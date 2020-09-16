Мокрый макияж: в чем суть трендовой техники мейкапа от кореянок

Главная фишка – погружение лица в воду

В Южной Корее – новый мейкап-тренд, который получил название "джамсу". В переводе с корейского это слово означает "погружение".

Техника выполнения следующая: необходимо нанести макияж, а затем погрузить лицо в емкость с водой – таким образом сужаются кожные поры, а макияж держится целый день.

Подобный метод фиксации мейкапа еще не распространился в Украине, ведь не до конца понятно, каким образом макияж не растекается и плотно держится на лице.

"Тут есть вода – для меня это не понятно, если бы это был лед… Но он все равно должен стирать, размывать макияж. В Корее сейчас другая косметика, на высоком уровне. Возможно, у них есть какая-то продукция, которая фиксируется водой", – говорит визажист телеканала "Украина" Елена Плискун.

Джамсу – новый корейский мейкап-тренд Фото: Pixabay

Этот способ решила попробовать актриса сериалов на канале "Украина" Светлана Скрипник. Девушка погрузила лицо в воду, но зафиксировать макияж у нее не получилось. Даже водостойкая тушь потекла. В чем же секрет?

Оказывается, что "джамсу" предусматривает нанесение исключительно тональной основы и пудры. После воды лицо следует высушить и только спустя некоторое время наносить тушь и помаду. Таким образом азиатские красавицы достигают максимально естественного вида.

В видеосюжете ниже смотрите о новой технике макияжа – "джамсу":

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