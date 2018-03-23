Мужчины-модели размера "плюс" сделали пародию на рекламу Calvin Klein

Раньше за равные права для крупных моделей на подиумах боролись в основном женщины

Мужчины плюс-сайз бросили вызов стереотипам о красоте мужского тела. Полные модели сделали пародию на рекламную кампанию бренда Calvin Klein, уверяя, что их формы – ничем не хуже.

Американец Дарнелл Грамм – модель размера "плюс". Вместе с ребятами, похожими на себя, он повторил рекламную съемку джинсового бренда. Дарнелл опубликовал в соцсетях фото и подписал: "Мы толстые, высокие, не такие, как все, но также красивые! Слово "плюс" когда-нибудь опустят, и мы станем обычными моделями!"

Раньше за равные права для крупных моделей на подиумах боролись в основном женщины. Недавно активистки движения за боди-позитив посетили Неделю моды в Лондоне, где они призывали дизайнеров привлекать на шоу манекенщиц всех типов фигуры: скандируя "А где же формы?".

Модели размера "плюс". Фото: Getty

В столичном модельном агентстве рассказывают: контракты для девушек и парней с нетипичными размерами существуют: "Во всем мире пропагандируется тема бодипозитива, а так как полных людей в мире достаточно много, они тоже претендуют на право появляться на съемках в журналах", – говорит Лилия Сень, соучредитель модельного агентства.

Напомним, модель Белла Хадид рассказала о своих комплексах.

Ранее Вайнона Райдер и Элизабет Олсен снялись в рекламной кампании бренда H&M.