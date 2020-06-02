Модные джинсы на лето: выбираем актуальную модель по типу фигуры
Must-have сезона – клеш и бананы
В гардеробе современных модниц можно насчитать несколько пар всевозможных джинс на любой случай жизни. Эта универсальная вещь легко вписывается и в строгий, и в романтичный аутфит, в ней комфортно и свободно. Но какие модные джинсы выбрать в 2020 году? Об этом предлагаем поговорить подробнее.
Спойлер: mom-джинсы все еще популярны. О том, как и с чем носить mom-джинсы мы рассказывали здесь. Также читайте как носить кюлоты в 2020 году.
При подборе джинс нужно обращать внимание на такие детали:
- насколько вам в них комфортно
- не сковывают ли они ваших движений, не вызывают ли дискомфорт
- не передавливают ли джинсы область живота
- в положении сидя ткань не должна впиваться в ваше тело
Выбирая модные джинсы на лето стоит руководствоваться и так называемым правилом пропорций. Определите свой тип фигуры – "яблоко", "груша", "треугольник" и прочие, и уже в зависимости от этого подбирайте трендовую модель.
Для типа фигуры "песочные часы" подойдут стильные джинсы клеш и прямые классические. Они выгодно подчеркнут бедра и талию. А вот мом джинсы лишь утяжелят такую фигуру.
Обладательницам фигуры "перевернутый треугольник" подойдут расклешенные от колена джинсы и mom-джинсы. И те и другие визуально придают объем в бедрах, что помогает скрыть недостатки.
Джинсы мом и кюлоты уже который год подряд пользуются популярностью у модниц во всем мире. И это не удивительно, ведь первые – универсальные и удобные, а вторые – эффектные и очень стильные.
Такие джинсы подойдут для фигуры типа "груша". А еще жинсы прямого кроя с высокой посадкой, которые подчеркнут талию и удлинят ноги.
Обозначить талию и увеличить бедра в фигуре "прямоугольник" помогут стильные скинни и бананы, которые имеют узкую талию и узкий низ, но при этом объемные посередине.
Говоря о скинни, отметим, что в этом сезоне приветствуются модели с высокой посадкой.
Если ваши тип фигуры "яблоко", надевайте джинсы с высокой талией, которые визуально подтянут живот и удлинят ноги. Клешенные модели создадут баланс между верхом и низом.
Девушкам с невысоким ростом из трендовых моделей джинс сезона весна-лето 2020 подойдут модели скинни и укороченные джинсы, которые открывают щиколотку. Опять же, выбираем высокую посадку.
Недавно мы также рассказывали, о платьях украинских брендов, которые будут актуальны этим летом.
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