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Модные стрижки 2019: крутые идеи на разную длину волос

Модные варианты стрижек с фото

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 13:48
Стильные стрижки на короткие и длинные волосы
Стильные стрижки на короткие и длинные волосы
Фото: pexels.com

Весна – время обновления не только для природы, но и для женщин. Если душа просит перемен, начните менять свой образ со стрижки.

Что будет в тренде в новом сезоне 2019 года – узнайте в этой статье. 

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Гуру парикмахерского дела в 2019 году предлагают свежие решения стрижек. Неважно сколько вам лет – каждая модница сможет подобрать для себя смелую или романтическую стрижку.

Самой популярной традиционно остается стрижка на среднюю длину волос. Она удобна в носке, кроме того, за волосами легче ухаживать. Также в моду врывается каре боб-каре с челкой и без. Смотрится ультрастильно, но будьте готовы к ежедневной укладке, ведь проснуться с идеальной прической не получится.

Асимметрия на волосах, да и в других элементах одежды – тренд весны/лета 2019. Асимметричный боб на средние волосы или короткие характеризуется разной длиной прядей, когда с одной стороны они короче, нежели с другой. Подходят такие стрижки женщинам с овальным или удлиненным лицом.

Стрижка на среднюю длину для светлых волос
Фото: Pinterest
Стрижка на среднюю длину для темных волос
Фото: Pinterest
Каскад на средние и длинные волосы 2019
Фото: Pinterest
Каскад: тренд весны 2019
Фото: Pinterest
Каре с прямой челкой для карих глаз
Фото: Pinterest
Каре с рваной челкой для русых волос
Фото: Pinterest
Асимметрия на коротких волосах
Фото: Pinterest
Асимметрия боб-каре
Фото: Pinterest
Модные женские стрижки на длинные волосы 2019
Фото: Pinterest
Прически для длинных волос
Фото: Pinterest
Модные стрижки 2019
Фото: Pinterest
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Также предлагаем красивые идеи быстрых причесок на разную длину волос к 8 Марта. 

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