Модные стрижки 2019: крутые идеи на разную длину волос

Модные варианты стрижек с фото

Стильные стрижки на короткие и длинные волосы Фото: pexels.com

Весна – время обновления не только для природы, но и для женщин. Если душа просит перемен, начните менять свой образ со стрижки.

Что будет в тренде в новом сезоне 2019 года – узнайте в этой статье.

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Гуру парикмахерского дела в 2019 году предлагают свежие решения стрижек. Неважно сколько вам лет – каждая модница сможет подобрать для себя смелую или романтическую стрижку.

Самой популярной традиционно остается стрижка на среднюю длину волос. Она удобна в носке, кроме того, за волосами легче ухаживать. Также в моду врывается каре боб-каре с челкой и без. Смотрится ультрастильно, но будьте готовы к ежедневной укладке, ведь проснуться с идеальной прической не получится.

Асимметрия на волосах, да и в других элементах одежды – тренд весны/лета 2019. Асимметричный боб на средние волосы или короткие характеризуется разной длиной прядей, когда с одной стороны они короче, нежели с другой. Подходят такие стрижки женщинам с овальным или удлиненным лицом.

Стрижка на среднюю длину для светлых волос Фото: Pinterest Стрижка на среднюю длину для темных волос Фото: Pinterest Каскад на средние и длинные волосы 2019 Фото: Pinterest Каскад: тренд весны 2019 Фото: Pinterest Каре с прямой челкой для карих глаз Фото: Pinterest Каре с рваной челкой для русых волос Фото: Pinterest Асимметрия на коротких волосах Фото: Pinterest Асимметрия боб-каре Фото: Pinterest Модные женские стрижки на длинные волосы 2019 Фото: Pinterest Прически для длинных волос Фото: Pinterest Модные стрижки 2019 Фото: Pinterest 1/11

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