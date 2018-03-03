Модная весна — 2018: 10 главных трендов грядущего сезона

Весна и лето — 2018 наверняка оставят свой след в модной хронике. Дело в том, что все — дизайнеры, стилисты, да и обычные люди, — пресытились скромными, серенькими и простыми вещами, которые были актуальны последние несколько лет, и им захотелось роскоши и веселья. Поэтому новый сезон будет наполнен буйством красок, широчайшей гаммой эмоций, элементами роскоши и богатства.

Как обычно, мода сделала очередной виток: современная одежда перекликается с сумасшедшими и эпатажными 80-ми, с поправкой на современные реалии. При этом она остается достаточно пластичной для того, чтобы каждый мог найти свой образ и выглядеть в меру ностальгично и в то же время современно. "Сегодня" пообщалась с модными дизайнерами и узнала, что стоит носить в этом сезоне, чтобы выглядеть модно и актуально.

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Блестящий выход: шик на каждый день

Эти весну и лето невозможно представить без шика и роскоши: в моде все, что сияет и переливается на солнышке. Правда, выбирая одежду, не переборщите — время новогодних елок уже ушло. Чтобы выглядеть стильно, не стоит надевать на себя все блестящее, что есть в наличии: одну драгоценную вещь сочетайте с максимально простыми и даже грубыми элементами гардероба, тогда на контрасте она будет смотреться выигрышно и свежо. В макияже также можно смело использовать блестки, но опять же, выбирайте что-то одно: мерцать должны либо глаза, либо губы, либо ногти.

Глиттер. Сияние хорошо работает на контрасте

Красный плащ: впишется в стиль

Если следовать этой тенденции, то остаться незамеченной в толпе не получится, ведь модный в этом сезоне алый плащ из тонкой кожи обязательно привлечет внимание. При выборе отдавайте предпочтение классическим моделям тренчкот: они универсальные и подходят к разным образам. Желательно, чтобы в выбранной модели был пояс, который позволит сформировать тонкий и изысканный силуэт. Это очень претенциозная вещь: чтобы не выглядеть в нем вульгарно, сочетайте его с вещами нейтральных цветов (бежевым или серым) или контрастными оттенками (черным или белым).

Тренчкот. Выход из сумрака

Шелковые истории: строгая роскошь

Дорогая шелковая ткань снова в моде. Не бойтесь выглядеть в таком платье вычурно и роскошно, ведь в нынешнем сезоне это всячески приветствуется. Главное — отнестись к себе критично: этот материал максимально честный, он не прощает ни малейшего изъяна, безжалостно обнажая все недостатки фигуры. Цвет может быть каким угодно: ярким и кричащим или наоборот — трогательным пастельным. Крой — максимально простой и даже небрежный. А чтобы не замерзнуть вечером, смело сочетайте шелк с тонкими кашемировыми свитерами и пашминами.

Чудо-нить. Самая романтичная и роскошная ткань

Дикий принт: обречен на успех

Весна — начало охотны на "хищный" принт. Леопардовые, тигровые, ягуаровые расцветки снова мелькают по мировым подиумам и в дорогих магазинах. Да, дизайнеры отказываются от натурального меха и кожи, но при этом компенсируют свой отказ анималистичными принтами. Но не забывайте: создавая свой образ, можно использовать всего одну вещь с таким принтом, ведь он сам по себе очень эффектен. Сочетайте его с базовыми вещами из натуральных материалов. Если же одежда с "леопардом" вам не нравится, а быть модной хочется — можно ограничиться украшениями, аксессуарами или новой парой обуви, которые также смотрятся свежо и выигрышно.

Возвращение "леопарда". Снова в фаворитах

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Зеленый неон: свежий и бодрящий цвет

Естественно, весной очень хочется носить зеленый — главный символ возрождающейся природы, свежий и бодрящий после бесконечных серо-белых будней. Дизайнеры постарались и добавили немного неона в классический травяной оттенок, получив один из самых модных цветовых мотивов этого сезона. Очень эффектно и выигрышно смотрится монохромный образ, когда и одежда, и аксессуары выполнены в этой гамме. Сразу предупреждаем: зеленый неон сложный и требовательный колор. Вещи этого цвета нужно подбирать особенно тщательно, чтобы не "потерять лицо" на фоне бесконечной зелени.

