MTV Movie Awards 2019: эффектные образы звезд на красной дорожке

Мелисса Маккарти, Элизабет Мосс, Сандра Буллок и другие посетили торжество в Лос-Анджелесе

Красная дорожка MTV Movie Awards 2019 Фото: AFP

В Лос-Анджелесе состоялась ежегодная кинопремия MTV Movie Awards 2019. Под куполом музея Barker Hangar в аэропорту Санты-Моники звезды кино удостоились почетных наград.

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На красной дорожке церемонии награждения в ярких и неординарных нарядах позировали звезды кино и телевидения, среди которых оказались Мелисса Маккарти, Элизабет Мосс, Бри Ларсон, Сандра Буллок, Закари Левай, Ноа Сентинео и другие.

Закари Ливай Фото: AFP Модель Барби Феррейра Фото: AFP Сандра Буллок Фото: AFP Мелисса Маккарти Фото: AFP Элизабет Мосс Фото: AFP Ханна Стокинг Фото: AFP Бретт Дайер и Хейли Лу Ричардсон Фото: AFP Тесса Томпсон Фото: AFP 1/8

"Мстители: Финал" и "Игра престолов" сошлись в противостоянии за голоса зрителей. Заключительный фильм Marvel собрал три награды в разных номинациях, в то время как "Игре престолов" удалось завоевать одну статуэтку за "Лучший сериал".

В этом году на красной дорожке звезды театра и кино предпочли яркие и неординарные образы, например, удивили своим появлением дрэг-квины в эпатажных нарядах и объемных париках Трикси Маттель, Алисса Эдвардс и Екатерина Замолодчикова.

Тана Монжо Фото: AFP Актер Ноа Шнапп Фото: AFP Актриса Кирнан Шипка Фото: AFP Актриса Одрина Пэтридж Фото: AFP Трикси Маттель, Алисса Эдвардс и Екатерина Замолодчикова Фото: AFP Актриса Джада Пинкетт-Смит Фото: AFP Сара Рамос и Обри Плаза Фото: AFP 1/7

Напомним, что до этого в Лос-Анджелесе состоялась премьера долгожданного фильма "Мстители: Финал", на которую съехались главные герои ленты и голливудские звезды, а именно - Майли Сайрус и Лиам Хемсворт, его брат Крис со своей супругой Эльзой Патаки, Скарлетт Йоханссон и Колин Жост, Гвинет Пэлтроу, Натали Портман и многие другие.

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