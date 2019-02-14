Модные юбки 2019: обзор новейших фасонов (фото)

Самые модные и стильные юбки 2019: как правильно носить

Модные юбки 2019 Фото: Pinterest

Юбка – универсальный элемент женского гардероба. С ее помощью можно творить настоящие чудеса, создать стильные образы, выгодно подчеркивать фигуру и скрывать недостатки. Каждый сезон дизайнеры придумывают новые варианты или же возвращаются к истокам моды, как правильно носить юбки, с чем их комбинировать и какими элементами украшать.

Итак, какие самые модные юбки 2019 года? Смотрите обзор в нашей статье.

Стильные юбки 2019: карандаш

Неизменно модным в сезоне 2019 года остается простой классический крой юбки-карандаша. За основу берется плотная и теплая ткань, а далее юбка украшается пайетками, блестками и другими текстурными деталями. Также в моде будут юбки, выполненные из кожи. Оптимально сочетать карандаш поверх блузок и свитеров со свободным и широким рукавом.

Юбка-карандаш Фото: Pinterest

Юбка-карандаш Фото: Pinterest

Модные юбки 2019 в складку

Юбка в складку – также представитель старой доброй классики. С чем носить такой вариант? С ней хорошо сочетаются рубашки и блузки практически любого покроя, тонкий свитер, футболка как спортивного, так и более романтического стиля. А сами складки варьируются по ширине, в зависимости от женской фигуры, комплекции, длины юбки и плотности ткани.

Юбка в складку Фото: Pinterest

Юбка в складку Фото: Pinterest

Самые модные юбки 2019: плиссировка

Не менее популярная у дизайнеров форма юбки – это плиссировка. Лучший выбор материала для такой одежды – блестящая струящаяся ткань. Однако имейте в виду, что плиссировка может подойти не для каждой фигуры, поскольку она заметно полнит. Великолепно смотрится с толстыми свитерами и жакетами.

Плиссированная юбка Фото: Pinterest

Плиссированная юбка Фото: Pinterest

Стильные юбки 2019 с запахом

Уже не первый сезон соблазнительное захлестывание ткани на юбках привлекает внимание дизайнеров и модниц. Этот женственный фасон просто универсален, поскольку позволяет выбирать любую длину, форму и степень наложения ткани. Такие юбки можно эффектно декорировать по всей длине запаха, у его начала или же оставлять более строгий вариант без украшения.

Юбка с запахом Фото: Pinterest

Юбка с запахом Фото: Pinterest

Красивые юбки 2019 с разрезом

эффектный разрез на юбке не оставляет равнодушными взгляды окружающих. Чаще всего разрез делают по центру юбки или же по линии ноги, что выглядит роскошно и эротично. Кстати, и разрез, и запах можно выполнить на юбке-карандаше.

Юбка с разрезом Фото: Pinterest

Юбка с разрезом Фото: Pinterest

Самые модные юбки 2019: клеш

Также популярными остаются расклешенные юбки. Но заметно желание дизайнеров их усовершенствовать и приукрасить. Ведь клеш можно начать от самого пояса, а можно посадить юбку на кокетку и расклешить уже от линии бедра. Украшать такую юбку также можно по-разному – стразами, бусинами, пуговицами, вышивкой.

Юбка-клеш Фото: Pinterest

Юбка-клеш Фото: Pinterest

А если вы хотите выглядеть стильно в следующем сезоне, узнайте главные тренды весны 2019.

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