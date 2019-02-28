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Модные платья на 8 Марта: идеи праздничного образа

Варианты стильных платьев на 8 Марта

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 17:21
Что надеть на 8 Марта: весенние тренды
Что надеть на 8 Марта: весенние тренды
Фото: pexels.com

8 Марта – еще один повод обновить гардероб перед началом весеннего периода. А начать шопинг можно с покупки модного платья, которое послужит не только нарядом к женскому дню, но и повседневным образом. 

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В этой статье мы подготовили для вас варианты стильных весенних нарядов. 

Платья с цветочным принтом

Приталенное платье на запах с цветами и птицами
Приталенное платье на запах с цветами и птицами
Фото: Pinterest

Главный атрибут весны – цветы? Нет, женственность. В этот период хочется особой красоты во всем и в том числе в одежде. Приталенные платья на запах удачно подчеркивают фигуру, скрывая недостатки.

Спинка на шнуровке с цветочным принтом: шифоновое платье
Спинка на шнуровке с цветочным принтом: шифоновое платье
Фото: Pinterest

Нежно-розовое платье: идеи весенних looks

Если вы хотите 8 Марта излучать легкость – платья нежно-розовых оттенков помогут вам осуществить затею. Их преимущество – легкость в сочетании с аксессуарами и обувью. Здесь можно проявить фантазию и дополнить образ яркой сумкой или массивными украшениями. 

Розовые женские платья на 8 Марта
Розовые женские платья на 8 Марта
Фото: Pinterest

Little black dress: коктейльный образ

Помните, что говорила Коко Шанель о черных платьях? Не будем повторять известную фразу. Куда бы не "свернули" тренды, total black – константа в мире моды. Женщины в черных платьях любой длины выглядят элегантно и сексуально! Если вы не определились с цветом платья на 8 Марта, не мучайтесь в сомнениях, отправляйтесь в бутик за Little black dress.

Черное кружевное платье: красивые фасоны на 8 Марта
Черное кружевное платье: красивые фасоны на 8 Марта
Фото: Pinterest

Маленькое черное платье 2019: модные образы
Маленькое черное платье 2019: модные образы
Фото: Pinterest

Платье-жакет: фото трендовых нарядов

Платье-пиджак выглядит современно и стильно. Для официального выхода в свет выбирайте классические цвета: белый, черный или бежевый. А вод для зажигательной ночи по случаю вечеринки на 8 Марта свой выбор можно остановить на малиновой палитре. 

Белое платье-пиджак: элегантный тренд
Белое платье-пиджак: элегантный тренд
Фото: Pinterest

Стильное платье-жакет малинового цвета
Стильное платье-жакет малинового цвета
Фото: Pinterest

Ранее мы публиковали ТОП-5 идей с фото красивого маникюра на 8 Марта

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