Сила природы. Готовы к теплу

Эпатажный поп-арт: человек-комикс

Из "Инстаграма" модных блогеров вещи с эпатажными и кричащими принтами супергероев и девушек в стиле пин-ап перекочевали на городские улицы. Яркие краски, геометрия, комиксы — все это сейчас невероятно популярно и востребовано. Это идеальный способ не просто выделиться из толпы, но и дать послание миру: показать свою иронию, бунтарский дух и саркастическое отношение к современной моде. Учтите: такую одежду часто изготавливают не только из привычных материалов, но также из клеенки, пластика и бумаги.

Бунтарь. Самовыражаемся

Джинсы из котла: стильная галактика

"Вареная джинса" переживает второе рождение. К счастью, больше не нужно устраивать дома филиал красильной мастерской — суперстильные джинсы можно найти и подобрать в магазинах. Хотя триумфальное возвращение варенок уже не первое, это совсем не означает, что можно достать с антресолей брюки 80-х и гордо в них щеголять. Учтите: в этом сезоне в моде разводы, похожие на далекие галактики и вообще космос, градиентная окраска — когда тон от светлого переходит к темному, и более четкие границы узоров.

Варенки. Теперь космические

Королевские шик, блеск, красота

Да, весна в этом году будет роскошной! Наверное, самый удачный момент спрятать скромность до лучших времен и смело носить настоящие платья принцесс и королевские наряды. Обратите внимание на золото, бархат, парчу, пышные оборки, бахрому, эполеты и прочие изысканные вещи. Они будут смотреться даже в метро и троллейбусе, а что уж говорить о неспешных прогулках в парке. Если хочется легкости — присмотритесь к полупрозрачным платьям и кокетливым панталончикам: это тоже приветствуется.

Царский выход. По-богатому

Скромное обаяние простых цветов

Флористические орнаменты остаются актуальными и востребованными. Но на смену кричащим ярким цветам, которые заполняют все пространство, пришли нежные одиночки. Они скромно "прорастают" на самых обычных базовых вещах, украшая их и делая владелицу нежнее и женственнее. Сейчас актуальны классические джинсы с принтом, который выглядит так, будто хозяйка бродила по цветущим полям и захватила их с собой или свитшот с небольшими цветочками: они смотрятся органично и украсят любой, даже самый хмурый день.

Букетики. Порадуют в любую погоду

Розовый навсегда: два главных оттенка

Этот цвет сейчас называют модным триумфатором — кажется, он поселился в гардеробах всерьез и надолго. Уже несколько лет подряд разные оттенки розового остаются обязательным цветом модных показов. Поэтому некоторые дизайнеры даже в шутку начали называть его "новым белым". В этом сезоне будут востребованы две противоположности: очень нежный пастельный цвет и, наоборот, кричащий оттенок. Идеальное сочетание — розовый + белый + травянисто-зеленый.

Нежный фламинго

Мужчинам: клетка и платок

Дизайнеры наконец перестали бросаться из крайности в крайность, предлагая мужчинам носить то футуристические скафандры, то юбки с платьями. Сейчас мода для сильной половины человечества стала практичной, простой и изысканной. Главное правило — умение правильно сочетать оттенки. Тем, кто любит быть к центре внимания, подойдут популярные оттенки красного — например, карминовый низ и морковный верх. Но будьте аккуратны с вещами одного цвета, иначе в глазах окружающих вы превратитесь в непонятное красное пятно.

Красное и черное

Дизайнер Андре Тан советует: "Вы ни в коем случае не прогадаете, если совместите в своем образе темно-коричневые и черные оттенки с вещами красного цвета. Поклонникам "мальчуковых" оттенков стоит обратить внимание на актуальные сейчас джинсовые, небесно-голубые и другие оттенки синего".

