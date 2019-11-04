MTV Europe Music Awards: эпатажные образы Дуа Липы, MARUV, Криштиану Роналду и других звезд

Церемония вручения премий состоялась в Севилье

Певица Jasmine Sokko Фото: Getty Images

В воскресенье, 3 ноября, в Севилье состоялась ежегодная церемония вручения престижной музыкальной награды – MTV Europe Music Awards 2019. В этом году по версии этой премии статус лучшей российской певицы получила украинская звезда MARUV, которая прилетела в Испанию, чтобы лично забрать свою награду. Артистка была окружена голливудскими и мировыми селебрити.

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Традиционно перед официальной частью награждения на красной ковровой дорожке у здания конгрессно-выставочного центра Севильи Fibes публику эпатировали такие знаменитости, как именитый футболист Криштиану Роналду со своей возлюбленной Жоржиной Родригес, которая появилась в облегающем платье Jacquemus, певица Дуа Липа в черном наряде от Dion Lee, а также певица Холзи и актриса Даутцен Крус.

Рэпер Джастина Валентайн Фото: Getty Images Дуа Липа в наряде Dion Lee Фото: Getty Images Певица Николь Шерзингер Фото: Getty Images Криштиану Роналду и Жоржина Родригес в платье Jacquemus Фото: Getty Images Певица Roxie Фото: Getty Images MARUV Фото: Getty Images 1/6

Вечерние образы звездных гостей были весьма эпатажны – черные откровенные наряды, необычные формы и массивные украшения.

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