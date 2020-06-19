Модная обувь 2020: актуальные модели, которые нам приглянулись
Квадратный мыс, мюли, классические кеды и джут
Уличная мода 2020 года радует своей практичностью, удобством, и в то же время эффектностью и смелостью. Это касается не только одежды, но и обуви. Именно потому последнюю легко можно сочетать как с повседневными, так и с и праздничными либо вечерними луками.
Мы уже рассказывали о ТОП-5 трендовых парах босоножек на лето, а также учились создавать модные городские образы с белыми кроссовками. В этом материале представляем главные тренды 2020 в обуви.
Сейчас мода стала более свободной и потребителям предлагает огромный выбор одежды и обуви, где каждый может найти именно свой вариант. Уличная женская мода сегодня – это сочетание шика и лаконичности, гламура и спорта, экологичности и удобства.
В 2020 году главными цветами для обуви остаются белый, черный, бежевый и пастельные. Но пара туфель яркого лимонного цвета не будет лишней. Вообще, неоновые цвета достаточно часто появлялись на модных показах сезона 2020-2021, что гарантирует им популярность еще как минимум год.
Среди трендовых моделей обуви 2020 можно отметить old school и классику, платформу и каблуки разных форм и размеров. Уже сейчас большой популярностью у модниц пользуются босоножки и туфли с геометрическим носом, с тонкими ремешками и ассиметричными переплетениями. Ниже мы выделили основные тренды обуви 2020:
- Квадратный мыс.⠀
- Мюли с открытым и закрытым носом.⠀
- Плетенная и стеганная обувь.⠀
- Босоножки и сандали с узкими ремешками.
- Спортивные сандали.
- Квадратные каблуки.
- Кеды: белые, классические, old school 80-х.
- Цветные кроссовки.
- Босоножки на тонких каблуках с ремешками в стиле 90-х.
Как спортивную, так и более элегантную обувь в этом году можно носить абсолютно со всем – с джинсами, брюками, платьями, юбками разной длины. А вот босоножки и сандалии лучше всего сочетаются с сарафанами и шортами.
Поклонникам каблуков стоит выбирать низкие квадратные или необычной формы, либо же высокие и тонкие. Актуальная фурнитура – цепи и красивые камни. Выигрышно смотрится также сочетание натуральных и искусственных материалов.
Обувь с квадратным носком – на пике популярности. Она не только визуально укорачивает стопу, но и выгодно смотрится с классическими или деловыми образами.
Напомним, ранее мы показывали, как чистить обувь из нубука: видео. Обязательно загляните в материал яркий летний педикюр: тренды и новинки этого сезона, который вдохновит вас на интересный маникюр для летнего сезона.
Подпишись на наш telegram
Только самое важное и интересное