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Модное окрашивание волос 2019: как выбрать цвет

Модные цвета для окрашивания волос

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 17:20
Окрашивание волос на разную длину волос
Окрашивание волос на разную длину волос
Фото: Pixabay

Модна стрижка, роскошная укладка и трендовый цвет волос – главные атрибуты женского образа. Помните, что в 2019 году мода ориентирована на детали. Без ухоженной шевелюры, ваш образ не получится идеальным. 

А неудачно подобранный цвет может быть фатальным для женской красоты. Вместо того, чтобы скрыть недостатки кожи лица, он может еще и прибавить вам лет. 

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Сегодня.Lifestyle предлагают варианты самых стильных и трендовых цветов для окрашивания волос.

Выбирая яркие неестественные цвета для окрашивания, помните, что большинство красок (даже профессиональных) довольно быстро вымываются и теряют насыщенность.

Девушки со светлыми от природы волосами могут выбрать окрашивание в пшеничных тонах или добавить элементы серого цвета, который отлично освежает лицо. Светлое обмре поможет вам увидеть себя в белоснежно-белом цвете, или попробовать холодные платиновые оттенки. 

Цветное окрашивание корней
Фото: Pinterest
Окрашивание для блондинок на длинные волосы
Фото: Pinterest
Окрашивание для брюнеток на среднюю длину
Фото: Pinterest
Цветное окрашивание корней 2019
Фото: Pinterest
Техника омбре для темных волос
Фото: Pinterest
Цветное окрашивание – тренд 2019 года
Фото: Pinterest
Цветное окрашивание по всей длине: сочетание фиолетового и синего цветов
Фото: Pinterest
Идеи окрашивания волос для блондинок
Фото: Pinterest
Карамельный балаяж на разную длину волос
Фото: Pinterest
Голубые волосы: цветное окрашивание волос на длинные волосы
Фото: Pinterest
Розовый оттенок волос: цветное окрашивание по всей длине
Фото: Pinterest
Техника окрашивание для светлых и коротких волос
Фото: Pinterest
Окрашивание для брюнеток
Фото: Pinterest
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Мелирование волос техникой балаяж также будет актуальным в новом сезоне. С помощью такой техники создается эффект естественного оттенка волос, слегка выгоревшего на солнце цвета.

Окрашивание корней цветной краской – топ парикмахерской моды. Такая техника для смелых и импульсивных женщин, которые не боятся экспериментов.

Напомним, ранее мы рассказывали о самых модных цветах 2019 года и о самых стильных украшениях нового сезона. 

Также узнайте в нашем сюжете, как правильно сочетать последние тренды моды:

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