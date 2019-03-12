Модное окрашивание волос 2019: как выбрать цвет
Модные цвета для окрашивания волос
Модна стрижка, роскошная укладка и трендовый цвет волос – главные атрибуты женского образа. Помните, что в 2019 году мода ориентирована на детали. Без ухоженной шевелюры, ваш образ не получится идеальным.
А неудачно подобранный цвет может быть фатальным для женской красоты. Вместо того, чтобы скрыть недостатки кожи лица, он может еще и прибавить вам лет.
Сегодня.Lifestyle предлагают варианты самых стильных и трендовых цветов для окрашивания волос.
Выбирая яркие неестественные цвета для окрашивания, помните, что большинство красок (даже профессиональных) довольно быстро вымываются и теряют насыщенность.
Девушки со светлыми от природы волосами могут выбрать окрашивание в пшеничных тонах или добавить элементы серого цвета, который отлично освежает лицо. Светлое обмре поможет вам увидеть себя в белоснежно-белом цвете, или попробовать холодные платиновые оттенки.
Мелирование волос техникой балаяж также будет актуальным в новом сезоне. С помощью такой техники создается эффект естественного оттенка волос, слегка выгоревшего на солнце цвета.
Окрашивание корней цветной краской – топ парикмахерской моды. Такая техника для смелых и импульсивных женщин, которые не боятся экспериментов.
Напомним, ранее мы рассказывали о самых модных цветах 2019 года и о самых стильных украшениях нового сезона.
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