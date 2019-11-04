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MTV Europe Music Awards: эпатажные образы Дуа Липы, MARUV, Криштиану Роналду и других звезд

Церемония вручения премий состоялась в Севилье

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 17:25
Певица Jasmine Sokko
Певица Jasmine Sokko
Фото: Getty Images

В воскресенье, 3 ноября, в Севилье состоялась ежегодная церемония вручения престижной музыкальной награды – MTV Europe Music Awards 2019. В этом году по версии этой премии статус лучшей российской певицы получила украинская звезда MARUV, которая прилетела в Испанию, чтобы лично забрать свою награду. Артистка была окружена голливудскими и мировыми селебрити.

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Традиционно перед официальной частью награждения на красной ковровой дорожке у здания конгрессно-выставочного центра Севильи Fibes публику эпатировали такие знаменитости, как именитый футболист Криштиану Роналду со своей возлюбленной Жоржиной Родригес, которая появилась в облегающем платье Jacquemus, певица Дуа Липа в черном наряде от Dion Lee, а также певица Холзи и актриса Даутцен Крус.

Рэпер Джастина Валентайн
Фото: Getty Images
Дуа Липа в наряде Dion Lee
Фото: Getty Images
Певица Николь Шерзингер
Фото: Getty Images
Криштиану Роналду и Жоржина Родригес в платье Jacquemus
Фото: Getty Images
Певица Roxie
Фото: Getty Images
MARUV
Фото: Getty Images
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Вечерние образы звездных гостей были весьма эпатажны – черные откровенные наряды, необычные формы и массивные украшения.

Также Сегодня.Lifestyle сделали подборку самых запоминающихся нарядов голливудских селебрити на красной дорожке Governors Awards 2019.

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