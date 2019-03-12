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Модные принты весна-лето 2019: какой рисунок выбрать

Самые модные принты 2019 года в одежде

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 16:14
Самые стильные принты в одежды
Самые стильные принты в одежды
Фото: Pinterest

Модные принты сезона весна-лето 2019 года стали более женственными и яркими. Многие тенденции перешли из прошлых сезонов такие мотивы, как хищные, змеиные и поп-арт.

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Леопардовый принты: актуальные хищные мотивы 2019

Леопардовое платье: тренд из прошлого года
Леопардовое платье: тренд из прошлого года
Фото: Pinterest

Одежда с имитацией шкуры хищного зверя или кожи рептилии – главный тренд весны-лета 2019. Актуальны принты "под чешуйки" змеи, ящерицы, аллигатора. Вы можете сделать "хищный" акцент на обуви, платье или любых других аксессуаров. 

Змеиный принт: стильные юбки 2019
Змеиный принт: стильные юбки 2019
Фото: Pinterest

Растительный и цветочный принты в одежде

Цветочный принт: платье 2019
Цветочный принт: платье 2019
Фото: Pinterest

Футболка с растительным узором
Футболка с растительным узором
Фото: Pinterest

Романтический стиль теперь ультрамоден, причем цветочный принт приветствуется не только в женских платьях, но и аксессуарах, даже колготки с цветочными узорами могут покорить сердца модниц и это не будет выглядеть излишне. Вычурность – новая тенденция современной моды. 

Полоска и клетка: модные принты 2019 

Крупная бело-желтая полоска
Крупная бело-желтая полоска
Фото: Pinterest

Крупная бело-желтая полоска
Крупная бело-желтая полоска
Фото: Pinterest

И снова в моду возвращается полоска с клеткой. Такие принты обладали в новой коллекции Dior. Фавориты дизайнеров: от шотландской клетки и тартана до принта "Принц Уэльский".

Поп-арт принты

Поп-арт принты: тренд 2019
Поп-арт принты: тренд 2019
Фото: Pinterest

Показы сезона весна-лето 2019 таким принтом буквально переполнены. Причем в тренде как однотонные вещи со штучным изображением, так и целиком пестрящие наряды. 

Горох – тренда 2019 года

Платье в мелкий горох
Платье в мелкий горох
Фото: Pinterest

В тренде этого года ткани в горошек, причем разных форм: крупный, мелкий, яркий, цветной или едва заметный, в нюдовых оттенках. Но самым востребованным остается классический черно-белый вариант.

Летнее платье с крупным горохом
Летнее платье с крупным горохом
Фото: Pinterest

Больше о трендах весны/лета 2019 читайте в нашей статье. Также ранее мы рассказывали, какие сапоги носить весной и как правильно носить джинсы разных фасонов.

Также узнайте в нашем сюжете, как правильно сочетать последние тренды моды:

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