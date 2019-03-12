Модные принты весна-лето 2019: какой рисунок выбрать

Самые модные принты 2019 года в одежде

Самые стильные принты в одежды Фото: Pinterest

Модные принты сезона весна-лето 2019 года стали более женственными и яркими. Многие тенденции перешли из прошлых сезонов такие мотивы, как хищные, змеиные и поп-арт.

Леопардовый принты: актуальные хищные мотивы 2019

Леопардовое платье: тренд из прошлого года Фото: Pinterest

Одежда с имитацией шкуры хищного зверя или кожи рептилии – главный тренд весны-лета 2019. Актуальны принты "под чешуйки" змеи, ящерицы, аллигатора. Вы можете сделать "хищный" акцент на обуви, платье или любых других аксессуаров.

Змеиный принт: стильные юбки 2019 Фото: Pinterest

Растительный и цветочный принты в одежде

Цветочный принт: платье 2019 Фото: Pinterest

Футболка с растительным узором Фото: Pinterest

Романтический стиль теперь ультрамоден, причем цветочный принт приветствуется не только в женских платьях, но и аксессуарах, даже колготки с цветочными узорами могут покорить сердца модниц и это не будет выглядеть излишне. Вычурность – новая тенденция современной моды.

Полоска и клетка: модные принты 2019

Крупная бело-желтая полоска Фото: Pinterest

Крупная бело-желтая полоска Фото: Pinterest

И снова в моду возвращается полоска с клеткой. Такие принты обладали в новой коллекции Dior. Фавориты дизайнеров: от шотландской клетки и тартана до принта "Принц Уэльский".

Поп-арт принты

Поп-арт принты: тренд 2019 Фото: Pinterest

Показы сезона весна-лето 2019 таким принтом буквально переполнены. Причем в тренде как однотонные вещи со штучным изображением, так и целиком пестрящие наряды.

Горох – тренда 2019 года

Платье в мелкий горох Фото: Pinterest

В тренде этого года ткани в горошек, причем разных форм: крупный, мелкий, яркий, цветной или едва заметный, в нюдовых оттенках. Но самым востребованным остается классический черно-белый вариант.

Летнее платье с крупным горохом Фото: Pinterest

Больше о трендах весны/лета 2019 читайте в нашей статье. Также ранее мы рассказывали, какие сапоги носить весной и как правильно носить джинсы разных фасонов.

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