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Модные фасоны юбок: с чем и как их носить

Сегодня, 14:29

5 трендовых моделей сезона весна-лето 2020

Юбка имеет уникальную способность создавать романтичный нежный образ, а также отлично вписываться в casual или спортивный аутфит. Но какую юбку выбрать в 2020 году? Мини? Плиссе? Юбку солнце или юбку-карандаш? Сегодня.Lifestyle рассказывает, какие юбки будут в моде в этом сезоне, и как их правильно носить.

Недавно мы также публиковали варианты крутых летних луков на каждый день в пастельных тонах и на любой случай.

В летне-весеннем сезоне – 2020 модные юбки представлены моделями разной длины (мини, миди и макси) и разных фасонов (на запах, со сборкой, в обтяжку и более свободные). Мы выбрали 5 трендовых моделей юбок и ниже рассказываем, с чем их носить.

Юбка на запах

Модные юбки – 2020 | Фото: Pinterest

У юбки на запах миди-длины множество преимуществ и вариантов сочетания. Прямые юбки с запахом можно носить с блузами и топами. Чтобы сделать образ деловым, надевайте укороченный блейзер.

Как носить юбку на запах | Фото: Pinterest

Юбки на запах трапециевидной формы подчеркнут стройность фигуры. Джемперы и пуловеры полностью или частично заправляйте в юбку. Обувь лучше выбирать классическую, на низком ходу или невысоком каблуке. Однако для более смелых модниц подойдут и кроссовки.

Юбка-карандаш

С чем носить юбку-карандаш | Фото: Pinterest

В классическом восприятии юбка-карандаш была актуальна раньше, но не в этом году. Стилисты рекомендуют выбирать модель из гладких тканей – шелка или атласа. Такая юбка станет главным украшением стильного лука летом-2020.

Как носить юбку-карандаш | Фото: Pinterest

Юбку-карандаш можно носить с кроссовками и босоножками, майками и оверсайз-свитерами. Трендовые расцветки – пастельные лавандовые и мятные, а также анималистический принт.

Мини-юбка

С чем носить кожаную юбку мини | Фото: Pinterest

Подчеркивающая стройность ног и придающая сексуальности образу мини-юбка снова в моде. Она эффектно смотрится как с туфлями так и с кроссовками.

С чем носить мини-юбку | Фото: Pinterest

Белый – хит сезона. Но не стоит забывать о классическом черном и "кричащих" желтом или розовом. Декор на юбках – молнии, цепи и карманы лишними также не будут.

Юбка плиссе

С чем носить юбку плиссе | Фото: Pinterest

Не спешите отказываться от привычного лука – футболка, макси-юбка и кроссы. Плиссе не сдает позиций и уверенно занимает свою нишу в модных образах лета-2020. Разбавить аутфит можно аксессуарами, а спортивную обувь сменить на нежные босоножки.

С чем носить плиссированные юбки | Фото: Pinterest

Плиссированные юбки гармонично смотрятся в уличном и casual-стилях, а также в элегантных и ретросетах. Помимо ставших классикой плиссе миди, популярны в этом сезоне модели "в пол" и короткие – выше колена.

Юбка с разрезом

Модные юбки сезона-2020 | Фото: Pinterest

Макси- и миди-юбки с разрезом спереди, сзади или сбоку необыкновенно популярны этой весной. При этом крой у изделия может быть как узким, так и расклешенным, а высота разреза – индивидуально регулироваться.

Носить такие юбки можно со сдержанным верхом в виде классической хлопковой рубашки, пуловера или жакета. Повседневный лук можно собрать из юбки миди, однотонной белой футболкой и классической обуви.

С чем носить длинную юбку | Фото: Pinterest

Актуальными в сезоне-2020 будут юбки из кожи трапециевидного кроя длины миди черного, голубого, зеленого цветов, а также нюдовых оттенков.

Недавно мы рассказывали, как носить кюлоты в 2020 году: гид по стилю.

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