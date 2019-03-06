Модные стрижки 2019: крутые идеи на разную длину волос
Модные варианты стрижек с фото
Весна – время обновления не только для природы, но и для женщин. Если душа просит перемен, начните менять свой образ со стрижки.
Что будет в тренде в новом сезоне 2019 года – узнайте в этой статье.
Гуру парикмахерского дела в 2019 году предлагают свежие решения стрижек. Неважно сколько вам лет – каждая модница сможет подобрать для себя смелую или романтическую стрижку.
Самой популярной традиционно остается стрижка на среднюю длину волос. Она удобна в носке, кроме того, за волосами легче ухаживать. Также в моду врывается каре боб-каре с челкой и без. Смотрится ультрастильно, но будьте готовы к ежедневной укладке, ведь проснуться с идеальной прической не получится.
Асимметрия на волосах, да и в других элементах одежды – тренд весны/лета 2019. Асимметричный боб на средние волосы или короткие характеризуется разной длиной прядей, когда с одной стороны они короче, нежели с другой. Подходят такие стрижки женщинам с овальным или удлиненным лицом.
Также предлагаем красивые идеи быстрых причесок на разную длину волос к 8 Марта.
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