Крестики "рулят"

Самый востребованный и популярный мужской принт в этом сезоне — клетка. Она может быть какой угодно: крупной и помельче, монохромной и яркой, классической или хулиганской — главное, чтобы линии узора пересекались под прямым углом. Темно-синие костюмы в тонкую светлую клетку отлично подчеркнут стиль молодого мужчины, а темные брюки (опять же, в клетку) в сочетании с иссиня-черной рубашкой создадут идеальный вечерний образ. Светлые клетчатые брюки объединяйте с небесно-голубым поло.

Что касается аксессуаров, идеальным завершением мужского стиля станут шелковые нагрудные платки (их можно сочетать даже с расслабленными повседневными пиджаками) и тонкие галстуки.

Важный принт. "Квадратики" остаются в моде. Фото: pinterest.com

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Андре Тан

В этом сезоне каждая девушка сможет придерживаться модных тенденций и при этом подчеркнуть достоинства и скрыть недостатки фигуры, ведь в трендах — юбки-карандаши, платья-футляры, летние легкие сарафаны-трапеции, брюки и шорты с высокой талией свободного кроя. Подчеркнуть точеную фигуру можно тоненькими поясами, шнурками и завязками.

Что касается верхней одежды на весну — присмотритесь к пальто лавандового цвета. В остальной одежде обратите внимание на вертикальные черно-белые линии, мелкую и покрупнее клетку или горох. Туфли на квадратных массивных каблуках с острым носком подчеркнут элегантность образа.

К уже трендовому розовому добавляется сочный зеленый и нежный мятный, а также все оттенки фиолетового и голубого. Деним из моды не уходит: помимо джинсовых брюк, в этом сезоне актуальны тяжелые юбки ниже колен с высокой талией и платья темно-синего цвета.

Аксессуары должны быть большие — округлые, квадратные или очки-лисички. Также выбирайте шелковые яркие платки, серьги, кулоны и колье с прозрачными минералами и камнями в тон обуви, если речь идет о вечернем выходе. Запомните главное правило: чем выразительнее украшения, тем лаконичнее наряды, и наоборот.

Юлия Айсина

В этом году актуальными будут насыщенный красный, желтый и синий цвета, но пастельные тона все так же удерживают модные позиции. В моде кожа и полюбившиеся многим бахрома и перья. Актуальны женские брючные костюмы одного цвета. У пиджаков — массивные плечи, длинные рукава, свободные формы и акцент на талии. Брюки могут быть разного кроя. Если хотите быть в тренде, выбирайте яркие крупные принты в самых неожиданных вариациях — зебра, леопард, клетка или горох. Все так же модным остается люрекс, но не стоит им злоупотреблять. Актуален джинс: штаны, юбки, рубашки, куртки, головные уборы. Среди аксессуаров лидирующее место займут практичные поясные сумки.

Надежда Козяривская, Jenadin

Этой весной будут модными обтягивающие топы и платья, орнаментированные яркими полосами, гладкие поверхности, соседствующие с плиссировками. Обратите внимание на ажурные переплетения с фактурой "в резинку". В цветовой палитре — контрастные сочетания морковно-красного и бирюзово-зеленого, а также классический контраст черного и белого.

Алена Пикуль, RITO

Анималистичный принт снова становится источником вдохновения для дизайнеров. Также в моде эклектика: разрешается сочетать полоску и клетку, пэчворк и флористичные принты, леопард и комиксы. Будут актуальны свободные платья и сарафаны. Также набирает обороты одежда мужского кроя, костюмы для женщин. Что касается цвета — одним из самых модных оттенков 2018 года станет нежный фиолетовый, мягкий лавандовый или пастельно-лиловый. Сочетать можно с белым, серым, черным, голубым, розовым и желтым цветами.

Не смотря на то, что мы только разбираемся в весенних трендах, специалисты Института цвета Pantone назвали главные цвета осени 2018 года.