Продолжая просмотр сайта, вы соглашаетесь с тем, что ознакомились с обновленной политикой конфиденциальности и соглашаетесь на использование файлов cookie.
Соглашаюсь
Главная Сегодня
На главную Сегодня
Ru  |  Ua

Модные итоги недели: лучшие наряды звезд

Подборка самых красивых образов уходящей недели

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 19:27
Звездный шик - выбираем самый удачный образ недели
Звездный шик - выбираем самый удачный образ недели
Фото: Getty Images

Вот и снова прошла еще одна неделя весны, на которой знаменитости со всего мира радовали своих фанатов красивыми нарядами на светских мероприятиях. Сегодня.Lifestyle решили вспомнить самые яркие и запоминающиеся выходы этой недели. 

Удивила публику на этой недели голливудская актриса Ева Лонгория, которая упорно работала над своей фигурой после рождения сына. На красной дорожке церемонии вручения одной из крупнейших музыкальных премий США Billboard Music Awards 44-летняя знаменитость появилась в ультракоротком платье от Alberta Feretti. Черное изделие асимметричной формы позволило выставить на показ подкаченные ножки голливудской звзеды. 

Ева Лонгория в платье Alberta Ferretti
Ева Лонгория в платье Alberta Ferretti
Фото: AFP

Также на ковровой дорожке церемонии Billboard Music Awards блистала самая главная невеста этой недели – Софи Тернер.

Читайте также
Софи Тернер вышла замуж в наряде украинского дизайнера

Звезда "Игры престолов" появилась на красной дорожке в блестящем комбинезоне Louis Vuitton, который переливался от света софитов зелеными и серебристыми красками. Свой яркий аутфит украсила лаконичными туфлями-лодочками и поясом на талии черного цвета. 

Софи Тернер в блестящем костюме Louis Vuitton
Софи Тернер в блестящем костюме Louis Vuitton
Фото: AFP

Также на церемонии вручения премии актриса Оливия Уайлд эпатировала публику невероятно элегантным платьем-рубашкой с золотым отливом от Ralph Lauren. Праздничный наряд звезды полностью прикрывал тело, но лишь деликатный разрез оголил стройные ноги Оливии. Стоит отметить, что знаменитость уверенно позировала на золотистых босоножках с огромной платформой. 

Актриса Оливия Уайлд
Актриса Оливия Уайлд
Фото: AFP

Не обошлось на этой недели и без появления герцогини Кембриджской Кейт Миддлтон. Для официального выхода в свет 37-летняя герцогиня выбрала темно-зеленое платье средней длины от Emilia Wickstead. Благодаря тканевому поясу Кейт Миддлтон удачно подчеркнула стройную талию. Свой светский образ жена принца Уильяма дополнила туфлями на шпильках Gianvito Rossi и клатчем от Mulberry телесного цвета.

Кейт Миддлтон в платье от бренда Emilia Wickstead
Кейт Миддлтон в платье от бренда Emilia Wickstead
Фото: Getty Images

И, конечно, самым большим удивлением на этой недели стало известие о беременности британской актрисы Киры Найтли, которая посетила вечеринку Chanel J12 в Париже вместе со своим мужем – музыкантом Джеймсом Райтоном. Для мероприятия актриса выбрала легкое изящное платье в оттенке шампань. Несмотря на то, что наряд был достаточно свободным, под ним виднелся заметно округлившийся животик звезды.

Кира Найтли беременна вторым ребенком
Кира Найтли беременна вторым ребенком
Фото: Getty Images

Ранее в нашей статье мы описали, как менялся стиль всех первых леди независимой Украины.

Также в нашем сюжете смотрите, кто из звезд Голливуда носит украинскую одежду:

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Еще несколько материалов по теме:
Голубой цвет в одежде: с чем носить костюм, как у Иванки Трамп Сменила прическу: Шарлиз Терон эпатировала публику в черном костюме Белое платье с ажуром: праздничный наряд стройной Мелании Трамп
платье мода стиль наряд образ
Реклама

Новости партнеров

Сельдь в «дубленке»: рецепт холодной закуски
Сельдь в «дубленке»: рецепт холодной закуски
Рыбу лучше жарить или варить: однозначные выводы ученых
Рыбу лучше жарить или варить: однозначные выводы ученых
Польских:
Польских: "Голубкина и стучала, и звонила, но я не открыла дверь"
Торт «минутка» без выпечки
Торт «минутка» без выпечки

Популярные статьи

Сегодня, 05:31Travel

Куда поехать в мае 2019 года: необычные направления

Вчера, 20:10Психология

Гороскоп на завтра: Дев поджидают авантюры, а Тельцам лучше побыть в уединении

Вчера, 16:34Шоу-бизнес

Холостяк Никита Добрынин: "Я встретил ту, с которой хочу быть вместе"

Вчера, 12:01Fun

Поминальные дни 2019: обычаи и что нельзя делать

Вчера, 09:59Шоу-бизнес

СМИ: Брэд Питт сделал подарок экс-супруге за 79 миллионов долларов

Вчера, 09:24Fun

Как живет сейчас мальчик, нарисованный на банке украинской сгущенки: фото

Вчера, 09:12Афиша

Создатели "Игры престолов" рассказали, как нужно смотреть 3-ю серию 8-го сезона

Вчера, 05:39Психология

Гороскоп на сегодня: Близнецам лучше избегать ненужных трат, а Весы научатся отстаивать свои права

1 маяПсихология

Гороскоп на завтра: Раки отстоят справедливость, а Рыбам придется экономить

1 маяШоу-бизнес

Оля Фреймут взорвала сеть откровенным фото

1 маяFood

Каркаде: все, что нужно знать о чайном напитке

1 маяШоу-бизнес

Потап и Настя Каменских празднуют годовщину: фото

1 маяFun

Выходные и праздничные дни в мае 2019 года в Украине

1 маяШоу-бизнес

Ани Лорак впервые показала своих братьев: фото

1 маяFun

Поздравления с 1 Мая: забавные стихи и проза, лучшие открытки

1 маяТехно

Невероятный зум: устаревший смартфон Samsung сфотографировал Сатурн

Новости партнеров

3 признака, что мужчина хочет держать вас рядом с собой всегда
3 признака, что мужчина хочет держать вас рядом с собой всегда
Нагиев назвал свой роман с Ларисой Гузеевой «всплеском»
Нагиев назвал свой роман с Ларисой Гузеевой «всплеском»
Постаревший Дмитрий Певцов стал неузнаваем
Постаревший Дмитрий Певцов стал неузнаваем
Крутые упражнения на пресс, которые тебя покорят
Крутые упражнения на пресс, которые тебя покорят
Японка, перепевшая Аллу Пугачеву, «штурмует» Сеть. Видео
Японка, перепевшая Аллу Пугачеву, «штурмует» Сеть. Видео
Что убило Ирину Цывину
Что убило Ирину Цывину
Кнея Васильева. Неуловимый папа
Кнея Васильева. Неуловимый папа
Очаровательная итальянка: эффектные фото
Очаровательная итальянка: эффектные фото