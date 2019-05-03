Модные итоги недели: лучшие наряды звезд

Подборка самых красивых образов уходящей недели

Звездный шик - выбираем самый удачный образ недели Фото: Getty Images

Вот и снова прошла еще одна неделя весны, на которой знаменитости со всего мира радовали своих фанатов красивыми нарядами на светских мероприятиях. Сегодня.Lifestyle решили вспомнить самые яркие и запоминающиеся выходы этой недели.

Удивила публику на этой недели голливудская актриса Ева Лонгория, которая упорно работала над своей фигурой после рождения сына. На красной дорожке церемонии вручения одной из крупнейших музыкальных премий США Billboard Music Awards 44-летняя знаменитость появилась в ультракоротком платье от Alberta Feretti. Черное изделие асимметричной формы позволило выставить на показ подкаченные ножки голливудской звзеды.

Ева Лонгория в платье Alberta Ferretti Фото: AFP

Также на ковровой дорожке церемонии Billboard Music Awards блистала самая главная невеста этой недели – Софи Тернер.

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Звезда "Игры престолов" появилась на красной дорожке в блестящем комбинезоне Louis Vuitton, который переливался от света софитов зелеными и серебристыми красками. Свой яркий аутфит украсила лаконичными туфлями-лодочками и поясом на талии черного цвета.

Софи Тернер в блестящем костюме Louis Vuitton Фото: AFP

Также на церемонии вручения премии актриса Оливия Уайлд эпатировала публику невероятно элегантным платьем-рубашкой с золотым отливом от Ralph Lauren. Праздничный наряд звезды полностью прикрывал тело, но лишь деликатный разрез оголил стройные ноги Оливии. Стоит отметить, что знаменитость уверенно позировала на золотистых босоножках с огромной платформой.

Актриса Оливия Уайлд Фото: AFP

Не обошлось на этой недели и без появления герцогини Кембриджской Кейт Миддлтон. Для официального выхода в свет 37-летняя герцогиня выбрала темно-зеленое платье средней длины от Emilia Wickstead. Благодаря тканевому поясу Кейт Миддлтон удачно подчеркнула стройную талию. Свой светский образ жена принца Уильяма дополнила туфлями на шпильках Gianvito Rossi и клатчем от Mulberry телесного цвета.

Кейт Миддлтон в платье от бренда Emilia Wickstead Фото: Getty Images

И, конечно, самым большим удивлением на этой недели стало известие о беременности британской актрисы Киры Найтли, которая посетила вечеринку Chanel J12 в Париже вместе со своим мужем – музыкантом Джеймсом Райтоном. Для мероприятия актриса выбрала легкое изящное платье в оттенке шампань. Несмотря на то, что наряд был достаточно свободным, под ним виднелся заметно округлившийся животик звезды.

Кира Найтли беременна вторым ребенком Фото: Getty Images

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