Модные принты весна-лето 2019: какой рисунок выбрать
Самые модные принты 2019 года в одежде
Модные принты сезона весна-лето 2019 года стали более женственными и яркими. Многие тенденции перешли из прошлых сезонов такие мотивы, как хищные, змеиные и поп-арт.
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Леопардовый принты: актуальные хищные мотивы 2019
Одежда с имитацией шкуры хищного зверя или кожи рептилии – главный тренд весны-лета 2019. Актуальны принты "под чешуйки" змеи, ящерицы, аллигатора. Вы можете сделать "хищный" акцент на обуви, платье или любых других аксессуаров.
Растительный и цветочный принты в одежде
Романтический стиль теперь ультрамоден, причем цветочный принт приветствуется не только в женских платьях, но и аксессуарах, даже колготки с цветочными узорами могут покорить сердца модниц и это не будет выглядеть излишне. Вычурность – новая тенденция современной моды.
Полоска и клетка: модные принты 2019
И снова в моду возвращается полоска с клеткой. Такие принты обладали в новой коллекции Dior. Фавориты дизайнеров: от шотландской клетки и тартана до принта "Принц Уэльский".
Поп-арт принты
Показы сезона весна-лето 2019 таким принтом буквально переполнены. Причем в тренде как однотонные вещи со штучным изображением, так и целиком пестрящие наряды.
Горох – тренда 2019 года
В тренде этого года ткани в горошек, причем разных форм: крупный, мелкий, яркий, цветной или едва заметный, в нюдовых оттенках. Но самым востребованным остается классический черно-белый вариант.
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