только одежды, но и обуви. Именно потому последнюю легко можно сочетать как с повседневными, так и с и праздничными либо вечерними луками.

Мы уже рассказывали о ТОП-5 трендовых парах босоножек на лето, а также учились создавать модные городские образы с белыми кроссовками. В этом материале представляем главные тренды 2020 в обуви.

Модная обувь 2020: главные детали и актуальные модели

Сейчас мода стала более свободной и потребителям предлагает огромный выбор одежды и обуви, где каждый может найти именно свой вариант. Уличная женская мода сегодня – это сочетание шика и лаконичности, гламура и спорта, экологичности и удобства.

Самая модная обувь 2020 года
Самая модная обувь 2020 года
Фото: Pinterest

В 2020 году главными цветами для обуви остаются белый, черный, бежевый и пастельные. Но пара туфель яркого лимонного цвета не будет лишней. Вообще, неоновые цвета достаточно часто появлялись на модных показах сезона 2020-2021, что гарантирует им популярность еще как минимум год.

Модная обувь 2020 | Фото: Pinterest

Среди трендовых моделей обуви 2020 можно отметить old school и классику, платформу и каблуки разных форм и размеров. Уже сейчас большой популярностью у модниц пользуются босоножки и туфли с геометрическим носом, с тонкими ремешками и ассиметричными переплетениями. Ниже мы выделили основные тренды обуви 2020:

  • Квадратный мыс.⠀
  • Мюли с открытым и закрытым носом.⠀
  • Плетенная и стеганная обувь.⠀
  • Босоножки и сандали с узкими ремешками.
  • Спортивные сандали.
  • Квадратные каблуки.
  • Кеды: белые, классические, old school 80-х.
  • Цветные кроссовки.
  • Босоножки на тонких каблуках с ремешками в стиле 90-х.

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Как спортивную, так и более элегантную обувь в этом году можно носить абсолютно со всем – с джинсами, брюками, платьями, юбками разной длины. А вот босоножки и сандалии лучше всего сочетаются с сарафанами и шортами.

Модная обувь 2020 | Фото: Pinterest

Поклонникам каблуков стоит выбирать низкие квадратные или необычной формы, либо же высокие и тонкие. Актуальная фурнитура – цепи и красивые камни. Выигрышно смотрится также сочетание натуральных и искусственных материалов.

Модная обувь 2020 | Фото: Pinterest

Обувь с квадратным носком – на пике популярности. Она не только визуально укорачивает стопу, но и выгодно смотрится с классическими или деловыми образами.

Модная обувь 2020 | Фото: Pinterest

Напомним, ранее мы показывали, как чистить обувь из нубука: видео. Обязательно загляните в материал яркий летний педикюр: тренды и новинки этого сезона, который вдохновит вас на интересный маникюр для летнего сезона.

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