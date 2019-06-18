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MTV Movie Awards 2019: эффектные образы звезд на красной дорожке

Мелисса Маккарти, Элизабет Мосс, Сандра Буллок и другие посетили торжество в Лос-Анджелесе

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 15:11
Красная дорожка MTV Movie Awards 2019
Красная дорожка MTV Movie Awards 2019
Фото: AFP

В Лос-Анджелесе состоялась ежегодная кинопремия MTV Movie Awards 2019. Под куполом музея Barker Hangar в аэропорту Санты-Моники звезды кино удостоились почетных наград.

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На красной дорожке церемонии награждения в ярких и неординарных нарядах позировали звезды кино и телевидения, среди которых оказались Мелисса Маккарти, Элизабет Мосс, Бри Ларсон, Сандра Буллок, Закари Левай, Ноа Сентинео и другие.

Закари Ливай
Фото: AFP
Модель Барби Феррейра
Фото: AFP
Сандра Буллок
Фото: AFP
Мелисса Маккарти
Фото: AFP
Элизабет Мосс
Фото: AFP
Ханна Стокинг
Фото: AFP
Бретт Дайер и Хейли Лу Ричардсон
Фото: AFP
Тесса Томпсон
Фото: AFP
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"Мстители: Финал" и "Игра престолов" сошлись в противостоянии за голоса зрителей. Заключительный фильм Marvel собрал три награды в разных номинациях, в то время как "Игре престолов" удалось завоевать одну статуэтку за "Лучший сериал". 

В этом году на красной дорожке звезды театра и кино предпочли яркие и неординарные образы, например, удивили своим появлением дрэг-квины в эпатажных нарядах и объемных париках Трикси Маттель, Алисса Эдвардс и Екатерина Замолодчикова. 

Тана Монжо
Фото: AFP
Актер Ноа Шнапп
Фото: AFP
Актриса Кирнан Шипка
Фото: AFP
Актриса Одрина Пэтридж
Фото: AFP
Трикси Маттель, Алисса Эдвардс и Екатерина Замолодчикова
Фото: AFP
Актриса Джада Пинкетт-Смит
Фото: AFP
Сара Рамос и Обри Плаза
Фото: AFP
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Напомним, что до этого в Лос-Анджелесе состоялась премьера долгожданного фильма "Мстители: Финал", на которую съехались главные герои ленты и голливудские звезды, а именно - Майли Сайрус и Лиам Хемсворт, его брат Крис со своей супругой Эльзой Патаки, Скарлетт Йоханссон и Колин Жост, Гвинет Пэлтроу, Натали Портман и многие другие.

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